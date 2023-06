[株式会社ZIP-FM]

昨年、愛知県酒造組合・岐阜県酒造組合連合会とZIP-FMが、愛知・岐阜の酒造業界の活性化をめざし開催した試飲イベント「SAKAE SAKE SQUARE~サカエ サケ スクエア」。初年度にもかかわらず、3日間の開催で3,500名を集めました。2年目となる今年は、7月15日(土)~7月17日(月・祝)の3日間、名古屋・栄「オアシス21 銀河の広場 特設会場」での開催が決定しました。各日26~28蔵・計51蔵(愛知29蔵/岐阜22蔵)と昨年より規模を拡大しての開催となります。





開催場所である「オアシス21」は、コロナ前にはトリップアドバイザーによる外国人旅行客が選ぶ夏のフォトジェニックスポットとして日本2位に選ばれた栄のランドマークにもなっています。会場には、有料試飲ブースのほか、おつまみブース、お土産用販売ブースやDJブースを設け、お酒の肴としてゆったりと「音楽」を聞きながら楽しむことができるイベントになります。



イベント参加するには、「スターターセット」が必要です。スターターセットを購入し、当日会場受付にて「会場内で使える飲食用コイン10枚+オリジナルお猪口+リストバンド」への引換となります。



そしてこの度、出店する51蔵の全148銘柄が発表になりました。各蔵おすすめの夏にぴったりな日本酒はもちろん、リキュールも多数出品されます。また7月15日(土)には、タレント 水野勝の来場も決定しました。ステージで乾杯をするとともに、各蔵元ブースで、来場者にお酒を注ぎ、コミュニケーションを図る予定です。





■水野勝プロフィール

名古屋を中心に活動するグループ「BOYS AND MEN」のリーダーとして2022年5月まで活動。

その後グループを卒業し個人事務所を設立。

現在、映画や ドラマなど俳優業を中心に活動している。





■イベントコンセプト

「酒」の語源として、酒を飲むと気持ちが晴々することから

「栄え水(さかえみず)」と呼ばれていたものが転じて、

「サケ」になったという説があります。

名古屋の中心地「サカエ」の地に「酒」が集まるイベントが、

「SAKAE SAKE SQUARE~サカエ サケ スクエア」になります。

京や大和と交流もあったため千年もの前から酒造が盛んにおこなわれ

現在も全国7位の生産量を誇っている愛知。

北アルプスや伊吹山・恵那山ら山々の雪解け水が

長良川・飛騨川・木曽川・揖斐川など豊かな水量の河川を生み出し、

この清流からの伏流水が、おいしいお酒を生み出している岐阜。

そんな愛知・岐阜のお酒が、サカエ・オアシス21に一同に集まります。

ぜひこの夏、晴々した気分になりましょう。



■開催概要

【イベント名】 SAKAE SAKE SQUARE 2023~サカエ サケ スクエア 2023~

【開催日時】 2023年7月15日(土)~17日(月・祝)

11:00~20:00 ※最終日は19:00まで(※ラストオーダーは終了30分前)

【会場】 オアシス21 銀河の広場 特設会場(名古屋市・栄)

名古屋市営地下鉄 東山線・名城線栄駅 東改札口を出てすぐ(駅直結)

名鉄瀬戸線 栄町駅 改札口を出てすぐ(駅直結)

【主催】 愛知県酒造組合/岐阜県酒造組合連合会/ZIP-FM

【協力】 オアシス21

【SPECAIL GUEST】水野勝 ※7/15(土)のみ

【MC(ZIP-FM)】

7/15(土)町田こーすけ&玉置侑里子・7/16(日)永田レイナ・7/17(月・祝)清里千聖



【角打ちDJ(produce by ENTIA)】

Hisanori H/JUNN TAKAHASHI/K1/KYO/LAIAN/MITTUN/NAOKI/NAOTO/YUZUKI and more!

【オフィシャルサイト】 https://zip-fm.co.jp/sakaesake23/

【問い合わせ】SAKAE SAKE SQUARE実行委員会 052-972-0778 (ZIP-FM内)



■出店蔵元

各日26~28蔵・3日間で51蔵が出展し、全148種類の銘柄がお楽しみいただけます。



<参加蔵一覧:県別>

●愛知県

相生ユニビオ(あいおい) / 伊勢屋商店(公楽) / 浦野(菊石) / 神杉酒造(人生劇場) / 神の井酒造(神の井) / 清洲桜醸造(鬼ころし) / 金虎酒造(虎変) / 勲碧酒造(勲碧) / 澤田酒造(白老) / 柴田酒造場(孝の司) / 杉浦味醂(愛櫻) / 関谷醸造(蓬莱泉) / 長珍酒造(長珍) / 鶴見酒造(我山) / 東春酒造(東龍) / 内藤醸造(木曽三川) / 永井酒造場(曻勢) / 中埜酒造(國盛) / 原田酒造(生道井) / 福井酒造(四海王) / 丸一酒造(ほしいずみ) / 水谷酒造(千瓢) / 盛田(ねのひ) / 盛田金しゃち酒造(金鯱) / 山崎(尊皇) / 山田酒造(醉泉・最愛) / 山忠本家酒造(義侠) / 山盛酒造(鷹の夢) / 渡辺酒造(平勇)



