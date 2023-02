[コングラント株式会社]

GIVING for SDGsは、寄付型クラウドファンディングを実施する非営利組織(NPO団体)にかかる決済手数料をソニー銀行が協賛し、寄付者の寄付を100%、社会課題解決に取り組むNPO団体へ届けることでSDGsへの貢献を支援するプログラムです。





非営利組織(NPO団体)向け寄付システム「congrant(コングラント)」を提供するコングラント株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役:佐藤正隆)は、ソニー銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:南 啓二)の協賛により、SDGsを推進するNPO団体のクラウドファンディングを支援するプログラム「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行株式会社」の提供を開始しました。









リリースの背景



ソニー銀行では、2017年8月より新規事業に挑戦する企業と共感・応援したい個人を結ぶ場として、投資型クラウドファンディング Sony Bank GATE を運営し、社会課題解決を推進する企業の挑戦を応援してきました。



しかし、サービスの性格上「Sony Bank GATE」の支援対象は一般企業となるため、多様化・細分化する社会問題の解決にあたって行政や企業では手の行き届かない社会の課題に取り組むNPO団体は支援の対象ではありませんでした。そこでこの度ソニー銀行の協賛により、社会のピースを埋める活動を行うNPO団体の資金獲得を支援し、持続可能でより良い社会を目指すべく、寄付型クラウドファンディング「GIVING for SDGs」が実現する運びとなりました。





寄付が全額届く。決済手数料0%「GIVING for SDGs」の概要



一般的に寄付型クラウドファンディングでは、寄付決済あたり9~20%の決済手数料が発生します。つまり、10万円の寄付をクラウドファンディングで募った場合、総額で9,000円~20,000円が決済手数料として差し引かれてしまうことになります。さらに、ここにリターン品等の費用が追加され、実際に活動資金として残る金額は、実際の寄付額よりも大幅に減少してしまうことも珍しくありません。



「GIVING for SDGs sponsored by ソニー銀行株式会社」では、ソニー銀行が「GIVING for SDGs」に協賛することで、寄付者の想いがこもった大切な寄付金を全額、実施団体に届けることが可能です。寄付金の社会への還元性を高めることで、寄付文化の浸透及び、団体の社会課題解決に向けた活動を支援することが可能です。









「GIVING for SDGs」の参加ルール



GIVING for SDGsでは、SDGsの目標達成に向けた活動の支援を目的としています。下記の条件に当てはまるNPO団体がGIVING for SDGsをご利用いただくことができます。



1) 公益法人もしくは認定NPO法人の法人格を有すること

2)クラウドファンディングの目的がSDGsの目標に紐づくものであること

3)目標寄付金額が10万円以上であること(上限金額無し)

4)2023年2月6日~2023年6月30日までに実施するクラウドファンディングであること



※参加条件の詳細は公式サイトをご確認ください。

URL:https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html





寄付を最大限社会のために



日本には内閣府NPOホームページに掲載されている認証NPO法人だけでも5万以上のNPO団体が存在し、日々、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。大企業や行政ではアプローチの難しい社会問題に取り組むNPO団体は、私たちの社会にとって必要不可欠な存在です。(※)



(※)一般に法人格が認証NPO法人に限らず、事業内容に応じて任意団体や公益法人、社会福祉法人も非営利組織(NPO団体)とするケースが多くあります。公益日本NPOセンターでは、NPO団体に対し「医療・福祉・環境・文化・芸術・スポーツ・まちづくり・国際協力・交流・人権・平和など、あらゆる分野の市民活動団体等の民間非営利組織で、民間の立場で活動するものであれば、法人格の有無や種類を問わない」としています。



コングラントは社会課題解決に取り組むNPO団体が活動を継続・拡大していくために必要な資金獲得のためのサービスを提供し、その活動を応援するだけでなく、日本国内への寄付文化の浸透に取り組んでいます。

GIVING for SDGsでは、協賛企業であるソニー銀行が決済手数料を負担することで、NPO団体のクラウドファンディングでの資金集めのハードルを下げるだけでなく、寄付者へより安心して寄付していただくことができます。

GIVING for SDGsでは「一緒に課題を解決したい」「活動を応援したい」という想いの詰まった寄付金をより良い社会づくりの活動のために100%活用いただけます。





プログラム参加NPO団



公益財団法人 ちばのWA地域づくり基金





プロジェクト名:

困難を抱える子どもたちに心身の居場所を―「子どもの今と未来を支える基金」



プロジェクト概要:

「子どもの今と未来を支える基金」は、子どもを取り巻く様々な課題、特に貧困、虐待、孤立の実態に向き合い、解決に取り組む民間公益活動への助成を行う原資として活用するために設立した基金です。

新型コロナ対応に加え、物価高騰などの影響によりダメージを受けた子どもや若者、その家庭に安心安全な居場所を届けるために、皆様のご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。



SDGs該当項目:











協賛企業



ソニー銀行株式会社

ソニー銀行は、個人のために金融商品やサービスを提供するインターネット銀行です。ネットを窓口とすることで店舗運営コストや人件費を抑え、お得な金利や手数料の割引といった形でお客様に還元しています。挑戦企業の成長を「資産運用」×「共感・応援」で支援する投資型クラウドファンディングサービス「Sony Bank GATE」を運営し、SDGsに取り組むファンドも多数取り扱っています。

URL:https://moneykit.net/





運営企業







NPO・非営利団体のためのデジタル・ファンドレイジングシステム「congrant(コングラント)」はNPOの寄付募集・決済・CRMなどNPO運営に必要なすべてをワンストップで提供。導入団体は1,500団体以上、寄付流通金額は407億円を突破。世界中の社会的組織のファンドレイジングに貢献するソーシャルカンパニー。



【会社名】コングラント株式会社

【代表取締役】佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 西船場辰巳ビル6F

【問い合わせ先】https://congrant.com/jp/contact.html



