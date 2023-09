[株式会社C&G Value Design]

2023年11月1日(水)、グランドオープン



ザ・コレクション・オブ・クール&グラマラス アライアンス(CCGアライアンス)のHILLTOP RESORT FUKUOKA(支配人:石濱裕隆、客室数:46室、所在地:福岡県福岡市中央区輝国1-1-33)は、2023年11月1日(水)のグランドオープンを前に、2023年10月1日(日)より、リブランドを記念したスペシャルプランの予約販売を開始いたします。







改装を経て2023年11月1日(水)にリブランドオープンを迎える当ホテルでは、更なる進化を遂げた新生「HILLTOP RESORT FUKUOKA」の滞在を存分にご体感いただくべく、プランの造成及び販売に至りました。本プランでは、創業より継承されてきたホスピタリティに加え、新たに加わった魅力を存分にご堪能いただけます。



この度のリブランドにあたり、新たに「日本的モダニズムの調和。懐かしくも新しい“ちょうどよい”空間。」をコンセプトとする新客室『New Knows Old』の誕生に加え、モダンかつ開放的な空間で正統派イタリア料理を提供するダイニング『ラ クチーナ イタリアーナ・ヒルトップダイニング』がオープンいたします。



リブランド記念 HILLTOP RESORT FUKUOKAを堪能するスペシャルプラン

新客室「New Knows Old」」を含むお好みのコンセプトルームでの宿泊と共に、HILLTOP RESORT FUKUOKAでの滞在を存分にご堪能いただけるプランです。





期間:2023年11月1日(水)~11月30日(木)

料金:113,000円~(1泊2食付き1室2名料金、サービス料、消費税、宿泊税込)

内容:・お好みのコンセプトルームでの宿泊 ※「エリアF」、「エリアW」、「New Knows Old」から選択

・1泊2食付き ※夕食は「ヒルトップダイニング」または鮨・日本料理「暦」から選択

・SPAスペシャルコース(トリートメント90分+ヘッドマッサージ10分)

特典:記念オリジナルマグカップ、次回利用可能なペア宿泊券(1泊朝食付き)



リブランド記念 ヒルトップスパ スペシャルプラン

美とリラグゼーションに特化した、ヒルトップスパの魅力を存分にご体感いただけるスペシャルプランです。





期間:2023年11月1日(水)~11月30日(木)

料金:25,000円(税込)

内容:SPAスペシャルコース(トリートメント90分+ヘッドマッサージ10分)

特典:「エラバシェ」トラベル3点キット、「Waphyto」レジェナバランシングトナー、HOTEL SHOP 500円割引券、「STRAWBERRY GARDEN」焼き菓子

※他特典、割引券との併用はできません。予めご了承ください。



リブランド記念 レストラン特典

ご来店時、全てのお客様にウエルカムドリンクをご提供いたします。





期間:2023年11月1日(水)~11月30日(木)

内容:鮨・日本料理「暦」/乾杯用スパークリングワインまたは、ノンアルコールスパークリングワインを1杯ご提供

ヒルトップダイニング/シャンドンガーデンスプリッツまたは、オリジナルモクテルを1杯ご提供

※他特典との併用はできません。予めご了承ください。





《お客様のお問い合わせ》

HILLTOP RESORT FUKUOKA

〒810-0032福岡県福岡市中央区輝国1-1-33

Tel: 092-771-2131 Fax: 092-771-8888

URL : hilltopresort-fukuoka.com、E-mail : info@hilltopresort-fukuoka.com



株式会社C&G Value Designは、「街のブランド価値を高める」をビジョンとし、施設のみならず地域ブランドの価値を高め、観光事業の活性化にも寄与してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-11:16)