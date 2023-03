[ブランシェス株式会社]

キッズアパレルだけでなく大人も使える雑貨も多数展開



ブランシェスの特徴でもあるペア商品。今回のコラボではママと子どもが同じ柄のアイテム持てる嬉しい商品ラインナップ。店舗・ECサイトでの商品販売だけでなく積極的にSNSやライブコマースのコラボ配信なども実施。「Cat’s ISSUE」の世界観をより親しみやすく伝え、お客さまが買いやすいプロモーションで展開している。







3月16日に「Cat’s ISSUE」とコラボレーションした商品を発売したキッズブランドのbranshes(ブランシェス)。これまでのCat’s ISSUEにはなかったテイストの商品も取り揃え、ネコ好きなファミリーを中心に話題となっている。

branshes Produced by Cat’s ISSUE特設サイト





→ https://www.branshes.com/shop/landing/cat_issue.aspx



今回のテーマ「Spring Kittens 春の仔猫たち」の世界観を存分に表現した特設サイトを公開。

コラボ商品だけではなくCat’s ISSUEのアパレルライン「Comu. by Cat’s ISSUE」のラインナップや、ブランシェスのネコ好きスタッフの“かわいいうちの子”コーナーなど見ごたえ満載。







人気商品







今回のテーマ「Spring Kittens 春の仔猫たち」を表現したテキスタイルは発売初日も人気NO.1。【Cat's ISSUE】ネコ総柄プリントワンピース 90-130cm ¥4,290 taxin







KINTO(キントー)のトラベルタンブラーに、Cat’s ISSUE監修のオリジナルのネコ柄をプリントした特別なデザイン。お子さまのお洋服とお揃いで持てるママの人気NO.1アイテム【Cat's ISSUE】ネコ柄KINTOタンブラー(容量500ml)FREE ¥4,400 taxin







しっかりとした厚みのある生地で破れにくくマチも広いため日常使いにぴったり。こちらもお子さまとペアで使える柄に。【Cat's ISSUE】ネコ総柄エコバッグ FREE ¥2,640 taxin







これからの季節にピッタリの親子ペアのできるTシャツ。ヴィンテージ感のあるロゴと柔らかな毛並みが感じられそうな優しいタッチのイラストが印象的なデザイン。【Cat's ISSUE】ネコプリント Tシャツ(ママ用) M/L ¥3,630 taxin 【Cat's ISSUE】ネコプリント Tシャツ 90-130cm ¥2,970 taxin







くりっとした目がかわいいフェイスデザインと、躍動感のある子ネコの全身デザインの2種類の刺繍をご用意。【Cat's ISSUE】ネコ刺繍キャップ S/M/L ¥3,300 taxin







やんちゃな子ネコがお花と戯れているような柄がかわいいランチシリーズ。お弁当箱、カトラリーセットは日本製、食器洗い乾燥機対応、抗菌仕様。【Cat's ISSUE】ネコ柄水筒(容量470ml)FREE ¥3,960 taxin【Cat's ISSUE】ネコ柄お弁当箱 FREE ¥2,310 taxin【Cat's ISSUE】ネコ柄カトラリーセット FREE ¥2,310 taxin









店舗展開







全国のブランシェス店舗もCat’s ISSUE仕様の店頭でお出迎え。床の足跡シールなど細部にまでこだわった演出でお買い物を楽しく。各店先着で対象商品お買上の方にノベルティのステッカープレゼントも。(詳細は店舗スタッフまで)











インスタライブ(2023.03.13配信)







Cat’s ISSUE代表の太田メグさん(画像下)をゲストに迎え、コラボ配信にて商品に対する熱い思いをトーク。ブランシェススタッフの飼っているうちのネコ紹介コーナーもあり熱狂的なCat’s ISSUEファンから親子まで楽しめる内容に。

アーカイブ→ https://www.instagram.com/tv/Cpuo_LAKlXf/?igshid=YmMyMTA2M2Y=









ライブコマース(2023.03.16配信)







ブランシェスのECサイト内からアプリやアカウント不要で誰でも視聴することのできる《branshesライブショッピング》でもコラボ配信を実施。こちらもCat’s ISSUE代表の太田メグさんをゲストに迎え実際の店頭接客のような配信に。細かいディテールやコーディネートなど気になるポイントをコメントで聞くことができ、そのままカートインして購入することができる。

アーカイブ→ https://www.branshes.com/shop/landing/live.aspx





■■

今回のコラボ商品の収益の一部は「Cat’s ISSUE」を通して動物愛護団体に寄付され、保護されたネコたちのために役立てられます。



※全国のブランシェスショップ、ブランシェスオンラインショップでの販売となり、Br.(ビーアール)ショップでは販売いたしておりません。ご了承ください。





■■Cat’s ISSUE

「Cat’s ISSUE」は、ネコ好きクリエイターと共にネコへの「偏愛」を発信するプロジェクトとして発足。

これまで、溢れるネコへの愛情を抑えきれない様々なクリエイターたちと共にさまざまなネコ企画を展開し、それぞれの過剰なネコ愛を爆発させ表現してきました。

また、利益の一部をネコの保護活動に支援するなど、ネコと人の幸せな共生を応援する活動も行ってきました。

2023年には10周年を迎え「ネコ」だけでなく「ネコと共に幸せに暮らす人」を軸に、暮らしにまつわる様々なコトやモノを企画し、共感を分かち合う新しいプラットフォームも計画中!



■■branshes

ブランシェス株式会社(本社:大阪府吹田市)はオンラインショップと全国50以上の直営店で子ども服を販売するキッズブランド「branshes」を展開。ベビーからジュニアサイズまでバランスよく品揃えされ、ペアでもお楽しみいただけるキッズファッションブランドです。



branshes 「感性を豊かに育む子ども服/Hug Little Senses.」

新芽のようにやわらかな感性を豊かに育む子ども服。

オリジナルファブリックや、親と子の気づきを活かしたアイデアなど、詩的で気配りのある服を届けます。



