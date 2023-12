[オムロン株式会社]



オムロン サイニックエックス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:諏訪正樹、以下 OSX)は、AI・機械学習分野におけるトップカンファレンス37th Conference on Neural Information Processing Systems(以下 NeurIPS 2023)に論文が採択されました。また、同国際会議に併設されるワークショップNeurIPS 2023 AI for Science Workshopにおいても論文が口頭発表で採択されました。本成果の詳細は、2023年12月10日から12月16日まで米国ルイジアナ州ニューオーリンズにて開催される同国際会議にて、それぞれ発表を行います。



「NeurIPS」は、AI・機械学習分野における最難関国際会議の一つです。2023年は12,343件の投稿の中から、26.1%の論文が採択されています。また、ワークショップには153件が採択され、そのうち10件が口頭発表です。



NeurIPS 2023に採択された論文では、オフライン強化学習において、学習時に最適な時系列データを収集できていない場合においても、最適に近い時系列データを生成するアルゴリズムを検討し、その成果をまとめています。また、ワークショップでは、科学的な新発見の促進を目的とした、データから数式を探し出すTransformerモデルの研究について発表します。これらを、社会実装に向けて積極的に活用いただくために、わかりやすく技術を解説する記事やGitHubでオープンソースコードとして公開しています。詳細は、論文内容のリンクからご確認ください。



今後もOSXでは、大学や社外研究機関との共同研究、インターンシップの採用などを通して、技術革新による価値創出に取り組んでまいります。



<NeurIPS 2023に採択された論文> ※発表日時は現地時間です











<NeurIPS 2023 AI for Science Workshopに採択された論文> ※発表日時は現地時間です





オムロン サイニックエックス株式会社について

オムロン サイニックエックス株式会社は、オムロンの考える"近未来デザイン"を創出する戦略拠点です。「AI」「ロボティクス」「IoT」「センシング」など、幅広い領域の最先端技術のトップ人財が研究員として在籍し、社会的課題を解決するために、技術革新をベースに「ビジネスモデル」「技術戦略」「知財戦略」を統合し具体的な事業アーキテクチャに落とし込んだ"近未来デザイン"を創り出します。また、大学や社外研究機関との共同研究を通じて「近未来デザイン」の創出を加速していきます。詳細については、https://www.omron.com/sinicx/をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-17:46)