吸着剤・DAC技術など、カーボンニュートラルの実現に向けて行…
［株式会社シーエムシー出版］
7月31日開催「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナー！企業による高炉ガスからのCO2回収の事例と回収後の二酸化炭素の活用法は?！
化学・バイオテクノロジーなどの技術・市場動向レポート発行やセミナー開催を行う、株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区、代表：辻賢司）は、7月31日(月)13:20～16:40に「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナーを開催します。
今回は、CO2の分離・回収技術に着目し、吸着剤・DAC技術など企業の取り組みも含めたセミナーを予定しております。
受講料は定価：22,000円（税込）にて受付中です。当社ECサイトに会員登録していただくことで、会員価格：16,500円(税込)にてお申し込みいただけます。
セミナーの詳細については以下の当社サイトをご覧ください。
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9160
・開催日：2023年7月31日(月)
・開催時間：13:20～16:40
・会場：(株)シーエムシー出版 セミナールーム
東京都千代田区内神田1-3-1 高砂ビル2F
・受講料：22,000円／1名（税込）※会員価格：16,500円／1名（税込）
セミナー詳細
13:20～14:20
第1部 光熱変換吸着剤による大気中二酸化炭素の回収
【プログラム】
1. 大気中二酸化炭素の直接回収の動向
2. 光熱変換機能を有する炭素/シリカ複合体による二酸化炭素の回収
2.1 炭素/シリカ複合体の形成ならびに構造評価
2.2 炭素/シリカ複合体の二酸化炭素吸着・脱着挙動
3. 光熱変換機能を有する炭素/シリカエアロゲルによる二酸化炭素の回収
3.1 炭素/シリカエアロゲルの形成ならびに構造評価
3.2 炭素/シリカエアロゲルの二酸化炭素吸着・脱着挙動
4. まとめと今後の展望
14:30～15:30
第2部 液-固相分離を利用したDirect Air Capture技術の開発
【プログラム】
1. カーボンニュートラルの背景・取組
1.1. 背景
1.2. 日本での取り組み
2. 二酸化炭素除去技術
2.1. 世界での二酸化炭素除去技術
2.2. 相分離を用いた二酸化炭素除去技術
3. 液-固相分離を利用した二酸化炭素除去・回収技術
3.1. 背景
3.2. 相分離を利用したDAC技術
3.3. 水溶媒での検討
4. 最近の取り組み
5. まとめ
15:40～16:40
第3部 PSA法による高炉ガスからのCO2分離回収技術の開発と応用展開
【プログラム】
1. 鉄鋼業界のCO2削減への取り組み
開発の経緯と概要
2. 高炉ガスCO2分離PSA ラボ実験
ベンチ実証試験に向けた吸着剤特性の分析
3. 高炉ガスCO2分離PSA ベンチ実証試験(ASCOA-3)
実試験結果の紹介
4. 大規模CO2-PSA設計
5. 今後の展開
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/06-02:40）
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