【2023年10月13日 - 東京発】アバナード株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木 淳一、以下アバナード)は、日本マイクロソフト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長:津坂 美樹、以下マイクロソフト)が展開する、神戸の「Microsoft AI Co-Innovation Lab」(兵庫県神戸市)にて、マイクロソフトと共に、AI/IoT(Internet of Things: モノのインターネット)を使ったお客様のビジネス変革を加速させるため、技術適用およびPoC (Proof of Concept: 概念実証)を支援します。





アバナードは、マイクロソフト パートナーとしてトップクラスのAzure導入実績があり、マイクロソフトのクラウドファーストの考え方を実践しています。システムとデバイスを網羅するクラウドをベースに、ソリューションを設計、統合、セキュリティを確保し管理する専門知識を有しています。これらの実績を生かし、神戸の「Microsoft AI Co-Innovation Lab」を他グローバル拠点と連携しながら支援します。



アバナードは、今後もマイクロソフト エコシステムでお客様がビジネス変革を加速できるよう支援をしていきます。





アバナードについて

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムにおいて、革新的なデジタル、クラウド、アドバイザリーサービス、各業界向けソリューション、デザイン主導のエクスペリエンスを提供するリーディングプロバイダーです。26カ国、60,000人のプロフェッショナルなスタッフが、顧客、その従業員、またそのお客様に、素晴らしい体験・影響という “真のヒューマン インパクト” を日々もたらしています。

アバナードは、親会社のアクセンチュアと共に、マイクロソフトのGlobal SI Partner of the Yearを他社よりも多く受賞しています。また、最も多くのマイクロソフト認定資格(60,000以上)と18のゴールドレベルのマイクロソフト技能を持ち、企業の成長と困難な課題の解決を支援する稀有な企業です。私たちは従業員を第一に考え、誰もが自分らしさを発揮できるインクルーシブな職場環境の提供に尽力しています。また、責任ある企業として持続可能な世界を構築し、恵まれない環境にある可能性を持った若者の支援もしています。

アクセンチュアが筆頭株主であり、2000年にアクセンチュアとマイクロソフトによって設立されました。公式Webサイトは、https://www.avanade.com/ja-jp です。



