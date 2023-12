[株式会社トリプルワン ]

民放ラジオ4局+民放TV5局+コミュニティラジオ+地域の方々が発信





2023年11月ススキノの玄関口に誕生した商業施設「COCONO SUSUKINO」開業当初から平日週末関わらず絶えず賑わいを作っております。その中で発信を行う一階の共創型オープンラジオスタジオでは2024年1月8日からレギュラー放送がスタートします。「地上波ラジオ生放送」や「地上波ラジオ番組の収録」「テレビ番組の宣伝コーナー」や「コミュニティラジオの収録」「タレントや音楽アーティストによる番組収録」などの様々な番組がスタートします。





【MID.αSTUDIO 概要 】

■名称:MID.αSTUDIO(ミッドアルファスタジオ)

■オープン日時:2023年11月30日 11:30

■場所:COCONO SUSUKINO内 1F(札幌市中央区南4条西4丁目)

■スタジオ通常営業時間:AM10:00-PM10:00

■レギュラー放送スタート日:2024年1月8日

■番組タイムテーブル(2023年1月8日~)





▼各番組詳細

◎STVラジオ

・「COCONO Sラジ」(月~金 13:00-14:00 / 生放送)

月~金曜まで毎日生放送でお届けする音楽プログラム。午後のスタートダッシュを応援する新番組として始まった「午後のSラジ(仮)」がパワーアップ!個性豊かな日替わりパーソナリティが、元気が出る音楽と役に立つ生活情報をお届けします!今注目のゲストがスタジオに登場することも!



パーソナリティ:草野あずみ・奈良まなみ・熊谷明美・内山よしこ・高山幸代

*初回1月8日は、木村洋二も登場し、賑やかに盛り上げます!



・「イイ加減にしろっぷサンデー」(日 13:00-15:00 / 生放送)

北海道のお笑いコンビ「しろっぷ」と「ちゃぼ」が日曜午後を盛り上げます!

憂鬱にならない日曜日をテーマに体を張って全力投球する2時間生放送!2024年1月からは公開生放送にパワーアップ!あなたも伝説の目撃者になるかもしれません!?

パーソナリティ:しろっぷ(じゅんぺい・ひろし)・ちゃぼ



◎HBCラジオ

・「AfterBeat」(月・木 16:00-18:30 / 生放送)

シンガーソングライター金子智也とHBCアナウンサー室谷香菜子・世永聖奈が、ホットな話題、最新の音楽、気になるモノ・コトなど、「今」が分かる情報を元気いっぱいお届けします

パーソナリティ:金子智也 室谷香菜子 世永聖奈



◎AIR-G' FM北海道

・「にーはち.スポーツ」(月 19:30-20:00 / 生放送)

スポーツの話が2割、スポーツ以外の話が8割のスポーツ番組。

パーソナリティ:阿野洋介 井山敬介



◎FM NORTH WAVE

・「札駅前バンガーズ」(金 17:00-20:00 / 生放送)

札幌駅前にあるFM NORTH WAVEが「もっと音楽に出会おう」を合言葉に、たくさんのアガる音楽=【バンガー】なサウンドや音楽カルチャーをシェアする3時間。

パーソナリティ:DJ MAXXXINE



◎株式会社エフエムとよひら

・「アップル・オン・ザ・ストリート」

ウイークデイに放送しているFMアップルの様々なジャンルの番組をランダムにお届けします。時にはサブカル、時にはハワイ、時にはエンタメ、そして時には話芸人が語りつくす!何が飛び出すかわからない3時間!

パーソナリティ:中村信仁・大竹千夏・今宮廉・大林宣裕・Kazu他



◎北海道文化放送株式会社

・「UHBミックスマイク」(月 14:00-15:00)

UHB北海道文化放送のアナウンサーが、毎月2回・現場から、

予測不可能な内容や話題をミックスしながら、リズミカルにしゃべり続けます!

パーソナリティ:加藤寛、宇野章午、廣岡俊光、中村剛大、福本義久、江上太悟郎、柴田平美、田辺桃菜、千須和侑里子、石野智子、糸口真子、柴田祐里菜





◎HTB 北海道テレビ

・「HTBアナウンサーズ (仮)」(火 14:00-15:00)

HTBアナウンサーがさまざまな情報をゆる~く楽しくお伝えします!

館内+インスタライブでの生配信も予定しています。

パーソナリティ:HTBアナウンス部(福地妃菜美・田口彩夏・森唯菜・藤澤達弥・土屋まり・福永裕梨・五十幡裕介・福田太郎・高橋春花・室岡里美・依田英将・大野恵・菊地友弘・谷口直樹・佐藤良諭・森さやか・林和人)





◎テレビ北海道(TVh)

(水 14:00-15:00)

TVhで放送する番組の情報をお伝えします。



◎HBC北海道放送

・「テレビ同級生のアフタートーク」(木 14:00-15:00)

毎週金曜日午後10時54分~放送している「テレビ同級生」

ほんとに中学・高校の同級生である糸賀アナ、堀内美里アナが本編ではお送りできない

同級生トークを繰り広げます。

パーソナリティ:糸賀舜、堀内美里(HBCアナウンサー)



・「Sitakke talk」

HBC北海道放送が運営するWEBマガジン「Sitakke 」と連動した、

北海道の魅力をテーマに合わせて語るトーク番組。

インスタライブやyoutubeライブも!



