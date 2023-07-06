［株式会社シーエムシー出版］

7月31日開催「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナー！企業による高炉ガスからのCO2回収の事例と回収後の二酸化炭素の活用法は?！



化学・バイオテクノロジーなどの技術・市場動向レポート発行やセミナー開催を行う、株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区、代表：辻賢司）は、7月31日(月)13:20～16:40に「カーボンニュートラルの実現に向けたCO2分離回収技術の最新動向」セミナーを開催します。

今回は、CO2の分離・回収技術に着目し、吸着剤・DAC技術など企業の取り組みも含めたセミナーを予定しております。

受講料は定価：22,000円（税込）にて受付中です。当社ECサイトに会員登録していただくことで、会員価格：16,500円(税込)にてお申し込みいただけます。





セミナーの詳細については以下の当社サイトをご覧ください。

https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9160



・開催日：2023年7月31日(月)

・開催時間：13:20～16:40

・会場：(株)シーエムシー出版 セミナールーム

東京都千代田区内神田1-3-1 高砂ビル2F

・受講料：22,000円／1名（税込）※会員価格：16,500円／1名（税込）





セミナー詳細



13:20～14:20

第1部 光熱変換吸着剤による大気中二酸化炭素の回収

【プログラム】

1. 大気中二酸化炭素の直接回収の動向

2. 光熱変換機能を有する炭素/シリカ複合体による二酸化炭素の回収

2.1 炭素/シリカ複合体の形成ならびに構造評価

2.2 炭素/シリカ複合体の二酸化炭素吸着・脱着挙動

3. 光熱変換機能を有する炭素/シリカエアロゲルによる二酸化炭素の回収

3.1 炭素/シリカエアロゲルの形成ならびに構造評価

3.2 炭素/シリカエアロゲルの二酸化炭素吸着・脱着挙動

4. まとめと今後の展望



14:30～15:30

第2部 液-固相分離を利用したDirect Air Capture技術の開発

【プログラム】

1. カーボンニュートラルの背景・取組

1.1. 背景

1.2. 日本での取り組み

2. 二酸化炭素除去技術

2.1. 世界での二酸化炭素除去技術

2.2. 相分離を用いた二酸化炭素除去技術

3. 液-固相分離を利用した二酸化炭素除去・回収技術

3.1. 背景

3.2. 相分離を利用したDAC技術

3.3. 水溶媒での検討

4. 最近の取り組み

5. まとめ



15:40～16:40

第3部 PSA法による高炉ガスからのCO2分離回収技術の開発と応用展開

【プログラム】

1. 鉄鋼業界のCO2削減への取り組み

開発の経緯と概要

2. 高炉ガスCO2分離PSA ラボ実験

ベンチ実証試験に向けた吸着剤特性の分析

3. 高炉ガスCO2分離PSA ベンチ実証試験(ASCOA-3)

実試験結果の紹介

4. 大規模CO2-PSA設計

5. 今後の展開



企業プレスリリース詳細へ （2023/07/06-02:40）