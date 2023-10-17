［本州四国連絡高速道路株式会社］

JB本四高速グル-プは、この秋も瀬戸内のおいしい丼のお店をめぐるラリーイベント『せとうちグル巡り 2023 秋の丼ラリー』を11月1日（水）～12月24日（日）で開催します。

本イベントは、90以上の参加店舗に行って食事をすることでポイントを貯めることができ、貯めたポイントでプレゼントに応募できるイベントです。本四高速のサービスエリア・パーキングエリア（以下「SA・PA」）のレストラン及びフードコートだけでなく、瀬戸内地域沿線のお店も参加します。

また、11 月上旬に、瀬戸内のグルメに関するフリーペーパー『せとうちグルメ通信』の第３弾の発刊を予定しており、本四高速の SA・PA 等に配架します。秋の丼ラリーに参加するお店の紹介や瀬戸内地域の丼特集等の盛りだくさんの内容となっています。

イベントサイト：https://www.love-setouchi.jp/gurumeguri2023/







イベント名称





せとうちグル巡り2023 秋の丼ラリー





開催期間





2023年11月1日（水）～12月24日（日）



イベント内容





瀬戸内地域のおいしい丼のお店を巡って、食べてポイントをゲットするデジタルラリーのイベントです。







・ 参加店舗

瀬戸内地域の丼のお店 90 店舗以上



・ 景品

【獲得ポイント1位】：旅行券1万円分

【100ポイント（5店舗相当）】：砥部焼の食器セット（5000円相当） 10名様

【40ポイント（2店舗相当）】： 本四高速SA・PAの人気お土産セット（3000円相当）20名様

【ダブルチャンス！ 淡路島の丼スポットでポイントを獲得した方限定！】：淡路島特産品セット（3000円相当） 20名



主催





JB本四高速グループ





協賛





一般社団法人淡路島観光協会





後援





兵庫県、神戸市、洲本市、南あわじ市、淡路市、岡山県、倉敷市、広島県、一般社団法人せとうち観光推進機構、尾道市、山口県、徳島県、徳島商工会議所、鳴門市、香川県、坂出市、愛媛県、今治市、高知県





協力





神戸商工会議所、姫路商工会議所、一般社団法人明石観光協会、明石商工会議所、洲本商工会議所、加古川商工会議所、南あわじ市商工会、淡路市商工会、公益社団法人岡山県観光連盟、岡山商工会議所、児島商工会議所、公益社団法人津山市観光協会、一般社団法人吉備中央町観光協会、一般社団法人尾道観光協会、尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会、一般社団法人山口県観光連盟、一般財団法人徳島県観光協会、一般社団法人イーストとくしま観光推進機構、鳴門商工会議所、一般社団法人美馬観光ビューロー、高松商工会議所、坂出商工会議所、一般社団法人愛媛県観光物産協会、今治商工会議所、新居浜商工会議所、西条商工会議所、一般社団法人奥四万十高知





『せとうちグル巡り2023』





JB本四高速グル-プは、SA・PAを拠点として地域の魅力を発信する「せとうち魅力発見」キャンペ-ンを展開しています。その一環として、本イベントを展開しています。



★「せとうち魅力発見」キャンペーンサイト：https://www.love-setouchi.jp/

★「せとうち魅力発見」キャンペーンInstagram：https://www.instagram.com/setouchi_miryoku/



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/17-19:16）