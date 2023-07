[公益財団法人クマ財団]

クマ財団活動支援生展示シリーズ「KUMA selection」として、袁方洲による個展『くろの結界 The boundary of black』を開催します。



公益財団法人クマ財団は「クリエイター奨学金」の卒業生を対象とした「活動支援」制度を通じて、中長期的な支援を提供しています。この度、活動支援生らによるシリーズ企画「KUMA selection」のプログラムとして、袁方洲による個展『くろの結界 The boundary of black』を8月3日(木)~7日(月)の5日間にわたり、クマ財団ギャラリー(六本木)にて開催します。



ポスト・ミニマリズムにおける現象学的な経験から影響を受け、袁の作品は抽象的な幾何形体や物の物質性に対する強い興味を示す。幼少期から絵画を勉強し、学部時代からガラスの成形技術を習得した袁は、双方の技法を融合させた独自のスタイルを用いて、自然と人工、現実と非現実、見えるものと見えないものといった、彫刻や絵画作品をとりまく複数の境界線を行き来しながら自身の表現を展開している。本展『くろの結界 The boundary of black』では、「黒」をメインとした彫刻と平面作品の新旧作を構成した「結界」のような空間をクマ財団ギャラリーで再現する。







PROFILE









袁 方洲(Fangzhou Yuan)



袁方洲は、中国遼寧省生まれ。2018年清華大学美術学部工芸専攻を卒業後来日。現在、東京藝術大学大学院工芸科博士後期課程に在籍し、茨城を拠点に活動している。中国や日本だけに留まらず、アメリカ、韓国、ヨーロッパなどグローバルに作品発表を続けている。人・物・自然の関係性に着目し、ポスト・ミニマリズムや仏教などの東洋思想に影響された自身の哲学に基づき、ガラス素材を中心に、立体、絵画、映像など複数のメディアと技法を交錯させる作品を展開している。



Web: https://www.yuanfangzhou.com

Instagram: https://instagram.com/yuan_fangzhou?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==



参考画像













INFORMATION







※なお本展覧会はクマ財団活動支援生の発表の場である「KUMA selection」シリーズの1プログラムとして開催されます。

W e b|https://kuma-foundation.org/gallery/event/fangzhouyuan/

▼車椅子でお越しの方へ

入口に段差がございますので、スタッフがご案内いたします。当日ご来館の際に下記のお問い合わせ先よりお電話にてご連絡ください。



主 催|公益財団法人クマ財団

お問合せ|クマ財団事務局

Mail: contact@kuma-foundation.org / Tel: 03-6721-7798(平日: 12:00 - 19:00)

フォーム: https://kuma-foundation.org/contact/





クマ財団について







公益財団法人クマ財団



株式会社コロプラ創業者である馬場功淳が2016年に設立した、次代を担う若きクリエイターの活動を支援・助成することを目的とした財団です。25歳以下の学生クリエイターを対象とした「クリエイター奨学金制度」の制定を主軸に、勉強会・交流会といったインプット機会の提供や、制作した作品の展覧会など発表の場の提供。加えて卒業生を対象とした助成金「活動支援制度」などあらゆる側面から創作活動を支援しています。

Web|https://kuma-foundation.org/

住所|〒106-0032 東京都港区六本木7-21-24 THE MODULE roppongi 203

Mail|contact@kuma-foundation.org Tel|03-6721-7798





クマ財団ギャラリー



クマ財団クリエイター奨学生ならびに活動支援生の作品発表の機会を継続的に持つことを目的に、2022年4月に東京・六本木にオープンいたしました。文化とアートの中心の一つである六本木で年間を通じて、当財団が支援する若手クリエイターの発信し、若い才能が持つ無限の可能性を社会と繋げていきます。

Web|https://kuma-foundation.org/gallery/

住所|東京都 港区 六本木 7-21-24 THE MODULE roppongi 206

アクセス|日比谷線・大江戸線「六本木」駅徒歩4分 / 千代田線「乃木坂」駅徒歩7分



