[グレープシティ株式会社]

―Forguncyを活用した製造業のDX事例が評価され受賞―



グレープシティ株式会社(本社:仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長:馬場 直行、以下「グレープシティ」)はスマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が開催する「BOXIL SaaS AWARD 2023」において、ノーコードWebアプリ開発ツールForguncy(フォーガンシー)が総合的にもっとも評価の高いサービスとして「Best SaaS in Japan」を受賞したことをお知らせします。







「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。



年1回、SaaSの日(※)を記念して発表される本イベントのほか、Spring、Summer、Autumn、Winterの四半期ごとにも、優れたSaaSが表彰されます。今回Forguncyは、「BOXIL SaaS AWARD 2023」において年間総合1位の1サービスだけに贈られる「Best SaaS in Japan」を受賞しました。



Forguncyの「BOXIL SaaS」掲載情報:https://boxil.jp/service/7508/

「Best in Japan」を受賞した事例:https://boxil.jp/mag/a7899/







【製造業DX事例】 企業独自の業務システムを短期間で内製化できるプラットフォームとして評価





Forguncyはノーコードで基幹システムなどの外部データと直接接続したサブシステムを簡単かつ柔軟に構築できます。今回の受賞につながった株式会社テック長沢様の導入事例では、受注情報や顧客情報を管理する基幹システムのデータベースを直接参照して、売上予測などの経営指標を可視化するシステムや社員のスキルマップを製品情報とマッチングさせて確認するシステムをForguncyで短期間に内製することに成功しました。これにより社内での継続的な業務改善とデジタル化への意識改革が行われています。



テック長沢様が構築されたサブシステムの詳細はこちらをご覧ください。

株式会社テック長沢様 導入事例(Forguncy製品サイト):https://www.forguncy.com/case/tec-naga







Forguncyプロダクトマネージャー 大島 治彦から受賞メッセージ





このたびは、Forguncyの導入事例が「BOXIL SaaS AWARD 2023」において年間総合1位の「Best in Japan」に選出いただき大変光栄に思います。2014年の発売以来Forguncyは、変わりゆく時代のニーズやお客様の要望に合わせ成長を続けてまいりました。今後もノーコード・ローコード開発プラットフォームとしてより多くの企業のデジタル化や業務改善に貢献していく所存です。



■ 「Best SaaS in Japan」とは

BOXIL SaaS AWARDで年間総合1位を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。



■ 「BOXIL SaaS AWARD 2023」とは

「BOXIL SaaS」に掲載されているサービスを選考対象とし、エントリー式で審査する「導入事例セクション」と、データを元に定量評価する「BOXIL SaaSセクション」「BOXIL EXPOセクション」「BOXIL SaaS質問箱セクション」の計4つのセクションを設けています。各セクションの選考基準に従い、部門ごとにもっとも評価の高いサービスを部門1位として選出します。さらに部門1位の中から、総合1位が選出され、その証として「Best SaaS in Japan」の称号が与えられます。「BOXIL SaaS AWARD 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト(https://boxil.jp/awards/2023/)をご覧ください。

※ スマートキャンプが独自に定めた記念日で、毎年3月4日です



■ 「Forguncy」とは

企業独自の業務システムの開発を支援するノーコードWebアプリ開発プラットフォームです。ノーコードでありながら、基幹システムとのデータ連携やワークフロー、ユーザーやアクセス制限といった運用管理など本格的な開発がForguncy一つで完結します。部門間にまたがるデータの管理やExcel業務のシステム化を素早く、ワンストップで開発できるとして多くの企業に導入されています。

製品サイト:https://www.forguncy.com/







2023年4月5日~7日開催のJapan IT Week 春に出展





2023年4月5日~7日に東京ビッグサイトで開催される日本最大のIT展示会「Japan IT Week 春」内の「第6回 AI・業務自動化展 【春】」に出展します。ブースではForguncyによる開発メリットを10分間で解説するセミナーやExcel感覚でシステム構築できるユニークな開発手法をデモにてご確認いただけます。また、今回受賞した導入事例のポイントをまとめた資料をデータにて配布予定です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。



詳細・お申し込み:https://go.forguncy.com/220307-japanitweek-info





■ グレープシティ株式会社について

グレープシティは30年以上にわたってUIコンポーネントを専門に開発しており、累計60万ライセンスの出荷実績のあるベンダーです。定期的なバージョンアップにより不具合の修正や機能改善を行っています。長年の実績に加えて、製品機能とサポート体制が多くのお客様から信頼されており、導入から保守まで安心して製品をご利用いただけます。



----------------------------------------------------

【会社概要】

会社名: グレープシティ株式会社 [GrapeCity inc. 略称:GrapeCity]

設立日: 1980年5月

資本金: 9千万円

代表者名: 馬場 直行

企業サイト: https://www.grapecity.co.jp/



【事業内容】

学校法人向け業務システムの開発、販売

https://leyser.jp/

ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://www.grapecity.co.jp/developer/

業務改善ソリューションの開発、販売

https://www.grapecity.co.jp/enterprise/

各種映像制作のトータルプランニング

http://www.winestudios.com/

幼児英語教育ソリューションの開発、販売

https://grapeseed.com/jp

社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.serve.jp/

国内事業所: 本社 仙台市泉区紫山3−1−4 /関東支社/関西支社

海外事業所: アメリカ/韓国/マレーシア

・文中に記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。



【お問い合わせ先】

グレープシティ株式会社

Enterprise Solutions事業部 営業部

es.sales@grapecity.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-21:46)