東京都・フジテレビ等が共催する大型イベント!YouTubeライブ配信にて世界中から観覧可能に!祭り史上初!?︎となるライブ配信MCにVtuberを起用…



一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団は、2023年11月4日(土)~5日(日)の2日間、お台場・丸の内にて「第22回ドリーム夜さ来い祭り」を開催する。



昨年に続き好評の有料観覧桟敷席を設置。数量限定の前売りチケットは残りわずか。さらに東京都内初のインバウンド向けを中心とした高付加価値の有料観覧桟敷席「プラチナ席」を新設。こちらも前売りチケットにて販売中。世界各国から予約・問い合わせを受け付けている。



また、東京駅前(行幸通り)を舞台にした「丸の内会場」ライブ配信では、ドローンカメラを駆使した撮影により、多様かつクオリティーの高いチームの華麗で・激しく・迫力のある演舞を公式YouTubeにて無料でお届け。祭り史上初となるライブ配信MCにVtuber「藁焼とさち」を起用。丸の内会場に加え、お台場自由の女神会場でもMCとして登場し、新たな祭りのスタイルを展開。



昨年大好評のグルメイベント『イトーノリヒサproduce~みんなのマルシェ in お台場』(入場無料)も同時開催が決定。グルメイベントでグランプリや賞を獲得した選りすぐりのグルメが全国から集結する。









今年で22回目の開催となる「ドリーム夜さ来い祭り」は、全国より踊り子約5,000名が集結する東京でも最大の規模と質を兼ね備えた祭りであり、同祭の2019年の観客動員数は約110万人に上る。国内のみならず世界各国での開催実績を誇る。



同時期開催の「ジャパンモビリティショー2023」(主催:一般社団法人 日本自動 車工業会)との初連携もあり無料観覧形態を復活。観客動員数増加を目的とした「ジャパンモビリティショー×ドリーム 夜さ来い祭り会場」を新設。両会場の来場者による相乗効果に注目が集まる。



YouTube無料ライブ配信に加え、世界中からの遠隔観覧体験が可能なVR最新技術「メタバースVR360°特等席(有料)」を展開。リアル・仮想空間での多様な観覧のニーズに応えつつ、チーム・観客・来訪者の方々に不要な混雑を避けた、安全安心の観覧形態を確保。





さらに「10歩先を行く東京の祭りへ」をコンセプトに、子ども虐待防止オレンジリボンキャンペーンなどの「SDGs」の普及啓発にも取り組み、地域の賑わい創出だけでなく喫緊の社会課題にチャレンジし、持続可能な社会に貢献する東京の顔に相応しい祭りを目指している。



開催概要







◆日程

2023年

11月4日(土) 11:00~21:00

11月5日(日) 09:54~21:00



◆会場

東京リアル空間 有観客会場(一部有料観覧)+ライブ配信の仮想空間会場を予定



・お台場エリア

お台場 自由の女神会場、フジテレビ会場、ジャパンモビリティショー×ドリーム夜さ来い祭り会場(実物大ユニコーンガンダム立像前)で実施

※『イトーノリヒサproduce~みんなのマルシェ in お台場』は、お台場 自由の女神会場(ゆりかもめ台場駅前)にて同時開催。有料桟敷席・観覧席以外の場内入場は無料です。飲食については、各自お買い求めください



・丸の内エリア

丸の内会場(東京駅前の行幸通り:丸ビル・新丸ビル間/11月5日のみ実施・ライブ配信会場)で実施



◆参加チーム

全国・海外 約5000名(延べ2日間合計)を予定 観客約100万人を想定



◆観客実績

コロナ前の2019年の実績は参加者約6,000人、観客動員数 約110万人



※今年度開催は、日本自動車工業会主催「ジャパンモビリティショー2023」とのオフィシャル連携で観客100万人を目標



◆コンセプト

1)ウェルビーイング、防災・防疫対策を織り込んだ危機に強い地域づくり

2)未来に向けた地域社会との共創

3)SDGs・社会課題の解決にもつながる祭りの推進



◆内容

全国各地のよさこい鳴子踊りの日本文化をルーツにもつチームを中心とした約5000名のオリジナル舞踏の多様な祭り、東京の顔である空間でリアル開催(有観客)+ライブ配信/メタバースVR360°配信で各開催エリアを拡張し国内外に発信。

参加チーム:国内外のよさこいチーム、(新設)ダンスエキシビジョン枠チーム



◆備考

屋外開催、雨天決行、入場無料(お台場自由の女神会場 一部有料桟敷席、フジテレビ会場限定 オレンジリボン応援当日有料観覧席 実施予定)FNSチャリティキャンペーン50周年記念連携も実施予定



