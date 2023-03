[ティネコインテリジェント株式会社]

ECOVACS傘下子会社のティネコインテリジェント株式会社(以下、Tineco)は、2023年3月4日(土)~3月11日(土)の楽天スーパーセール期間中、全掃除機を対象とした最大30%OFFの割引キャンペーンを実施いたします。







■注目製品:

「Floor One S3 乾湿両用水拭き掃除機」 通常価格46,800円のところ、7日間限り32,760円







吸引と水拭きが1台で完結!掃除時間を短縮

ブラシのセルフクリーニング機能で清潔を保てる

ペットの毛も絡まずに掃除できる

セルフクリーニング

様々な無垢材にも対応できる: フローリング、ラミネート、タイル、リノリウム、ビニール、大理石など、様々な無垢材にも対応でき、掃除能力が抜群です。







「Floor One S5 Combo 最新型水拭き掃除機」 通常価格62,800円のところ、7日間限り43,960円









S3の上に、下記の機能を付加されている:





ハンディ掃除機にもなる2in1設計: 2in1設計により、通常モード(吸引&水拭き)からハンディモード(吸引)へ簡単に切り替えることができます。

壁際のゴミもしっかり吸い取る:新しいローラーデザインにより、壁際や角の汚れも残さず掃除できます。

同シリーズ最軽量モデル:同シリーズのFloor One S3に比べ0.7kgの軽量化に成功。女性やお子様にも使いやすく、収納スペースも削減できます。





「A11 Hero コードレス掃除機」 通常価格30,800円のところ、7日間限り21,560円







最長40分間運転

約1.48kg軽量本体

強力な吸引力

LED静音ソフトローラーモータヘッド

取り外し可能な電池パック

豊富な付属品、ハンディクリーナーに自由変換







■会社概要:









社名:ティネコインテリジェント株式会社

代表取締役:ルアンジャアヤン

設立:2019年10月

事業内容:スマート家電の開発・販売

会社HP:https://jp.tineco.com/

公式ツイーター:https://twitter.com/tineco_jp



