7日間で累計10kmランニングされた方に、「ザ・プレミアム・モルツ」または「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール」1⽸(350ml)と引き換え可能な「プレモルマイル」をプレゼント



ランナー向けアプリを運営する株式会社ラントリップ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大森 英一郎・以下ラントリップ)は、サントリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:鳥井信宏、以下サントリー)とタイアップし、7月24日(月)から7月30日(日)まで誰でも無料で参加可能なオンラインランニングイベント「Challenge for ザ・プレミアム・モルツ」を開催します。

当社の「Runtripアプリ」で記録を計測し、実施期間中に10kmを完走された方には、 「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドのLINE公式アカウント「プレモルメンバーズ」にて、「ザ・プレミアム・モルツ」または「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール 」1⽸(350ml)と引き換え可能なプレモルマイル(250プレモルマイル)をプレゼントします。( 詳細はエントリー特設サイト をご確認ください。)







運動を続けた自分へのご褒美として、「ザ・プレミアム・モルツ」をお楽しみください。



■「Runtrip」について

ラントリップは「もっと自由に、楽しく走れる世界へ。」をミッションステートメントに掲げるスター

トアップ企業です。本イベントは、期間中に累計10km完走することを目指し、お好きな場所・時間でラ

ンニングを行えるため、ランニングに苦手意識がある方でもご自身の気分やペースに合わせてお楽しみ

いただけます。ランニングの継続が難しくなるこの時期に「ご褒美」を提供することで、ランニングをはじめる・続けるためのモチベーションアップに寄与します。





■「Challenge for ザ・プレミアム・モルツ」について

▼概要

エントリー:2023年7月7日(金)0:00~2023年7月30日(日)23:59まで

定員:5,000名(先着)

参加費:無料

開催期間:2023年7月24日(月)0:00~2023年7月30日(日)23:59まで

エントリー特設サイト:https://thepremiummalts.runtrip.jp/

[対応スマートフォンOS]:

iOS 15 以上 / Android 9 以上



▼「Challenge for ザ・プレミアム・モルツ」参加方法



特設サイト(https://thepremiummalts.runtrip.jp/)へアクセスし、エントリーしてください。



イベント期間中にRuntripアプリを使って、計測しながら走ります。



累計で10km完走後、Runtripアプリで「完走証発行」ボタンを押すとオリジナル完走証が発行されます。



完走者特典ボタンから「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドのLINE公式アカウント「プレモルメンバーズ」と連携し、表示されているキーワードを送信すると250プレモルマイル が提供されます。(8月中旬頃付与予定)



プレモルマイルを利用して、対象のコンビニエンスストアで「ザ・プレミアム・モルツ」または「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール」1⽸(350ml)と引き換えが可能です。









■完走者へのリワード

・「ザ・プレミアム・モルツ」または「同 〈ジャパニーズエール〉香るエール」1⽸(350ml)と引き換え可能な「プレモルマイル」(250プレモルマイル)



・オリジナル デジタル完走証



・Runtripマイル 100マイル分





