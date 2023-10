[株式会社舞浜リゾートライン]

~運行していたモノレール車両を展示します~







東京ディズニーリゾート(R)での物語が始まる乗りもの、ディズニーリゾートラインでは、

2023年11月1日(水)から2024年9月1日(日)までの間、リゾートゲートウェイ・ステーションでリゾートライナーをテーマにした展示「Enjoy the ride! Resort Liner」を開催します。

みなさんはディズニーリゾートラインに乗ったときに「楽しさ」を感じたときはどんなときでしたか?ミッキーマウスをモチーフにしたつり革に触れ、ディズニーの音楽を聴きながら、ミッキーシェイプの窓からだんだん近づくパークの景色を眺める……待ちこがれた一日の始まりを予感したのではないでしょうか。

「Enjoy the ride! Resort Liner」の展示では普段リゾートライナーで乗車する体験とは別の「楽しさ」を感じていただけます。実際に運行していたリゾートライナー(Type X)車両の展示、普段ゲストが見ることのできない運転席での特別体験や、お子さまもつり革に触れることができるフォトスポットなどをお楽しみいただけます。

ディズニーリゾートラインにご乗車の際には、ぜひ「Enjoy the ride! Resort Liner」に足を運んでみてください。





(C)Disney ※画像はイメージです





スペシャルムービー「あの頃もこれからも編」

2023年11月1日(水)~

「Enjoy the ride! Resort Liner」と連動してスペシャルムービーを公開します。

今も昔も変わらないディズニーリゾートラインの体験を通して、東京ディズニーリゾートでの世代を超えた「物語の始まり」を感じていただけます。

東京ディズニーリゾートのオフィシャルYouTubeチャンネルや、ディズニーリゾートラインの特設サイトでご覧いただけます。



ディズニーリゾートライン特設サイト

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-14:46)