弊社代表取締役CEO岩本涼が代表理事となり、一般社団法人「文化資本研究所」を設立。これまでの伝統文化「茶の湯」への事業を発展させ、伝統文化の枠を拡張する新たな取り組みを始めます。







2023年12月25日、一般社団法人文化資本研究所(本社:東京都渋谷区 / 代表理事:岩本 涼 / 以下 文化資本研究所)を設立いたします。当法人では、文化に歴史性や固有性といった伝統的価値のみならず、人々が豊かに活動する視点となる有用な価値が潜んでいるとの考えから、その潜在価値を「文化資本」と定義。その研究と社会への実装を行うことを目的に、当法人を新設しました。



TeaRoomでは2018年の創業より日本の伝統文化(主に茶道・工芸)、日本茶の産業に対して新たなエコシステム、事業モデルを創造し、事業を推進してきました。その過程で、伝統文化の持つ社会的な意義は、過去に固定化された伝統的価値だけでなく、その根底にある思想にあるとの気づきを得ました。そうした思想を大切に広めるため、固定化された伝統文化から脱却し、中に潜む有用的な価値を抜き出し、社会へインストールすることが、TeaRoomの次なるミッションです。



弊社代表取締役CEO岩本涼が代表理事として新設する文化資本研究所では、日本の伝統文化を含む様々な文化活動、社会活動の中に隠れた有用な価値を「文化資本」と定義。潜在価値の発掘、文化資本化を行い、これからの社会へ実装すること、ならびに、一連のプロセスを「文化資本経営」の方法論の確立させることを目的に、活動を行います。







■ 文化資本研究所設立に関して

2023年12月25日に一般社団法人文化資本研究所を、以下のメンバーとともに共同で創業いたします。





■ 構成メンバー(理事)



岩本 涼 代表理事

1997年生まれ。幼少期より裏千家で茶道経験を積み、岩本宗涼(準教授)を拝命。21歳で株式会社TeaRoomを創業。静岡県本山地域の日本茶工場を承継し、第一次産業へも参入。「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」選出、ダボス会議グローバルシェイパーズメンバー、株式会社中川政七商店の社外取締役。



衰退が騒がれる日本において、世界をリードする新たな可能性は「文化資本」の経営にあると信じております。長きにわたって培われた「文化」から、その知財を抽出し、実装すること。その繰り返しの先に次なる日本の可能性が見えてくるだろうと。今まで、これから私たちが取り組む先にあるのは、まさに次なる日本のグランドデザインです。





岡田 裕介 理事

成人の意識発達の理論や深層心理学等を基礎に、これからの時代の豊かさやコーチングの新たな枠組みを探究。起業家・経営者・CxOを中心にエグゼクティブコーチングやリーダーシップ開発を行う。世界最大規模のコーチング非営利団体ICFの認定プロフェッショナルコーチ、THE COACH Academy カリキュラム開発者。



近代以後の合理主義等により発展してきたものと、失われてきたものがあると感じます。人間がより人間らしくあるとはどういうことか、これからの時代の豊かさとは何か。多様な方々との協働のもと、文化資本という切り口から探索し、社会に必要な形で実装されていくことを推進してまいります。





大貫 冬斗 理事

ホスピタリティ業界における事業開発を経験した後、米国コーネル大学MBA取得を経て、カルチャーデザインファームKESIKIの立ち上げに参画。現在は、Org / Business Design Directorとして、企業や行政等における組織文化や事業のデザインをリードする。多摩美術大学特任講師。



長い年月を経て培われてきた哲学や知恵に今一度光を当て、これからの社会を豊かに暮らすための資本とする。様々な実践者、研究者の皆さまと共に、探索、結晶化、実装を繰り返しながら、この取り組みを進めていきたい。また、この探索プロセス自体が、経済活動、社会活動を行う様々な組織にとって活用しうるものになることを目指しています。





