いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、#50 ベン・ベンティル選手とのBリーグ2023-24シーズンの選手契約(新規)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。







#50 Ben Bentil(ベン・ベンティル)











【クラブコメント】

「この度、群馬クレインサンダーズではBen Bentil(ベン・ベンティル)選手とBリーグ 2023-24シーズンの契約が基本合意に達しましたのでご報告いたします。

ケーレブ・ターズースキー選手も所属していたヨーロッパ最高峰リーグであるユーロリーグに直近で4季在籍した現役のユーロリーグプレイヤーが、今年も群馬クレインサンダーズに加入してくれました。

昨季所属したクラブKK Crvena zvezdaはユーロリーグとABAリーグに所属。ABAリーグ22-23シーズンではプレイオフ決勝戦でファイナルゲーム(第5戦)までもつれる大接戦の末に惜しくも準優勝となりましたが、ABAリーグで計6度の優勝を誇る名門クラブでベンティル選手はスタート選手として活躍していました。

力強い体躯から放たれる豪快なダンクシュートをはじめゴール下でのフィジカルプレーも彼の持ち味ですが、外でボールを受けたときにはドライブだけでなく高確率の3ポイントシュートも打つことのできるマルチプレイヤーでもあります。

走力にも優れ、トランジションでは率先してコートを駆け抜け自身のシュートチャンスを作り出すだけでなく、味方のスペースを作り出すこともでき、まさに群馬クレインサンダーズの得意とするバスケットボールを牽引できる最適なプレイヤーです。

トレイ・ジョーンズ選手、ケーレブ・ターズースキー選手とそれぞれ過去にチームメイトとしてプレーした経験があり、彼らの存在と群馬クレインサンダーズでの功績が、世界トップレベルで活躍するベンティル選手の日本での新たなチャレンジを後押ししてくれたことは間違いありません。



昨今ハイレベルな外国籍選手が続々とBリーグに加入しており、まさに群雄割拠状態ですが、その選手たちを相手にベンティル選手がBリーグ、そして群馬クレインサンダーズで残す圧倒的なインパクトを、是非最高の非日常空間”オプアリ”で体感していただければ幸いです。

ベンティル選手への熱い応援を、何卒宜しくお願いいたします。」



【ベンティル選手 コメント】

「Hello Gunma Fans !! This is Ben Bentil and I am super excited to be coming to Gunma and the B league. I can't wait to meet my teammates and coaching staff , the Gunma cranethunder staff and management, and ofcourse all the Gunma boosters. I promise to do my best for the team to get as many wins as possible . Please come to our lovely new arena and support us !! see you all soon !!



サンダーズのファンの皆さんこんにちは!!ベン・ベンティルです。

群馬にそしてBリーグに加わることに最高にワクワクしています。

新しいチームメイト、チームスタッフ、フロントスタッフそしてもちろんサンダーズファンの皆さんにお会いするのが待ちきれません。できる限り多く勝利するよう、チームのためにベストを尽くすことを約束します。

素晴らしい新しいアリーナにお越しいただき、私たちを応援してください!!

もうすぐお会いしましょう!」









