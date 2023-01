[ナガノトレーディング]

アメリカンクラフトビールの輸入卸を行う株式会社ナガノトレーディング(代表取締役 バルマス朱美)は、この度、カリフォルニア州サンフランシスコに拠点に、全米でもトップレベルの規模と数々の受賞歴を誇るブリュワリー「21st Amendment Brewery(ツウェンティーファースト アメンドメント)」の新規取り扱いを開始。2023年1月26日(木)より出荷を開始します。



日本初輸入となる今回は、パッケージ商品7種と樽商品9種が入荷いたします。2023年3月横浜にて開催される日本最大級のビールイベントJAPAN BREWERS CUP 2023にて21st Amendment Breweryとしての出展に先駆けての輸入となりますので、ぜひ一足先に彼らのビールをお楽しみください。







人々の自由、権利、クラフト精神を取り戻すきっかけとなった憲法修正第21条「21st Amendment」を名に掲げ、2000年に設立された「21st Amendment Brewery」舌の肥えたベイエリア・サンフランシスコのビールファン達から絶大な支持と高い認知度を誇るブリュワリー。地元の新聞紙のアンケートではブリュワリーパブとしての人気の象徴でもある「ベスト・ブリューパブ賞」「ベストハンバーガー賞」「ベストハッピー・アワー賞」をトリプル受賞。地元の人々のみならず、街を訪れる観光客にも愛され、全米でもトップレベルの規模を誇るブリュワリーとして知られています。



創業者のニコとショーンはビール業界でのキャリアが長く、ニコは神奈川県厚木市に所在する醸造所であるサンクトガーレンの立ち上げを支援するなど日本に対して特別な思いを持つ人物。ブリューマスターであるショーンは、さまざまなブリュワリーでの醸造経験があり、豊富な知識と技術で21st Amendmentのビールの醸造を支えています。2人が造るビールは、アメリカの歴史をそのまま詰め込んだような表現力と、アメリカを代表するに相応しい実力溢れる味わいに仕上っています。



Great American Beer Festiva14回、World Beer Cup 4回受賞という輝かしい受賞歴を誇るアメリカのビールファンに認められたお墨付きの味わいをぜひお楽しみください。



■ JAPAN BREWERS CUP 2023 へ出展決定

JAPAN BREWERS CUP 2023に、21st Amendment Breweryの出展が決定しています。JAPAN BREWERS CUP 2023は、2023年3月3日から5日にかけて横浜・ハンマーヘッドにて開催。数十社の国内外のブリュワリーから選りすぐりのアイテムが揃う日本最大級のクラフトビールイベントです。ブリュワーのみで審査される大会も実施されます。

出展のご案内:https://www.naganotrading.com/blogs/news/21st-amendment-brewery-jbc2023



■21st Amendment Brewery 新入荷販売商品(一部)





商品名:21st Amendment Hell or High Pomegranate(ヘル オア ハイ ポメグラネイト)

スタイル:Wheat Beer

アルコール度数:4.9%

内容量・容器:12oz(355ml)・CAN

商品説明:21st Amendmentを代表する人気シリーズ「Hell or High」。そのザクロバージョンがHell or High Pomegranateです。ザクロ果汁を使用した冬限定の小麦ビールで、フルーティーで穏やかな酸味、モルトの柔らかなビスケットに似た風味が美しく融合しています。





ブリュワリー詳細:https://www.naganotrading.com/blogs/news/21-stamendment

取扱い店舗一覧:https://www.naganotrading.com/blogs/news/21st-amendment-dealer-202301

オンラインショップ、お近くの酒販店や飲食店にてアメリカの歴史や自由が感じられる味わいをぜひお楽しみください。



■【1/26】アンテナアメリカ東京店にタップテイクオーバー開催

21st Amendmentの出荷開始に伴いナガノトレーディングの直営店であるアンテナアメリカ東京店にて、タップテイクオーバーを開催します。ブリュワリーを代表する人気アイテムHell or Highシリーズを始めとする樽商品9種類をこの機会にぜひお試しください。

https://www.antenna-america.com/blogs/features/21stamendment-tto-aatokyo



■ 株式会社ナガノトレーディングについて

アメリカのクラフトビールに特化した輸入業者として、業界を先導するリーディングカンパニー。現地生産工場から消費者の手元に届くまでの100%冷蔵輸送を業界として初めて実現し、世界基準の商品品質管理について国内外から高い評価を得ている。アメリカおよび世界各国のクラフトブリュワーの加盟する業界団体 Brewers Association の正式会員として、日本のクラフトビール業界との懸け橋としても長く貢献している。また、直営店である「Antenna America」では、販売されているクラフトビールやスナックなどすべてアメリカからの直輸入商品で統一し、アメリカの食文化体験ができる場所として情報発信も行っている。

ナガノトレーディング公式サイト:https://www.naganotrading.com/

アンテナアメリカ公式サイト:https://www.antenna-america.com/



