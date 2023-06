[株式会社メディカルフォース]

自由診療向けのオールインワンSaaS「medicalforce」を提供する株式会社メディカルフォース(所在地:東京都品川区、代表取締役社長:大嶋 翼)は、自由診療クリニック経営者・医師対象のオフラインイベント「美容医療ミライの日」を、8月31日(木)にホテル雅叙園東京にて開催いたします。本イベントでは、美容医療業界で活躍されている特別ゲストをお招きし、セミナーやトークセッションを通じ、これからのクリニック経営や美容医療の形についてお話しいただきます。







美容医療ミライの日とは?





本イベント「美容医療ミライの日」は”これからの美容医療を担う医師・経営者のための、業界の現在地と未来を語り尽くす特別な一日”をコンセプトに、自由診療クリニック経営者・医師が集い、"これからの美容医療業界"や"これからの美容クリニック経営"について様々な角度から学びを深め、語ることのできるイベントです。



セミナーやトークセッションを通じ、これからの経営や診療、集患や組織マネジメントに求められる要素について学びを深めつつ、同じ志をもつ医師・経営者とミライを語るための懇親会の開催など、様々なコンテンツを予定しています。



詳細は下記特設サイトからもご確認頂けます。

https://page.medical-force.com/lp-conference-2023-press

※自由診療クリニック経営者・医師の方であればどなたでもお申込いただけます。



プログラム





開催日時:2023年8月31日(木) 13:00~20:00

(途中参加・途中退出可能)



13:00~13:20 Opening

13:20~14:05 Special Keynote ※登壇ゲスト・テーマは後日発表予定

14:05~14:50 Keynote:「美容医療における再生医療の可能性/自由診療業界が目指すべき方向性について」

15:00~15:30 セッション:「美容医療戦国時代2023 これからの経営に求められる戦略とは?」

16:35~17:05 セッション:「ブランディングの成功事例から紐解く、これからの美容クリニック集患のヒント」

17:05~17:35 セッション:「美容医療業界の未来図とビジョン経営のススメ」

17:55~20:00 懇親会

※プログラムは予告なく変更となる場合があります。



登壇者について(一部紹介)







北條 元治 先生

株式会社セルバンク代表取締役/RDクリニック創設者

医学博士。東海大学医学部非常勤講師。弘前大学医学部卒業。信州大学附属病院勤務を経てペンシルベニア大学医学部で培養皮膚を研究。帰国後、東海大学にて同研究と熱傷治療に従事。2004年、細胞の製造・保管や再生医療の技術・導入支援を行う株式会社セルバンクを設立し、「肌の再生医療」専門クリニックを創業。現在は社長業と共に再生医療の普及に従事するため、Youtuberとしても活動中。



加藤 聖子 先生

麻布ビューティクリニック 院長

東京大学医学部を卒業後、同大学病院整形外科学教室にて麻酔・救命救急など医療全般にわたり習得。その後準大手美容外科での勤務を経て、2008年に麻布ビューティクリニックを設立。高い技術力が人気を博し、多くのリピーターを抱えるクリニックを経営する傍ら、日本人で唯一アラガン社認定 Leaders of the Futureに選出されるなど、ボトックスをはじめとした技術の普及活動にも注力している。



長尾 沙也加 先生

THE ROPPONGI CLINIC 恵比寿院 代表

愛知医科大学卒業。日本最大手の湘南美容クリニック、ノエル銀座クリニックでの勤務を経験。美容医療に並々ならぬ情熱とこだわりを持ち、ミセスジャパン優勝者や会社経営者のみならず、美意識が高い美容家の方や芸能関係者から高く評価される。 2020年、患者様と働くスタッフを第一に考え、常に最高の医療を提供するために、自身の集大成となる美容クリニックを開院。現在は六本木・恵比寿にクリニックを展開し、高い技術力とブランディングで多くの患者様からの支持を集めている。



円戸 望 先生

e-clinic 統括院長

富山大学医学部卒業後、金沢医科大付属病院勤務などを経て、湘南美容クリニックに入職。同クリニックで新潟院長/金沢院長を歴任し、目・鼻・若返り・小顔の症例数において2年連続北陸甲信越No.1を達成。その後、『故郷である北陸最大の美容クリニックを設立する』という目標を叶えるべく、金沢にe-clinicを開院。最新治療や技術にこだわりをもった診療が人気を博し、2023年8月には全国10院展開を予定するなど、急速な拡大成長を続けている。



開催によせて、メディカルフォース代表 大嶋翼よりコメント







「この度、弊社主催による1Dayイベント『美容医療ミライの日』を開催することとなりました。

まだ設立2年半と若い会社ですが、非常に豪華なゲストをお招きしてこのようなイベントを開けること、大変感慨深く思います。メディカルフォースは電子カルテの会社だとご認識いただいていると思いますが、今後はクリニック現場に限らず経営やコーポレート含め、全てを担うインフラになる『ミライ』を見据えています。

今回のイベントではみなさんが業界の明るい未来を語り合う素敵な場をご用意しております。メディカルフォース一同、お会いできるのを楽しみにしております!」



お申し込み方法





下記特設サイトよりお申し込みください。

https://page.medical-force.com/lp-conference-2023-press



イベント概要





イベント名称 : medicalforce 美容医療ミライの日

開催日時 :2023年8月31日(木) 13:00~20:00

開催会場 :ホテル雅叙園東京 2F 華つどい

アクセス :JR山手線・東急目黒線・地下鉄目黒駅より徒歩3分

対象 :自由診療クリニック経営者・医師

定員 :100名

主催 :株式会社メディカルフォース

お問い合わせ :美容医療ミライの日 運営事務局

marketing@medical-force.com / 03-4400-6390



※オンラインでのライブ配信は現在予定しておりません。

※大変恐れ入りますが、同業他社の方、クリニック関係者ではない方は、ご参加をお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。

※ご招待枠に限りがございますので、抽選でのご案内となります。また、申込が会場の上限人数に達次第、お申込を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。



会社概要







会社名:株式会社メディカルフォース

所在地:東京都品川区東五反田1丁目21番13号 ファーストスクエア五反田 2F

設立日: 2020年11月

代表者:代表取締役 大嶋翼

事業内容:自由診療クリニック向け電子カルテ・予約管理システムの開発・提供

https://service.medical-force.com/



