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24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム『ワールドプラスジム 沖縄知花店』がオープン

［株式会社ワールドプラス］

2024年1月8日(月・祝)11時、沖縄市知花にオープン



株式会社ワールドプラスが運営する24時間営業・年中無休マシン特化型フィットネスジム「ワールドプラスジム」の新店舗『ワールドプラスジム沖縄知花店』がオープンします。

■2024年1月5日(金)　見学会開始
■2024年1月8日(月)　オープン

■キャンペーン情報



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■店舗情報











・店舗名：ワールドプラスジム沖縄知花店
・HP：https://www.worldplus-gym.com/shop/okinawa-chibana.html
・オープン日：2024年1月8日（月・祝）
・郵便番号：〒904-2143
・住所：沖縄県沖縄市知花6-40-3
・電話番号：098-923-2303
・営業時間：24時間・365日
・駐車場：20台
・Instagram：https://www.instagram.com/worldplusgym_okinawachibana/


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株式会社ワールドプラス
〒545-0051
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックス5F
・代表取締約：上口泰正
・設立：2017年11月22日https://www.worldplus-gym.com/

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/28-17:46）

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