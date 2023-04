[Daniel Wellington Japan株式会社]

「Celebates Self-expression ~個性を高める~」





ミニマルの美学と上質な仕上がりで世界各国のファンから愛されているスウェーデン発の腕時計・アクセサリーブランドDANIEL WELLINGTON(ダニエル・ウェリントン)からこの春、カラフルなアイテムで自身の個性を高め表現できるダニエル・ウェリントンで最も人気のシリーズQuadroとPetite にてMother-of-pearl(マザーオブパール)ダイアル がパステルカラーの時計を発売中。時計以外にもユニセックスアイウェアのラインナップも充実しており、“Show Your True Colors”と称し、グリーン、ピンク、ピーチなど豊富なバリエーションで現代的なデザインを12種類ご用意しています。

ダニエル・ウェリントン公式サイト(https://www.danielwellington.com/jp/)及びダニエル・ウェリントン直営店にて発売しています。



ダニエル・ウェリントンが2023年SSの“Show Your True Colors”キャンペーンとして「Celebates Self-expression ~個性を高める~」をスタートしました。デザイン責任者、オロフ・ノードストロム氏は、「私たちは、見た目の美しさだけでなく、アクセサリーを通して自分自身を表現することを促すようなコレクションを作りたいと思いました。パステルカラーはかつてないほどトレンディーで、デジタルラベンダーは今年注目のカラーなので、この繊細なカラーパレットを探求するのは非常に興味深いことだと感じています。」とコメントしています。





Mother-of-pearlは春の花々からインスピレーションを得た時計になっています。サクラピンク、ラベンダーパープル、ブルーベルと名付けられ、いずれも本物のマザーオブパールの文字盤と、同系色のパステルカラーの高級イタリアンレザー製ストラップを備えています。唯一無二のユニークな性質を持っており、見る角度によって変化する色合いが特徴の一つです。



ユニセックスのアイウェアコレクションでは、ステンレススチールとバイオアセテート(セルロースアセテートと植物由来の可塑剤からなる素材)で作られており、従来のグレードよりも環境にやさしい選択となっています。パステル調の文字盤の時計や、ブランドの主要なコレクションと完璧にマッチするようにデザインされたこれらのアイテムは、スタイルを完成させ、個性を表現するのに最適な春夏用の色合いになっています。



【Quadro/ Petite 商品詳細】

発売日:2023年3月15日(水)

文字盤のカラー:Pink Mother of pearl(サクラピンク)、Purple Mother of pearl(ラベンダーパープル)、Blue Mother of pearl(ブルーベル)

文字盤のサイズ:Quadro<20×26mm>、Petite<28mm>

ベルトのカラー:サクラピンク/ラベンダーパープル/ブルーベル

価格(税込) :Quadro ¥28,600 / Petite ¥26,400







【アイウェア 商品詳細】

発売日:2023年4月3日(月)

機能:全て100% UVカット機能搭載

カラー:グリーン、ピンク、ピーチなど

フレームの素材:ステンレススチール / バイオアセテート

レンズの素材:ナイロン

価格(税込): ¥ 17,600







DANIEL WELLINGTON(ダニエル・ウェリントン)

2011年にスウェーデンで誕生したDANIEL WELLINGTONはシンプルなデザインで知られ、あらゆる場面に適したクラシックでタイムレスな腕時計とアクセサリーのブランドです。

最初の腕時計が登場して以来、DANIEL WELLINGTONはミニマリストの美学というブランドコンセプトを守り、ユニークなミニマリストのライフスタイルを提唱し、消費者のインスピレーションを刺激し続けています。

シンプルで大きな文字盤に、薄いケース、好みに応じて付け替えられる豊富なカラーのレザーやNATOタイプベルトというトレンドスタイルを築き、ファッションウォッチ界に革命をもたらしました