●岐阜県

足立酒造場(金華山) / 岩村醸造(女城主) / 大塚酒造(竹雀) / 奥飛騨酒造(初緑) / 蔵元やまだ(玉柏) / 小坂酒造場(百春) / 小町酒造(長良川) / 武内酒造(一滴千山) / 千古乃岩(千古乃岩) / 天領酒造(日野屋) / 中島醸造(小左衛門) / 白扇酒造(黒松白扇) / はざま酒造(恵那山) / 林酒造(美濃天狗) / 平田酒造場(飛騨の華) / 平野醸造(母情) / 平和錦酒造(金泉) / 三千盛(三千盛) / 御代桜醸造(御代櫻・津島屋) / 三輪酒造(白川郷) / 若葉(若葉) / 渡辺酒造醸(白雪姫)



<参加蔵一覧:日別>

●7/15(土)出店

相生ユニビオ(あいおい) / 足立酒造場(金華山) / 岩村醸造(女城主) / 大塚酒造(竹雀) / 神杉酒造(人生劇場) / 清洲桜醸造(鬼ころし) / 金虎酒造(虎変) / 蔵元やまだ(玉柏) / 勲碧酒造(勲碧) / 澤田酒造(白老) / 柴田酒造場(孝の司) / 関谷醸造(蓬莱泉) / 鶴見酒造(我山) / 永井酒造場(曻勢) / 白扇酒造(黒松白扇) / 平野醸造(母情) / 福井酒造(四海王) / 平和錦酒造(金泉) / 丸一酒造(ほしいずみ) / 三千盛(三千盛) / 御代桜醸造(御代櫻・津島屋) / 三輪酒造(白川郷) / 山田酒造(醉泉・最愛) / 山忠本家酒造(義侠) / 山盛酒造(鷹の夢) / 若葉(若葉) / 渡辺酒造(平勇) / 渡辺酒造醸(白雪姫)



●7/16(日)出店

岩村醸造(女城主) / 神の井酒造(神の井) / 小坂酒造場(百春) / 武内酒造(一滴千山) / 千古乃岩(千古乃岩) / 長珍酒造(長珍) / 鶴見酒造(我山) / 天領酒造(日野屋) / 東春酒造(東龍) / 内藤醸造(木曽三川) / 永井酒造場(曻勢) / 中島醸造(小左衛門) / 中埜酒造(國盛) / はざま酒造(恵那山) / 林酒造(美濃天狗) / 原田酒造(生道井) / 平田酒造場(飛騨の華) / 平野醸造(母情) / 福井酒造(四海王) / 水谷酒造(千瓢) / 三千盛(三千盛) / 三輪酒造(白川郷) / 盛田(ねのひ) / 盛田金しゃち酒造(金鯱) / 山崎(尊皇) / 山田酒造(醉泉・最愛) / 若葉(若葉) / 渡辺酒造(平勇)



●7/17(月・祝)出店

伊勢屋商店(公楽) / 浦野(菊石) / 奥飛騨酒造(初緑) / 神杉酒造(人生劇場) / 神の井酒造(神の井) / 蔵元やまだ(玉柏) / 小坂酒造場(百春) / 小町酒造(長良川) / 杉浦味醂(愛櫻) / 武内酒造(一滴千山) / 長珍酒造(長珍) / 天領酒造(日野屋) / 東春酒造(東龍) / 内藤醸造(木曽三川) / 中島醸造(小左衛門) / 中埜酒造(國盛) / 白扇酒造(黒松白扇) / はざま酒造(恵那山) / 林酒造(美濃天狗) / 原田酒造(生道井) / 平田酒造場(飛騨の華) / 丸一酒造(ほしいずみ) / 水谷酒造(千瓢) / 盛田金しゃち酒造(金鯱) / 山崎(尊皇) / 渡辺酒造醸(白雪姫)



■チケット・楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットには、飲食用コイン10枚・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。

・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。

・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。

※本年は入替制ではありません。



●前売スターターセット:¥3,000

酒フェスガイド アプリチケット https://sakaesake.fespli.com

ローチケ(Lコード42736)https://l-tike.com/order/?gLcode=42736

イープラス https://eplus.jp/sakae-sake-square/

チケットぴあ(Pコード)https://w.pia.jp/t/sakae-sake-square/

楽天チケット https://r-t.jp/sss2023

※酒フェスガイド アプリチケットで購入された方には、便利なクラフトトレイが付きます。



●当日スターターセット:¥3,500

キャパシティに余裕がある場合のみ、現地にて発売となります。



●追加コイン

会場では、追加コイン(1枚 200円)の販売を行います。

またイベントアプリ「酒フェスガイド」でも追加コインの購入も可能です。



■イベントアプリ「酒フェスガイド」について

イベントアプリ「酒フェスガイド」を配信します。

アプリでは、電子チケットの入場ができるほか、イベントで使えるコインをアプリ上で管理できます。総合案内に行かなくても、アプリ上でコインチャージができます。また、ZIP-FMが主催する他のお酒イベントに持ち運びも可能となります。出品されるお酒のスペックがチェックできたり、お気に入りの酒を残すことも可能となります。

アプリ公開に先駆けて、「酒フェスガイド」アプリ スターターチケットをWEB上で販売します。キャンペーンとして、お猪口が入る便利なクラフトトレイがつきますので、ぜひご利用ください。



【注意事項】

20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。



