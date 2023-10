[フレックス株式会社]

フレックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 藤崎 孝行)が運営する無添加クラフトアイスクリーム「HANDELS VAGEN(ハンデルスベーゲン)」は、公式オンラインストアにて、10月5日(木)~10月31日(火)の期間、2023年のハロウィンのためだけに作られたスペシャルフレーバー「ハロウィンパンプキン」が+1された「Trick or Icecream セット」を販売いたします。







2023年のハロウィンにハンデルスベーゲンがご用意したのは、この季節におすすめのフレーバー6種に、今年のハロウィンのためだけに作られたスペシャルフレーバー「ハロウィンパンプキン」を+1で詰め合わせにした「Trick or Icecream セット」。



ハロウィンイベントの際に子供たちが「Trick or Treat!(お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ)」と言ってお菓子をもらう習慣にちなんで、ハンデルスベーゲンからみなさまに特別なアイスクリームをプレゼントいたします。



こちらの「Trick or Icecream セット」は、通常販売の6個入り「おすすめセット」と同じ価格で、カップアイスが7個入ったとてもお得なセットとなっております。



家族や友人など大切な方と、一緒に過ごす時間を楽しむセットとしてもぴったり。

ハンデルスベーゲンのアイスクリームとともに、心ゆくまで今年のハロウィンをお楽しみください。



ハロウィンのためのスペシャルフレーバー「ハロウィンパンプキン」





今年のハロウィンのためにご用意したのは、北海道みよい農園の「くりりん」という、完全有機のカボチャを使用した限定のパンプキンアイスです。カボチャ自体の糖度がとても高いので、シンプルにバニラとメープルシュガーで風味づけをし、そこに自家製のキャラメルソースと、シナモンを加えたカボチャペーストを混ぜ込みました。最後にアメリカ産のくるみをローストして砕いただけのものをアクセントに加え、食感でも楽しめるフレーバーに仕上げています。



カップ蓋のデザインも特別仕様で、ジャック・オ・ランタンをモチーフにしたイラストが大胆にプリントされた、ハロウィン気分を盛り上げてくれる楽しい見た目になっています。



通常の6個セットと同価格。お得に楽しむ7個入りの「Trick or Icecream セット」





「ハロウィンパンプキン」に加え、今の季節におすすめのフレーバー6種をハンデルスベーゲンがセレクト。定番中の定番ながら根強い人気の「マダガスカルリッチバニラ」「イタリアンチョコレート」、創業当時から作り続けているシグネチャー「ピスタチオ」、着色料や香料を使用せず、自然素材の色と香りが楽しめる「フレッシュチョコミント」「ラムレーズンカスタード」「カナダメープル&ダブルナッツ」が詰め合わせとなり、秋らしいフレーバーを堪能できるセット内容になっております。



■販売期間

2023年10月5日(木)~10月31日(火)のご注文まで

※販売予定数に達し次第販売終了

■価格

¥3,700

■お届けについて

こちらの商品はエシカルでシンプルな包装・最小サイズの箱でお届けいたします。



シンプルといっても、輸送中のアイスクリームをしっかりと守ってくれるアイス専用の保冷剤を同梱し、断熱材を敷きつめた保冷効果の高い配送箱に入れてお届けいたしますのでご安心ください。



保冷剤は再利用可能なタイプのものを採用するとともに、断熱材も可燃ごみとして処分可能な素材を使うなど、環境負荷削減のために努めております。



また、ヤマトクール便の中で最小の60サイズでのお届けになるので、送料も最小限に抑えることができるセットになっております。



ブランド紹介 ハンデルスベーゲンとは







2011年創業の無添加クラフトアイスクリームブランド。



自然の素材だけを使い、乳化剤・安定剤・着色料・香料無添加でつくる、100%ナチュラルな手づくりのアイスクリームは、「濃厚なのに、軽くて繊細なあと味」が特徴。人工の代替物に頼らず、“牛乳に砂糖を入れ、冷やし固める” というシンプルでオーセンティック(本物)な製法に向き合い、「あたりまえの手間」をかけてひとつひとつを手作業でお作りしています。



