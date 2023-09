[TiVo株式会社]

~TiVo OSとコネクテッドカーの更なる躍進により、市場導入が進む~



Xperi Inc.は、かつてない体験を世界中の多くの人にお届けします。IFA 2023での展示では、自宅にも外出先にも、魅力的なコンテンツと、個人の好みに合わせた賢いコンテンツ検索を提供する為の取り組みをご紹介します。

消費者は、映画、音楽、テレビ番組、ポッドキャストなど多くのコンテンツの中から、個々のニーズに合ったオススメ情報を求めています。利用可能なサービスの数が増え続ける中、パーソナライズされた検索結果と新たなコンテンツの提案は、これまで以上に重要になりつつあります。Xperiは、スマートテレビのみならず車の製品向けにもメーカー(OEM)に対し、そういった消費者へのニーズに対応するプラットフォームを提供します。











IDCのフューチャー・コンシューマー・リサーチ・ディレクター グレッグ・アイルランド氏

「デジタル・エンターテイメント・サービスの需要は、消費意欲の高まりを受けここ数年で拡大し続けています。消費者が利用する動画配信サービスの平均数は、過去1年間に全世界で12%増加しました。この利用範囲が拡大する多様なサービスを、使いやすく、コンテンツディスカバリーの機能が最大限に活用され、個人の好みに合ったインターフェイスに統合できるプラットフォームの重要性が高まってきました。消費者は、パーソナライゼーションと使いやすさを約束するプラットフォームを高く評価しているため、配信プラットフォームがスマートテレビ購入の主要な推進力となっています。」



TiVo OSを採用するスマートテレビOEMが増加中

IFA2022でTiVoは、スマートテレビ OEM向けに設計された新しいオペレーティングシステム(OS)で、ライブTV、オンデマンド、配信サービス、無数のアプリから最高の映画、番組、スポーツ、ビデオを配信すると発表しました。このコンテンツファーストのアプローチは、簡単なユーザーインターフェイスと自然な音声ナビゲーションを通じて、最高水準の検索機能とおすすめ情報を提供します。



新世代のスマートテレビを世界中に、効果的かつコスト効率よく展開しようとするOEMにとって、TiVo OSは完全なるターンキーソリューションであり、テレビの需要と視聴率を高めるユーザー体験を提供します。TiVoは、OEMが自社のブランドを確立し、視聴者がコンテンツの視聴方法をコントロールできる、これまでにない中立的なプラットフォームを提供します。このアプローチにより、ブランドに愛着や親しみを感じていただき、コンテンツ事業者にとってはテレビの需要、視聴率、定着率を高めることができると考えています。



1年前のTiVoの最初の発表以来、3つのテレビ OEMが2024年モデルのスマートテレビにTiVo OSを採用し、今後欧州と米国の両方に出荷する予定です。



シャープは、複数年にわたる数百万台規模の契約の一環として、スマートテレビ Powered by TiVoを発売。最初のテレビは2024年に欧州で出荷される予定です。

また、Vestelは、今後のホリデーシーズンに向けて、欧州市場でPowered by TiVo の製品を発売する予定があります。



車にもXperi

自動車業界は、インターネット接続が車内エンターテイメントを劇的に変化させていることから、自動車をよりコネクテッドなものにするために大規模な投資を行っています。こうした状況の中で、DTS AutoStageのエンターテイメント・プラットフォームはリニア放送とIP配信コンテンツを統合するなどユーザーの目線に立った内容となっており、急速に拡大しています。



2023年前半、XperiとBMWグループは、DTS AutoStage(TM)のビデオサービス(Powered by TiVo(TM))をBMW 5シリーズに展開することを発表しました。このビデオサービスは、受賞歴のあるコンテンツファーストの体験をコネクテッドカーにもたらし、ライブTV、ニュース、スポーツ、映画などのプレミアムコンテンツを無料で配信します。消費者は、自分の好みに合わせて楽しむことができ、見たいものを選択できるようになります。



車内のビデオサービスにより、消費者は車の充電中、行列での待ち時間、用事中のちょっとした休憩中にコンテンツを視聴することができます。Xperiのコンテンツ・パートナー(Bloomberg Television、Pluto TV、Tubi、Yahoo、ドイツのプロバイダーJoynなど)は、消費者と自動車ブランドにとって相互に有益な環境で、ダッシュボード内エンターテイメントを視聴するこの機会を提供しています。



Xperi社のCEO ジョン・カーシュナーのコメント

「市場で起こっている技術革新と変化のスピードは非常に刺激的であり、我々はこのようなニーズに対して迅速に進化する能力を証明してきました。私たちがパートナーとともに追求している技術的進歩により、家でも、外でも、車の中でも、ビデオ・エンターテイメントで新しいわくわくするような体験を創造できるようになると確信しています。 」