工藤 拓真 理事

株式会社BRANDFARM代表取締役社長 / 株式会社dof執行役員 / 株式会社YAMAP社外取締役 / 多摩美術大学講師

大分県大分市生まれ。早稲田大学法学部卒。電通で広告クリエイティブ制作・PRに従事した後「ブランディング・ディレクター」として活動。大学講師、日本広告学会クリエイティブ委員会委員、 NewsPicksアカデミアプロフェッサーなど。 自著に『勇者に学ぶ「戦略思考」(日本経済新聞出版社)』『進撃の相談室ー 13歳からの「戦略論」(講談社)』がある。voicy公式番組として、マーケティング・PR実務者向けラジオ『本音茶会ーじっくりブランディング学』を配信中。

SHISEIDOマキアージュ・シーブリーズ等のブランド戦略、UNIQLO等のグローバルブランド・コミュニケーション開発。自動車工業会TOKYO MOTOR SHOW2017の総合ディレクション。UZABASE/NewsPicks・GOなどのスタートアップ・ブランディング支援。その他、老舗ブランドの事業再生戦略、公共空間・街ブランディング支援など。



業界・業種を問わず、「ビジネスの成長」という言葉を耳にした時、僕らはどんな内容を思い浮かべるか?きっと、売上、利益、お金。つまり「経済資本が増える」事をイメージすることになる。もちろん、経済資本は大事。でも、実は『資本』という概念(コンセプト)は、経済資本だけじゃない。むしろそれは極々一部で、経済の周りに、「文化」や「環境」がある。子や孫の世代に、豊かな社会と希望を引き継ぐべく、そんな『文化資本(や様々な資本)』の持つポテンシャルを十二分に引き出すための理論と具体策。それを考え抜く。かつ、机上で終わらず、実際のビジネスやプロジェクトに接続する。口だけではなく、社会に実装する。そのために、理事として参画致します。

本プロジェクトは、「商売なんて関係ない。数字なんて二の次だ。文化が大事だ。守れ守れ」という主張とは真逆です。むしろ、文化資本や環境資本の力を引き出すことが、経済資本を豊かにするトリガーになる。様々な投資指標をはじめ、そんな機運が見えてきた現代だからこそ、本気で挑みたいと思っています。多くの方にご相談・ご協力仰がせて頂くかと存じます。どうぞ宜しくお願い致します。



アドバイザー

後日、公表予定。





■ 一般社団法人文化資本研究所の主な事業内容

文化資本及び文化資本経営、ならびに関連する日本の伝統文化等(以下、「文化資本等」)を広く対象とした探究活動、研究の実施



文化資本等に関する様々な研究者、実践者との交流と共同研究



文化資本等の啓発及び普及を目的としたセミナー、イベント、講演会等の企画、運営



生活者あるいは企業団体等を対象とした、文化資本等に関するアカデミー(教育機関)の設立及び運営



経済活動や社会活動を行う組織団体に対し、文化資本等を活用した助言を提供するコンサルティングサービス



文化資本等の活用を目的とした、物品、サービスの企画、開発、販売



前各号に関する国内及び国際的な啓蒙活動としての教材、書籍、出版物等の企画、制作、発行、出版、販売



その他、前各号の目的を達成するために必要な事業







■ 株式会社TeaRoomについて



2018年の創業より静岡県本山地域に日本茶工場を承継。サステイナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。



1997年生まれの代表 岩本は、幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業。裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼(準教授)として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動。世界を変える30歳未満30人の日本人「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」や「Forbes 30 Under 30 Asia 2023」への選出、ダボス会議グローバルシェイパーズのメンバーなど、グローバルでの様々な実績を持つ他、株式会社中川政七商店の社外取締役を務める。



代表取締役:岩本涼

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目38番14号 STANTION kitasando 5F

工場:421-2304 静岡県静岡市葵区渡1449

創業:2018年

事業:日本茶の生産/販売/コンサルティング業/茶道・日本茶を中心とした文化関連事業

コーポレートサイト:http://tearoom.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/tearoom_japan/

X:https://twitter.com/TeaRoom_Japan



■ 組織概要

会社名:一般社団法人文化資本研究所

代表理事:岩本涼

所在地:151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目38番14号STANTION kitasando 5F

創業:2023年12月25日



