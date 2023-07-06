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吸着剤・DAC技術など、カーボンニュートラルの実現に向けて行…

吸着剤・DAC技術など、カーボンニュートラルの実現に向けて行われるCO2の分離・回収技術！企業の取り組みを交えて、その研究内容に迫る！

［株式会社シーエムシー出版］

7月31日開催「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナー！企業による高炉ガスからのCO2回収の事例と回収後の二酸化炭素の活用法は?！

化学・バイオテクノロジーなどの技術・市場動向レポート発行やセミナー開催を行う、株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区、代表：辻賢司）は、7月31日(月)13:20～16:40に「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナーを開催します。
今回は、CO2の分離・回収技術に着目し、吸着剤・DAC技術など企業の取り組みも含めたセミナーを予定しております。
受講料は定価：22,000円（税込）にて受付中です。当社ECサイトに会員登録していただくことで、会員価格：16,500円(税込)にてお申し込みいただけます。


セミナーの詳細については以下の当社サイトをご覧ください。
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9160

・開催日：2023年7月31日(月)
・開催時間：13:20～16:40
・会場：(株)シーエムシー出版　セミナールーム
　　　　東京都千代田区内神田1-3-1　高砂ビル2F
・受講料：22,000円／1名（税込）※会員価格：16,500円／1名（税込）


セミナー詳細

13:20～14:20
第1部　光熱変換吸着剤による大気中二酸化炭素の回収
【プログラム】
1. 大気中二酸化炭素の直接回収の動向
2. 光熱変換機能を有する炭素/シリカ複合体による二酸化炭素の回収
　2.1 炭素/シリカ複合体の形成ならびに構造評価
　2.2 炭素/シリカ複合体の二酸化炭素吸着・脱着挙動
3. 光熱変換機能を有する炭素/シリカエアロゲルによる二酸化炭素の回収
　3.1 炭素/シリカエアロゲルの形成ならびに構造評価
　3.2 炭素/シリカエアロゲルの二酸化炭素吸着・脱着挙動
4. まとめと今後の展望

14:30～15:30
第2部　液-固相分離を利用したDirect Air Capture技術の開発
【プログラム】
1.　カーボンニュートラルの背景・取組
　1.1. 背景
　1.2. 日本での取り組み
2.　二酸化炭素除去技術
　2.1. 世界での二酸化炭素除去技術
　2.2. 相分離を用いた二酸化炭素除去技術
3.　液-固相分離を利用した二酸化炭素除去・回収技術
　3.1. 背景
　3.2. 相分離を利用したDAC技術
　3.3. 水溶媒での検討
4.　最近の取り組み
5.　まとめ

15:40～16:40
第3部　PSA法による高炉ガスからのCO2分離回収技術の開発と応用展開
【プログラム】
1. 鉄鋼業界のCO2削減への取り組み
　 開発の経緯と概要
2. 高炉ガスCO2分離PSA　ラボ実験
　 ベンチ実証試験に向けた吸着剤特性の分析
3. 高炉ガスCO2分離PSA　ベンチ実証試験(ASCOA-3)
　 実試験結果の紹介
4. 大規模CO2-PSA設計
5. 今後の展開

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/06-02:40）

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