◎札幌テレビ放送(STV)

(金 14:00-15:00)

詳細は後日発表!



◎平日館内限定オリジナル番組

・「やすと横澤さんの ココノススキノノノノノノーーーー」(火 18:30-20:30 隔週)

地元北海道を拠点に、東京でも活動するお笑いコンビ・やすと横澤さんが、ココノススキノから、皆さんに楽しい時間をお届け!札幌観光大使として、札幌のおすすめサウナも紹介する2人の、サウナトークもお聴き逃しなく!

パーソナリティ:やすと横澤さん



・「すずらん大学 お笑い研究会」(火 18:30-20:30 隔週)

すずらんが大学生お笑いの若者たちと笑いについて語り合う60分

パーソナリティ:すずらん



・「しろっぷひろしの「ススキノひろし前」」(水 15:00-17:00)

大通方面で待ち合わせするなら「ヒロシ前」

ススキノで待ち合わせするならMIDαSTUDIOの「ひろし前」を定着させるべく、思わず立ち止まって聞いてしまうような放送をお送りします。

パーソナリティ:しろっぷひろし



・「放課後革命倶楽部」(水 18:00-18:30)

札幌の学生による学生の為の番組。退屈な放課後に革命を起こします。

パーソナリティ:札幌の普通の学生



・「ambday FRIDAY」(金 15:00-16:00)

大志を抱く北海道のガールズグループ【ambitious】がすすきのと音楽・エンタメの情報をお届けする番組!リスナーから募集する人気コーナーも!?

パーソナリティ:ambitious



・MUSIC SELECTION(月~日 10:00-11:30)

朝10時からの1時間30分は、北海道の音楽関係者がセレクトした今オススメの楽曲を毎日放送!

ビクターエンタテインメント/ワーナーミュージック・ジャパン/ユニバーサルミュージック/エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社

ポニーキャニオン/TOY'S FACTORY EAST/株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/日本コロンビア/マウントアライブ/スマッシュイースト/プラントエンターテインメント/サンバフリー



◎DJ

・「MUSIC DJ TIME」(月~土 21:00-22:00)

札幌で活躍するDJがGood Musicをお届けします!



・「SUSUKINO BLOCK PARTY」(土 18:00-21:00)

ススキノのNIGHT CLUBで活躍するDJ が週替わりで登場!世界中から届いた熱い音楽をMIXしてDJプレイをお届けします。DJのスキルとホットな選曲を楽しんで、最高の週末を過ごしましょう!Have A Nice Weeknd!

DJ:DJ TAMA a.k.a. SPC FINEST 他



◎土曜日A

・「ボトムアップシネマ(仮)」(第1土 11:30-14:30)

映画業界30年のパーソナリティが、最新の話題作だけではなく、過去の名作や埋もれた作品など幅広く取り上げながら、映画の楽しみ方を提案します。



・「Go! Go! Fuji!!」(第2土 11:30-14:30)

藤女子大学放送研究会のメンバーが月に一度、土曜日の午後にお送りする番組です。

授業やゼミの話から、学食やサークル活動の話まで、キャンパスライフについて幅広く自由にトークします!

パーソナリティ:藤女子大学放送研究会(青野友香、近藤瀬奈、中川美月、大友香琳、中村日咲、吉田唯乃、萬木優空、渡邊りん、島美月、嶋崎まどか、中村優依、長澤佳子、宮川日加利、池下桃奈)



・「COCONO KIDS DISCO」(第3土 11:30-14:30)

「COCONO KIDS DISCO」(第3土 11:30-14:30)

幼児から大人まで、DJスクール札幌のスクール生DJ's によるサウンドクルーズ。世代を超えたジャンルレスでボーダレスな音楽をCOCONO SUSUKINOからお送 りします。幅広い音楽体験を通じて、新しい音楽の発見を提供します。

DJ:DJ TAMA a.k.a. SPC FINEST・DJ LUCY・MASAMI(GREEN PEACE) ほか



・「ラジオあらかると!!」(第4土 11:30-14:30)

パーソナリティそれぞれの個性に合わせて考えた、様々なコーナーを組み合わせて番組を進めていきます!大学生ならではの視点・発想を生かした企画と、生放送ならではの一体感をぜひお楽しみください!

パーソナリティ:北海学園大学放送研究会(子出藤あさみ、片野愛美、大鳥居沙紀、東田純奈、古川達也、岩本晃大、鹿又安珠)



◎土曜日B

*各パーソナリティがフレキシブルに登場!



