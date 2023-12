[株式会社カナダグースジャパン]

2024年1月2日(火)から1月29日(月)までの期間、特別なコラボレーションから定番モデルが一堂に揃うポップアップを阪急うめだ本店で開催。今冬、最新のアウターウェアをお届けします。







2024年1月2日(火)より、阪急うめだ本店 3階 モード「POP UP CIRCUS(ポップ アップ サーカス)」にて、『CANADA GOOSE 2023/2024 WINTER』を開催いたします。



本ポップアップでは、長年にわたりパートナーシップを築いてきたブランドとのコラボレーションや、ニューヨークで活躍するデザイナーとのカプセルコレクションが揃います。さらに、1月13日(土)からは、関西エリア初となる『CANADA GOOSE × Rokh × Matt McCormick』によるカプセルコレクションも登場いたします。



CANADA GOOSE × Rokh × Matt McCormick



カナダグースの優れたパフォーマンス、ロンドンを拠点とするRokhのラグジュアリーなデザイン、そしてMatt McCormickのクラシックな西部アメリカ文化を融合させたコレクションです。高い機能性とファッション性が融合したアウターウェア、ニットウェア、アクセサリーが揃い、それぞれのモデルには、Rokhの "Office Essentials "コレクションのシルエットとクリーンなライン、Matt McCormickのアイコニックで色彩豊かな風景と西部開拓時代の英雄が描かれています。



<Lightweight Down Strap Trench Coat> - CANADA GOOSE × Rokh × Matt McCormick



<Padded Trucker Strap Jacket> - CANADA GOOSE × Rokh × Matt McCormick

その他、定番モデルも多数ラインアップ。ブラックレーベルコレクションやジャパンエクスクルーシブコレクションがメンズ&ウィメンズ共に揃います。



<Chateau Parka Black Label> - Black Label Collection



<Shelburne Parka Black Label> - Black Label Collection



<Frasier Bomber> - Japan Exclusive Collection



<Bryden Puffer Black Label> - Japan Exclusive Collection

現代を生きる全ての女性が外の世界で活躍できるようサポートするためにデザインされた、ウィメンズ向けのコレクションは、ラグジュアリーなスタイルとパフォーマンスを兼ね備え、洗練されたシルエットと同系色のディスクロゴがスタイリッシュな印象を与えます。メンズのモデルからは、メイドインカナダのクラフトマンシップを象徴する<エクスペディション パーカ>が登場します。



<Marlow Parka> - For Women



<Expedition Parka> - For Men

その他、ブランドが誇る代表的なアークティックテック(R)生地や新素材、ショート丈やロング丈、スリムフィットやリラックスフィットなど、様々なスタイルが揃います。



特別なコレクションから定番コレクションが一堂に揃うこの機会に是非お立ち寄りください。



CANADA GOOSE 2023/2024 WINTER



阪急うめだ本店3階 モード ポップ アップ サーカス

住所:大阪府北区角田町8-7

会期:2024年1月2日(火)- 1月29日(月)

TEL:06-6361-1381(代表電話番号)

営業時間 : 阪急うめだ本店ホームページをご確認下さい。



カナダグースについて



カナダグースは、パフォーマンスラグジュアリーアウターウェア、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポートしています。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、世界的に評価されています。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げています。