◆公式WEBサイト

http://www.dreamyosacoy.jp



有料観覧桟敷席 前売チケット販売











◆有料観覧桟敷席 会場

お台場自由の女神会場 特設桟敷席(ゆりかもめ台場駅前)



◆日程

2023年11月4日(土)

第1回 開演時間 14:30

第2回 開演時間 17:45

2023年11月5日(日)

第1回 開演時間 14:10

第2回 開演時間 17:15



※4日の第1回演舞は、オープニングセレモニー(30分間)有り

(但し、この時間はプラチナ席・一般指定席の方も立ち見。お席への誘導はセレモニー後)

※開場は開演の15分前

※4日の第2回演舞、および5日の第2回演舞に関しましては、演舞終了後の綱引き企画も引き続き観覧可能

※席を含む会場は屋外



◆チケット金額

1. プラチナ席 → 60,000円(消費税込)

ひな壇最上列での肘掛け椅子・机付(第1回・第2回通しチケット)

特典:祭り特製土産付(鳴子、衣装、手拭、日本酒 or 日本のビール or ソフトドリンク)、VTuber×よさこい 鳴子踊り講習・体験会付、限定VR祭り体験映像付、グランドニッコー東京 台場2階「The Lobby Cafe」での軽食付(予定・利用時間11:30~18:30)

2. 一般指定席 → 3,500円(消費税込)



↓チケットのご購入はこちら↓

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2336067&rlsCd=001

※日本国外から前売券をご購入される場合、またはチケット購入手続きでお困りの場合は下記までお問い合わせください(J-Stage Navi:toiawase.navi@gmail.com)



※マスク着用は個人の判断でご使用下さい

※全席禁煙です。通路や座席での立ち見は禁止します。プラチナシート:ご飲食、ソフトドリンクご利用可能です。一般指定席:ご飲食はご遠慮ください(ソフトドリンクは持ち込み可能です)

※三脚・自撮り棒・ドローンを使用しての撮影は禁止です。ライブ配信も禁止いたします。但し、プラチナ席および一般指定席の方で一脚・自撮り棒は以下を遵守する場合は使用可能です。自分の席にお座りの上、1自身の頭上以上・身体の範囲を超えた使用は禁止します。2隣席で観覧されている方のご迷惑をおかけしないようお願いします

※指定席での雨天時はレインコート等での観覧を推奨します。一般指定席での傘の使用はできません。プラチナ席の方は隣席にご迷惑をおかけしないように傘のご使用をお願いいたします

※天災・事故等による催事中止の場合を除き、チケットの払い戻し・交換はいたしません

※当日の不測の事態によりタイムスケジュールの変更の場合がございます



【年齢制限についての注意事項】

3歳以上はチケット必須(3歳以上は有料となります。2歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につき、お子様1名のみ膝上で観賞可能です。ただし座席が必要な場合は、2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要となりますのでご注意ください)



◆チケットに関するお問い合わせ

J-Stage Navi

電話番号:03-6672-2421(平日12:00~18:00)

メールアドレス:toiawase.navi@gmail.com



詳細は当祭公式ホームぺージにも記載

https://www.dreamyosacoy.jp/odaiba/







当日のみ限定販売チケット







◆観覧場所

フジテレビ会場 大階段(最寄駅:ゆりかもめ台場駅)

※会場前の大階段で座って観覧いただけます



◆日程

2023年11月4日(土)

第1回 開演時間 11:00

第2回 開演時間 14:36

2023年11月5日(日)

第1回 開演時間 09:54

第2回 開演時間 14:12



※開場は開演の10分前を予定

※席を含む会場は屋外



◆チケット販売場所

お台場自由の女神会場(ゆりかもめ台場駅前))

実施本部ブースにて当日券のみ販売(4日は10:00から、5日は9:00から販売開始)



◆4日・5日 各回当日券 自由席 1,000円(消費税込)

売上の一部を子ども虐待防止:オレンジリボン運動に寄付し、SDGs「ゴール16」に貢献します

4日の第1回・第2回演舞、5日の第1回・第2回演舞、計4演舞、各回1回あたりの金額となります

※席を含む会場は屋外。

※マスク着用は個人の判断で観覧でお願いします。

※全席禁煙です。飲食はお控え下さい。通路や座席での立ち見は禁止します。

※三脚・自撮り棒・ドローンを使用しての撮影は禁止です。ライブ配信も禁止いたします。

※雨天時はレインコート等での観覧を推奨します。傘の使用はできません。

※天災・事故等による催事中止の場合を除き、チケットの払い戻し・交換はいたしません。

※当日の不測の事態によりタイムスケジュールの変更の場合がございます。



【年齢制限についての注意事項】

3歳以上はチケット必須(3歳以上は有料となります。2歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につき、お子様1名のみ膝上で観賞可能です。ただし座席が必要な場合は、2歳以下でも1名につき1枚のチケットが必要となりますのでご注意ください)