・「音どこCONOステーション」(土 15:00-18:00)

CD販売50周年を迎える石川千鶴子が担当する「音どこCONOステーション」は北海道のインディシーンにスポットを当てここでしか聞けない曲を

お届けする番組ですまた これまで出会ったアーティストの話 ゲストも登場して石川千鶴子ならではのトークをお送りします

パーソナリティ:石川千鶴子(音楽処)



・「みかっちのココスキ(ハート)パラダイス」(土 15:00-18:00)

好きなもの好きなこと好きな人だけを集めた番組。略して【みかパラ】

ディズニー・sumika・SUPER BEAVER・こだわりの食生活まで、夢の国と音楽と盛りだくさんな内容でお届けします。

パーソナリティ:みかっち(鹿角美果)



・「林 唯衣のLIFE is MUSIC」(土 15:00-18:00)

食べること・話すこと・オシャレ そして 音楽大好きな林 唯衣が担当する「林唯衣のLIFE is MUSIC」は音楽と情報がたっぷりな3時間番組です

大好きなアムロちゃんコーナーからおすすめライブ 美味しい話にこだわりファッションまでさまざまな情報を賑やかにお届けします

パーソナリティ:林 唯衣



・「そらチャンネル」(土 15:00-18:00)

小学6年生12歳が紹介する「令和の遊び方」「令和の音楽」「小学生ならではの流行発信」等をお話しします。自身が経験してきた事…2021年ジュニア・アース・ジャパン北海道代表/2022年リトルなでしこ日本グランプリ/2023年ミス・プリティーンインターナショナルアジアオセアニア日本代表(世界大会出場)/アイドルTeamくれれっ娘!Jr.メンバー/アパレルイメージモデル(2ブランド)のお話しや、ゲストを招いてのトークも展開します。

パーソナリティ:工藤大空(くどうそら)



・「しんちゃんです!」(土 15:00-18:00)

MID.αSTUDIOがスタートした2023年12月は1ヶ月間「COCONOインフォメーションボーイ」として館内限定番組を担当し続けた男が満を持して土曜日にも登場!引き続きCOCONO SUSUKINOの最新情報や様々な業種のゲストをお招きしていきます。

パーソナリティ:しんちゃん(畑中しんじろう)



・「排球イエロースターズ」(毎週金曜12:00配信)

男子プロバレーボールチーム・北海道イエロースターズのポッドキャスト番組。選手やスタッフが、バレーボールの楽しさやチームの魅力、プロを目指したきっかけやプライベートまでをさらけだす「聞く選手名鑑」!番組を通じてイエロースターズを知っていただき、ご声援をよろしくお願いします!

パーソナリティ:平野龍一(北海道イエロースターズ代表)・イエロースターズ選手・スタッフ



・「マルゴト〇〇(まるごとまるまる)」(毎週火曜7:00配信)

「マルゴト」をキーワードにお送りします。採用やリモートワークの話はもちろん、書籍出版、組織運営、海外での起業経験、子育て、メンズ美容まで、マルゴト株式会社代表の経験を元に話していきます!

パーソナリティ:今 啓亮(マルゴト株式会社) 、掛橋愛理(フリーアナウンサー)



・「JobBuzz 職場の和談ステーション」(毎週月曜6:00配信)

職場の未来を共に創造する。働く環境の革新家、湊秀樹が職場の最適な環境作り、制度作り、運用の仕方について特定社会保険労務士の視点で語ります。労働者、経営者、それぞれが考える最善とは?その先にある理想の労働環境とは?リーディング社会保険労務士法人として数多くの成功事例を持つ湊秀樹が、職場のお悩み解決、労働手続き、労働トラブル、最新の労働にまつわる制度についてなどお話していきます。

パーソナリティ:湊秀樹(リーディング社会保険労務士法人)



・「中村信仁のanother day」(毎週水曜6:00配信)

人生には必ず「あの日、あの時」があります。人はそれを「きっかけ」と呼んだり「分岐点」と呼んだりします・・・

先人たちは、いつ、どこで、どんな「あの日、あの時」を迎えたのか。ベストセラー営業本「営業の魔法」著者・中村信仁が成功のヒントをお伝えする番組です。

パーソナリティ:中村信仁(株式会社アイスブレイク)



・「農機具屋さんのお仕事」(毎週水曜配信)

滝川にある農業機械を作っている製造メーカー「サークル機工」日々 職人さんたちが 鉄板を切ったり 曲げたり くっけたりしてます。FM ノースウェーブDJヤマタがナビゲーターとしてサークル機工のプライベートブランド「円鐵工所」のまどか一郎さんと共に、知られざる農機具の世界に迫ります。

パーソナリティ:ヤマタ(FMノースウェーブDJ) /まどか一郎(円鐵鋼所)



・「すすきのにエールを。」(毎週金曜12:00配信)

株式会社APRグループ代表取締役 青木康明が、毎回ゲストをお招きし、その「人」について、そして「すすきの」の魅力やゲストの「すすきの」のおすすめなどをお聞きしトークしていく番組です。

パーソナリティ:青木康明(株式会社APRグループ代表取締役)



◼︎スタジオ運営会社

株式会社トリプルワン

https://tripleone.cc/index.html



問い合わせ窓口

(株)トリプルワンTEL:011-839-5642 <担当者:山下> shoko.yamashita@tripleone.cc 090-3776-1024





