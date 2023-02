[オートロ株式会社]

App Exchangeアプリでお客様に新しい体験価値を提供



オートロ株式会社(本社:東京都中央区、 代表取締役:福田志郎、 以下オートロ)と株式会社ADX Consulting(本社:東京都千代田区、 代表取締役:菊地悟、 以下ADX Consulting)は、 クラウド型RPAとSalesforceを組み合わせたサービスを担供し、 お客様のピジネスの生産性向上を実現すべく 、 協業を開始いたしました。













協業の背景



オートロ株式会社は、WEB画面上で実際の操作を記録させ、 日々の定型業務の効率化を行うシステムであるクラウド型RPA 「AUTORO」を提供しております。また、AUTOROとSalesforceが連携したAppExchangeアプリケーション「AUTORO for Salesforce」も提供しております。Salesforce導入支援やAppExchangeアプリ開発を強みとしているADX Consultingとバートナー契約を結ぶことにより、お客様のビジネス拡大に貢献できるように致します。

本協業により、 AUTOROとSalesforceの拡張性を活かした新たなコンサルティングサーピスをできるようになります。



協業にあたってのコメント



オートロ株式会社 代表取締役 福田 志郎

これまでAUTOROは、さまざまなクラウドサービスやWebサービスの連携、自動化を行なって来ました。その中でもSalesforce との連携は「AUTORO for Salesforce」をはじめ、最も重要な連携先であると考えております。 ADX Consulting のSalesforce開発の技術力と、AUTOROの業務自動化ノウハウを組み合わせて、Salesforceとの連携のソリューション化を進めて参ります。



株式会社ADX Consulting 代表取締役副社長 上原 健太郎

オートロ様の販売パートナーとして協業スタートできたことを大変光栄に思っております。企業のDX推進において、「AUTORO」と弊社のSalesforce導入支援を組み合わせ、お客様におけるSalesforceのより一層の活用を後押ししていければと考えております。





サービス概要【AUTORO for Salesforce】



「AUTORO for Salesforce」は、Salesforceフロー経由でクラウド型のRPAを起動させることができます。例えば、リード企業の業種調査、風評チェック、リード獲得媒体のリード情報登録、他のシステムの情報とSalesCloudのデータ連携が可能です。









サービス紹介ページ:https://autoro.io



AUTORO for Salesforce 製品詳細ページ(AppExchangeサイト):

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MSJz8EAH





AppExchangeとは



AppExchangeは、世界最高水準のビジネスアプリのマーケットプレイスです。AppExchangeのアプリはSalesforce用にカスタマイズされており、あらゆる業種、あらゆる業務でSalesforceの拡張を実現します。この定評あるアプリのエコシステムをご利用いただくと、多数のインストール実績とカスタマーレビューをもとに、業務に最も適したアプリが探し出せます。

※Salesforce公式HPより抜粋



ADX Consultingコンサルティングパートナー紹介ページ(AppExchangeサイト)

https://appexchangeJp.salesforce.com/appxConsultinglistingDetail?listingld=aON3uOOOOOPuYBsEAN





会社概要



オートロ株式会社

代表者 : 福田志郎

所在地 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-7 日本橋人形町プレイス5F

事業内容 :

ブラウザ上の業務を自動化するWeb Auto Robotの『AUTORO』を提供しております。ルーチン業務や人力での転機作業など、ストレスフルな業務を自動化することで、従業員の雇用コストの削減や生産性のさらなる向上を期待することができます。

ウェブサイト:https://autoro.io



株式会社ADX Consulting

代表者 : 菊地悟

所在地 : 東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル3F

事業内容 :

ADX Consultingは、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む産業界の一助となるべく、SHIFT、ホ ープス、クラウディオの3社が知恵と技術力を結集して設立したコンサルティングカンパニーです。ERPを柱として、他にEPM(Anaplan・Board)、CRM(Salesforce)の事業を展開しています。

ウェブサイト:https://adxc.co.jp/

https://crm.adxc.co.jp/





本件に関するお問い合わせ先



Mail:sales@autoro.io

URL:https://autoro.io/contact/contact-form/

広報担当:鈴木



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-14:46)