クラシエ株式会社は、おとな女性一人一人の悩みに寄り添うサブスクリプションサービス「Fun to Me(ファントゥーミー)」を、自社公式ECサイト(http://www.funtome.jp/)にて、2023年10月18日(水)から開始します。

なお、本格始動に先駆けて実施したクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」において、目標支援金額の114%達成いたしました。





「Fun to Me」とは?







「Fun to Me」は、おとな女性の悩みを対処するため、一人一人に合った「食」と、セルフケア方法などの「情報」をお届けするサブスクリプションサービスです。漢方理論と世界の伝統療法を融合させた、「Fun to Me」独自に考案した判定方法(※)で個別のバランス状態をチェック。個々のタイプに合わせて、和漢植物などのさまざまな素材をブレンドした養生スープ&養生茶のセットと、健康情報やツボ、リラックス法、おすすめ食材などのセルフケア方法を毎月お届けします。

※ 独自の理論で定義した「虚‐実、寒‐熱、湿‐燥」の3軸、6要素の組み合わせ



クラウドファンディング実施の結果





サービスの本格始動に先駆けて、一人一人のバランスタイプに合わせた養生スープ&養生茶のセットを、国内最大(※)のクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて先行販売しました。162名の方から、総額80万2954円のご支援をいただき、目標金額を114%達成しました。

※ 国内の購入型クラウドファンディングの約61%がキャンプファイヤーで実施(2018年9月~2020年8月/キャンプファイヤー調べ)



【プロジェクトページ】 https://camp-fire.jp/projects/view/687944

【実施期間】 2023年9月1日(金)~30日(土)



■支援者の方からの声(一部省略)

・「手軽に食養生にトライできて、嬉しいです。特に働く女性へのサポートになる気がします。期待しています!」

・「自分の体質に合ったスープとお茶、とても興味深いですし、楽しみです!」

・「こんなプロジェクトを待っていました!自分の身体とゆっくり向き合いながら、同じ思いの人たちとも繋がって、穏やかに歳を重ねていけたらと思っています。応援しています!」



■リターンのお申込みから見るバランス状態の傾向

お申込みいただいたリターンのデータ(※)から、約74%の方が湿タイプであることがわかりました。湿タイプは、身体の水の巡りが良くなく、水分バランスが過剰な状態です。





実タイプ:50% ⇔ 虚タイプ:50%

寒タイプ:58% ⇔ 熱タイプ:42%

湿タイプ:74% ⇔ 燥タイプ:26%



今回の結果は、「バランス状態チェック」をしていただいた時期が夏であることも起因しています。湿気が多い時期は、湿タイプの悩みが出やすく、気になっている方も多くみられます。逆に、冬の乾燥した時期になるとバランス状態が変わって、燥タイプの悩みが気になる方が多くなる傾向にあります。

「バランス状態チェック」は、一度行って終わりではなく、季節の変わり目や体調に変化があったときなど何度か実施することで、その時々の身体の変化に気付くことができます。「Fun to Me」では、判定結果に合わせてお届けのアイテムを変更することも可能です。ぜひ、定期的にご自身のバランス状態をチェックしてみてください。

※ n=84/2023年10月1日時点/クラシエ調べ



商品サービス概要





【サービス開始日】 2023年10月18日(水)



【商品・サービス内容】

〇ライトコース

・バランス状態チェック

・養生スープ8食(おすすめ2種×4食)

・養生茶ティーバッグ30包(おすすめ2種×15包)

・健康アドバイス(LINEで週1回お届け)

価格:4,860円(税込)+送料 ※初回のみお試し価格3,888円(税込・送料無料)

〇しっかりコース

・バランス状態チェック

・養生スープ14食(おすすめ2種×7食)

・養生茶ティーバッグ30包(おすすめ2種×15包)

・健康アドバイス(LINEで週1~2回お届け)

価格:6,804円(税込) ※送料無料、初回のみお試し価格5,443円(税込)

〇ギフト商品

・養生スープ4食(全種×1食)

・養生茶ティーバッグ30包(素材や香りで選べる2種×15包)

・無料リボン付きラッピング袋(同梱のみ)

価格:3,564円(税込) ※送料無料



【販売チャネル】 公式ECサイト:http://www.funtome.jp/