◆チケットに関するお問い合わせ

J-Stage Navi

電話番号:03-6672-2421(平日12:00~18:00)

メールアドレス:toiawase.navi@gmail.com



詳細は当祭公式ホームぺージにも記載

https://www.dreamyosacoy.jp/odaiba/







イトーノリヒサproduce~みんなのマルシェ in お台場(グルメイベント)











「第22回ドリーム夜さ来い祭り」と同時開催される「イトーノリヒサproduce~みんなのマルシェ in お台場」は、withコロナに対応した安心安全・いま話題のキッチンカーを中心に数々のグルメイベントでグランプリや賞を獲得した選りすぐりのグルメを屋外で提供する。



※『イトーノリヒサproduce~みんなのマルシェ in お台場』は、お台場 自由の女神会場(ゆりかもめ台場駅前)にて同時開催。本祭の有料桟敷席以外の場内入場は無料です。飲食については、各自お買い求めください

※予告なく販売メニューの変更をする場合がございます

※売れ行きにより品切れの場合もございます



一般財団法人 ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団とは







" DREAM YOSACOY " を世界へ発信!

「ドリーム夜さ来い祭り」とは、国内のみならず、2013年・アメリカ・ニューヨークを皮切りに、以後シンガポール・マレーシアなど世界各国で開催・普及、国籍・年齢・性別を問わずにだれもが参加できる、踊りを中心とした祭典である。







主催





(一財)ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団



共催





東京都、(一社)東京臨海副都心まちづくり協議会、フジテレビジョン



特別協力





三菱地所(株)、東日本電信電話(株)、(株)SEKAIKAN



協力





臨海ホールディングスグループ【(株)東京臨海ホールディングス、(株)東京テレポートセンター、東京港埠頭(株)、(株)東京ビッグサイト、(株)ゆりかもめ、東京臨海熱供給(株)】、大手町・丸の内・有楽町 地区まちづくり協議会、 大丸有エリアマネジメント協会、アクアシティお台場、グランドニッコー東京 台場、デックス東京ビーチ、ダイバーシティ東京 プラザ、相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明、東京臨海高速鉄道 (株)、国際研究交流大学村(東京国際交流館、日本科学未来館、産業技術総合研究所 臨海副都心セン ター)、東京シーサイドストーリー、(有)恒和 戸田音響サービス、(株)ホット・ライン、東宝電気(株)、(株) テックス、(株)メディアプラス、(株)ハミングバード、(特非)白鳥学園、(特非)千葉よさこい連絡協議会、YOSAKOI JAPAN全国連絡協議会、東京四万十会、首都圏高知市の会、(一財)土佐幡多の会、土佐天竹 会、東京宿毛会、司牡丹酒造(株)、土佐鶴酒造(株)、まほろば新橋本店、(有)矢嶋園、Fullon(株)、ニュー いずみ



協賛





NTTアドバンステクノロジ(株)、サントリー(株)、東京海上日動火災保険(株)、東武環境センター(株)、(株)せたが屋、四万十町、高知県特産品販売(株)、北川村観光協会、(株)濱惣



後援





国土交通省、高知県、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県、港区、千代田区、高知市、四万十市、日本商工会議所、東京商工会議所、東京商工会議所港支部、東京商工会議所 千代田支部、(公社)日本青年会議所、(公社)東京青年会議所、日本政府観光局(JNTO)、(公社)日本観光 振興協会、高知新聞社、RKC高知放送、KSSさんさんテレビ、東京臨海副都心グループ、(一財)高知県地 産外商公社、(公財)高知県観光コンベンション協会、よさこい祭振興会、(一財)日本ファッション協会、(一社)港区観光協会、(一財)港区国際交流協会、(一社)千代田区観光協会、(一社)江東区観光協会



(以上、順不同、予定・申請中も含む)



運営管理(フード&物販エリア)





イベント・バンキング運営組織委員会



SNS(財団公式)





●財団公式HP → https://www.dreamyosacoy.jp

●財団公式Facebook → https://www.facebook.com/dreamyosacoy.japan.tokyo

●財団公式YouTube → https://www.youtube.com/channel/UComqHPSGNVPCQCp3bmHAs4w/featured

●財団公式Twitter → https://twitter.com/dreamyosakoi

●財団公式Instagram → https://www.instagram.com/dreamyosacoy/





プレスに関するお問合せはEventBankingにてご対応致します

→ https://www.eventbanking.com/contact



