株式会社ラウンドワン(本社:大阪府大阪市、代表取締役 社長執行役員 : 杉野公彦、以下、当社)は、日本のプロレス団体として最も長い闘いの歴史を持つ『新日本プロレス』の当社限定プライズゲーム専用景品2アイテム「マッスルゥカルパスラージBOX」「マッスルゥカルパスマルチBOX2種」を全国のラウンドワン限定でアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「クレッチャ」において7月27日(木)より順次展開いたします。



◆当社 アミューズメント公式Twitter:https://twitter.com/round1_amprize

◆販売元:株式会社エス・トラスト(https://www.s-trust.jp/)



マッスルゥカルパスとは





「マッスルゥカルパス」は、株式会社ヤガイ(本社:山形県山形市)が製造。 香辛料にニンニクを使用した鶏肉と豚肉の旨味がクセになるカルパスです!

食べれば食べるほど、肉の旨味が溢れ出す!子供から大人まで幅広い世代で楽しめるおつまみ菓子は必見。



さらにプロレス好きにはたまらない!ここでしか手に入らないおまけ付き。ラージBOXには「超BIGシール(全11種)」、マルチBOXには「チェキ風カード(全10種)」がランダムで1枚封入されており、よりコレクター性の高い当社限定の商品となっております♪



新日本プロレス マッスルゥカルパスラージBOX





●発売日:2023年7月27日(木)より順次投入予定

●パッケージ:1種(25×35×5cm)

●中身:マッスルゥカルパス(20g×4袋入)





●おまけ:超BIGシール<全11種> ※ランダムで1枚入

(サイズ:11.25×20cm)





新日本プロレス マッスルゥカルパスマルチBOX2種





●発売日:2023年7月27日(木)より順次投入予定

●パッケージ:2種(18×11×5cm)

●中身:マッスルゥカルパス(20g×2袋入)





●おまけ:チェキ風カード<全10種> ※ランダムで1枚入

(サイズ:5.4×8.6cm)





販売ルート:全国のラウンドワン限定(ゲームセンター、オンラインクレーンゲーム)

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※お取り扱いのない店舗、投入時期の異なる店舗もございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。



(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.



