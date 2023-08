[株式会社Goldratt Japan]

そのまま現場で使える英語を学びながら、最高峰のビジネス理論も同時に習得できる



株式会社Goldratt Japan(本社:東京都港区、代表取締役:岸良裕司)は、株式会社ポリグロッツ(本社:東京都新宿区、代表取締役:山口隼也)と協業し、世界で1000万人が読み、国内シリーズ累計150万部突破のビジネス書『 The Goal 』を題材にした実践オンライン英語講座を2023年8月より新規開講します。







社会人が英語学習をする際に大きな壁になる要因のひとつは、モチベーションの維持だと言われています。せっかく英語を勉強しようとしても、内容が実務のビジネスとかけ離れているなど、コンテンツ自体に興味が持てなければ、やる気が続かず、途中で挫折してしまう結果となります。





今回の講座では、世界的ベストセラーである『ザ・ゴール』(ダイヤモンド社)をメイン題材としています。本書は世界で1000万人が読み、日本でもシリーズ累計150万部以上が売れ続けているロングセラーです。ハーバード大学など、英語圏のビジネススクール(MBA)を中心に、長年教科書として使用されており、第一線で活躍するビジネスパーソンの知的好奇心を存分に満たす内容となっています。





今回、この『ザ・ゴール』のアニメ映画(英語吹き替え版)を利用することで、受講生は活きた英語フレーズの数々や、ビジネスで生産性を圧倒的に上げるための科学理論を、英語学習と同時に学ぶことができます。



*『ザ・ゴール』アニメ映画(英語吹き替え版)の著作権は弊社Goldratt Groupに帰属し、これを使った英語学習プログラムは世界初となります(自社調べ)



https://youtu.be/iEqAq0SKPX4



The Goal オンライン英語講座 概要

1ヶ月間の短期集中講座となります。全4回の講座で『ザ・ゴール』アニメを使い、役に立つストーリーでの英語表現を習得できるだけでなく、『ザ・ゴール』の考え方を使って英語学習に必要な5要素「英語力」「トレーニング力」「英語ができるマインド」「習慣力」「環境力」を鍛えることが可能です。



英語でのビジネスコミュニケーションをワンラックアップしたい英語学習者に最適な講座です。

特に下記のような英語学習者にとって最適なオンライン英語講座となります。



1.仕事で使える英語を身につけたい

2.英語でのコミュニケーションができるようになりたい

3.英語学習で行き詰っている

4.普通の英会話教材、TOEIC(R)️学習ではやる気がおこらない

5.英語が人生のボトルネックになっている。解消して人生にブレイクスルーを起こしたい

6.自分で考え実行する力を身につけたい



お申し込み方法など詳細は下記ホームページをご覧ください。

https://peatix.com/event/3658503



『 The Goal(ザ・ゴール)』とは?

国内シリーズ累計150万部ベストセラーとなったビジネス小説。

会社や組織をマネジメントするために必要な思考を製造業を舞台にしたストーリー形式でわかりやすく、そしておもしろく理解することができる。「ビジョン」や「パーパス」など、現代のビジネストレンドの基礎でもあり、これからの日本経済を支えていく次世代リーダーが今こそ読むべき1冊。今回は『ザ・ゴール』の英語版アニメ映画を使い、物語を楽しみながら英語を学んでいきます。

https://promo.diamond.jp/books/the-goal/







株式会社Goldratt Japanとは

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。全体最適のマネジメント理論「TOC(制約理論/Theory of Constraints)」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレークスルーをもたらしています。ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう!」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL: https://www.goldratt.co.jp/



株式会社ポリグロッツとは

「 言語の壁を超え世界で活躍する日本人を増やす 」事をミッションに、テクノロジーと人の両面から語学学習に取り組んでいます。サービスコンセプトの「 "好き"を"学びに" 」とは、楽しみながら英語を学び、気づけばそれが習慣化している状態の事です。人はそれぞれ自分の興味に基づいた情報収集ならば続けられます。

https://www.polyglots.net/



レシピーは英語が趣味になるアプリです。世界中の英語ニュースを使って情報収集するように学習が可能です。レシピー最大の特徴は「AIが英語学習者にピッタリの学習カリキュラムを作成」してくれます。この機能の事をレシピーでは「マイレシピ」と呼んでいます。マイレシピでは、英語学習者の「スマホ」と「スキマ時間」を利用して、「最短で最高の成果」を実現することが可能です。





