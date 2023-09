[Micoworks株式会社]

NoSQLからNewSQLへの迅速なシステム移行を実現した事例を紹介



9/20(水)~9/21(木)の2日間に渡り開催される、米PingCAP主催の技術者向け年次カンファレンス「HTAP Summit 2023」に、Micoworks株式会社代表取締役社長の山田 修とプロダクト開発本部の陳 瀚が登壇することをお知らせします。







「HTAP Summit2023」とは、アメリカ・サンフランシスコで開かれるNewSQLデータベースのイベントです。アプリ開発者やデータベースに関連するエンジニアが一堂に会し、ハイブリッド・トランザクション/アナリティカル・プロセッシング(HTAP)に関する最新情報や、実践的な事例の紹介など、議論やアイデアの共有を行うオープンな場です。



Micoworksの登壇セッションでは、"The reasons why the marketing SaaS aiming to be No.1 in Asia transitioned from NoSQL to NewSQL(アジアNo.1のマーケティングSaaSを目指すMicoworksがNoSQLからNewSQLに移行した理由)"と題して、システム移行に至った要因や「TiDB Cloud」を選択した理由、迅速なシステム移行を実現した背景をご紹介します。



イベント概要





名称 : HTAP Summit 2023

日時 : 2023年9月20日(水)~9月21日(木)

*Micoworks登壇セッションは9/21(木)16:30~17:00 (日本時間:9/22(金) 8:30~9:00)

会場 : Computer History Museum, 1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043, USA

参加費 : 無料

申込URL :https://www.pingcap.com/htap-summit/





登壇者紹介





Micoworks株式会社 代表取締役社長

山田 修

20歳で起業し、国内外で店舗経営や卸業等オフライン向けサービスを複数展開。現在は起業3社目として、2017年にMicoworks株式会社を設立し、HRTech領域で2事業を創出し売却。2021年に「MicoCloud」へと事業一本化し、台湾への進出を皮切りにグローバルでの事業展開を目指す。



Micoworks株式会社 プロダクト統括本部 SREチーム Senior Specialist

陳 瀚 (Chen Han)

2005年に留学で来日。Webエンジニアとして豊富な経験を積み上げ、多岐にわたる技術スタックを習得。TypeScriptをはじめ多くのプログラミング言語やKubernetesなどの技術やツールに精通。また、大規模なECサイトや予約システムの開発、さらにOSSへの積極的な参加も経験。2022年、Micoworks株式会社に参加し、SREエンジニアとしてシステムの安定性と効率性に注力し、SRE分野でも技術者の成長を追求する。





会社情報





Micoworks株式会社

Micoworks株式会社は、SNSマーケティング支援を行う企業です。現在はLINE公式アカウントを活用した、コミュニケーションプラットフォーム「MicoCloud(ミコクラウド)」を開発、提供しています。SNSを通じた最適なコミュニケーションによって、ブランド価値を最大化し、あらゆるビジネスの可能性を広げます。



会社名:Micoworks株式会社

所在地:大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 WeWork御堂筋フロンティア

代表者:代表取締役社長 山田 修

設立:2017年10月30日

資本金:1億円(累計調達金額:28億円)

事業内容:マーケティングツール「MicoCloud」の企画・開発・販売

公式HP:https://www.micoworks.jp/

サービスHP:https://www.mico-cloud.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-18:16)