[株式会社RAIN]

純金ブランドの「JUNGOLD」応援購入サイトMakuakeにてスタート中。



「純金で心躍る体験」をテーマに資産価値のある純金の新しいアイデアに挑戦している株式会社RAIN(本社:東京都台東区雷門、代表:石川 正道)は、純度99.9%の純金で作った「純金の落ちゲーパズル」プロジェクトを6月16日(金)より、クラウドファンディングサイトMakuakeにて公開しました。ラインナップは0.2g、1g、10g、4,980円~。





あの伝説の“落ちゲー”を純金で作っちゃいました!!





プロジェクト名:究極の遊び心!?【デジタルからアナログへ】純金を積み上げる新しい体験。

公開期間:2023年6月16日(金) ~ 2023年7月30日(日) ※9月末商品発送予定

URL:https://www.makuake.com/project/gold-block/





まるでゲーム画面のようなペンダントトップ。好きな場所にピースをはめられる「大人の遊び心」





純金のJUNGOLDから大人ゴコロをくすぐる「落ちゲー」のモチーフが登場しました。





ピースのカタチは8種類



サイズは0.2g、1g、10gの3種類をご用意

かつて手こずったあのカタチも…







さらにゲーム画面の世界に入り込んだような【ペンダントトップ】を作製。

格子の好きな位置に純金ピースをはめられる本格派「大人の遊び心」満載のペンダントトップが登場。



1gの純金ピースは、専用ペンダントに入れるのにピッタリ







≪専用ペンダントトップ紹介≫



・【ピース小】Aタイプ 素材:SV925、K18イエローゴールド、プラチナ900

・【ピース小】Bタイプ 素材:SV925、K18イエローゴールド、プラチナ900

・ ピース大 素材:SV925、K18イエローゴールド、プラチナ900

















4980円で買える純金のピースも







おすすめな買い方は?









「心躍る体験を純金に」



今から30年位前、あの伝説の「落ちゲー」が世界に登場しました。当時は夢中で遊んだ方も多いのではないでしょうか?あの頃夢中になった「心躍る体験」を未来に残したい。そんな思いを込めて、今回のプロジェクトが始まりました。



また、Twitterにて純金で欲しいもののアンケートを取った結果、「純金の落ちゲー」「織田信長」「卑弥呼の銅鏡」「土偶」の4つの中で「落ちゲー」が43%のダントツトップだったことも、プロジェクトへの後押しとなりました。



JUNGOLDでは、初めての純金というテーマで、お試し価格の設定でもご案内しております。

「金を持つ」という体験だけでも、気分が上がり、将来に向けた貯金という楽しみ方も出来ます。











全てJUNGOLDの商品は、オリジナルになります。今回の商品も極小なサイズなのにリアルで精巧な作りです。

「繊細な純金製品」の世界を是非、このご機会に体験してみてください。





≪純金ピース≫

◆【超早割】純金のピース 小 1個 ¥4,980円 (税込)

◆【超早割】 純金のピース 小 3個入り ¥14,880円 (税込)

◆【超早割】 純金のピース 小 8個全部入り ¥38,880円 (税込)

◆【超早割】 純金のピース 大 約1g ¥19,800円 (税込)

◆【超早割】 純金のピース 大 3個セット (1個、約1g) ¥58,800円 (税込)

◆【超早割】 純金のピース 大 8個全部セット (1個、約1g) ¥155,580円 (税込)

◆【特大サイズ】純金のピース 特大 約10グラム 1個 ¥198,000円 (税込)

◆【積み重ねる体験 100個セット】 小 8種類各12個+ランダム4個入り ¥488,800円 (税込)

◆【積み重ねる体験 100個セット】 大 8種類各12個+ランダム4個 ¥1,888,000円 (税込)



≪専用ペンダントトップ≫

◆【純金のピース 小】専用ペンダント タイプA SV925 ※チェーンはつきません ¥5,880円 (税込)

◆【純金のピース 小】専用ペンダント タイプB SV925 ※チェーンはつきません ¥7,880円 (税込)

◆【ピース小】専用ペンダント タイプA K18 or PT900 ※チェーン無し ¥33,800円 (税込)

◆【ピース小】専用ペンダント タイプB K18 or PT900 ※チェーン無し ¥58,800円 (税込)

◆【純金のピース 大】専用ペンダント SV925 ※チェーンはつきません ¥7,880円 (税込)

◆【純金のピース 大】 専用ペンダント K18 or PT900 ※チェーン無し ¥88,800円 (税込)



ブランド:「JUNGOLD」





JUNGOLDのコンセプトは、「資産価値のある素材×遊び心=心躍る体験」をご提供する事です。



サステナブルな時代、私達の価値ある金への関わり方が、未来の人々に、「この時代の金の使い方は色んな意味で面白い」と言われるようになれたら、とても光栄です。



初めて金を購入する方にも手に取りやすいようなカタチやデザインを心掛けて、一人でも多くの方にもっと純金を身近に、触れる機会を増やしてもらえたら嬉しいなと、毎回企画を工夫して、楽しみつつ頑張っております。



金は過去20年間で金相場が約9倍以上に値上がりしています。純金の製品は長く持つ間に、金相場が上がっていき、購入価格を超えることも決して夢物語ではないかもしれません。そんな楽しみがあるのも、純金の商品ならではといえます。これからも面白いと思って頂ける商品を出していきますので、宜しくお願い致します!



【製造元 株式会社RAIN】



2015年、主に宝飾のリサイクルを目的に創業。創業以来、主にダイヤモンドや金、プラチナの卸売の運営に加え、2018年より、ものづくりに力を入れております。特に、純金のものづくりに特化した「JUNGOLD」をスタート。当社の純金商品やジュエリーは、応援購入サービスMakukakeや法人OEMを中心に、50以上のプロジェクトの実施、8000万円以上のご支援を頂いております。また2023年より、本格的に純金のサブスクリプションサービスがスタートしました。





純金ブランドのJUNGOLDをはじめ、複数のジュエリーブランドを展開しております。「心躍る」をコンセプトに様々な切り口のアイデア溢れる商品製作をしておりますので、今後とも何卒、宜しくお願い致します。



【関連公式サイトについて】



ホームページ:https://www.2020rain.com/



新着クラファン情報:https://jungoldnew.com/



オンラインショップ:https://jungold.base.shop/



GOLDay(純金のサブスク):https://golday.jp/



Instagram:jungold2020



Twitter:@jungold2020





【法人向け純金オーダーメイド事業】



URL:https://jungold-oem.com/



【ナチュラルダイヤモンド Meijewelry(メイジュエリー)】



ホームページ:https://meijewelry.official.ec/

Instagram:meijewelry_tokyo



【会社概要】



会社名:株式会社RAIN



所在地:東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階



代表者:石川 正道



設立:2015年12月4日



URL:https://www.2020rain.com/



事業内容:宝飾品製造、卸、小売り













