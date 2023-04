[株式会社亀田プロモーション]

亀田興毅がプロデュースするボクシングイベント「3150FIGHT」は、2023年4月16日(日)国立代々木競技場 第二体育館にて『3150FIGHT vol.5 ~東京を殴りにいこうか!~』を開催します。この度、ハーフタイムショーの出演者として、シンガーソングライターのASKAの出演が決定しました。







亀田興毅ファウンダーは、スポーツとエンタメには世の中に感動や勇気、希望を与える力があることを共通点として考え、「3150FIGHT」ではハーフタイムショーを実施しています。前回の『3150FIGHT vol.4』ではT-BOLANがハーフタイムショーに初出演し、会場を盛り上げました。



今回の『3150FIGHT vol.5』出演アーティストとして、ミュージシャンのASKAに登場いただくことが決定。現在ASKAはDAVID FOSTERをはじめ、数々のミュージシャンと共演するなど、ソロとして幅広く活動し、コンサートを開くなど、第一線で活躍をしています。



亀田興毅ファウンダーも現役時代に「PRIDE」など多くの曲に励まされた経験もあり、ミュージシャンとして突き進む姿に共感と憧れを抱き、直々に出演依頼をし快諾していただいたことから出演が決定しました。

ボクシングイベントでのパフォーマンスは、ASKAとしても初となります。



アメリカンフットボールのスーパーボウルで世界のトップアーティストがハーフタイムショーで盛り上げているように、「3150FIGHT」でもアーティストの力で、重岡兄弟ダブル世界戦に向けて選手も観客も一丸となって最高潮の熱狂を作り出します。



『3150FIGHT vol.5 ~東京を殴りにいこうか!~』は、4月16日(日)国立代々木競技場 第二体育館にて実施。チケットは3,150円からローソンチケット・チケットぴあにて販売をしています。



また、ABEMAボクシングチャンネルにて無料で全試合独占生中継を実施。ASKAによるハーフタイムショーもご覧いただけます。

▶︎https://abema.tv/channels/boxing/slots/ELuqJ7CaBTTYc7



「3150FIGHT」は、多くの方にボクシングを楽しんでもらうため、音楽やグルメなどを掛け合わせて総合エンタテインメントとして進化を続けていきます。初の東京開催となる『3150FIGHT vol.5 ~東京を殴りにいこうか!~』 にどうぞご期待ください。3150!!













●IBF 世界ミニマム級暫定王座決定戦

赤コーナー IBF世界ミニマム級3位 | フィリピン | レネ・マーク・クアルト

VS

青コーナー IBF世界ミニマム級4位 | ワタナベ所属 | 重岡 銀次朗(シゲオカ ギンジロウ)



●WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ

赤コーナー WBC世界ミニマム級王者 | タイ | パンヤ・プラダブスリ

VS

青コーナー WBC世界ミニマム級4位 | ワタナベ所属 | 重岡 優大(シゲオカ ユウダイ)



●ライトフライ級 6回戦

赤コーナー KWORLD3所属 | デビュー戦 | 岡 朱里(オカ シュリ)

VS

青コーナー タイ |スリヤー・ペットクム



●スーパーフライ級6回戦

赤コーナー KWORLD3所属 | デビュー戦 | 花田 颯 (ハナダ ハヤテ)

VS

青コーナー タイ |スリヤー・ゲーオカーオ



●スーパーバンタム級6回戦

赤コーナー エスペランサ所属 | 小林 廉 (コバヤシ レン)

VS

青コーナー ワタナベ所属 | 細川 兼伸(ホソカワ ケンシン)



●スーパーライト級6回戦

赤コーナー KWORLD3所属 | 三好 竜太 (ミヨシ リュウタ)

VS

青コーナー ワタナベ所属 | 関根 幸太朗(セキネ コウタロウ)



●スーパーバンタム級8回戦

赤コーナー 一力所属 | 中川 麦茶 (ナカガワ ムギチャ)

VS

青コーナー フィリピン | ロビン・ラングレス



●スーパーフェザー級8回戦

赤コーナー RK蒲田所属 | 奈良井 翼 (ナライ ツバサ)

VS

青コーナー タイ| アーノン・ユーパーン



●ヘビー級8回戦

赤コーナー KWORLD3所属 | 但馬ミツロ (タジマ ミツロ)

VS

青コーナー インド | ナビーン・バーマ











■日時:2023年 4月16日 (日)

■開場:14:00

■第一試合 開始予定:14:45

■会場:国立代々木競技場 第二体育館

■主催:亀田プロモーション

■大会概要URL:https://www.3150fight.com/schedule/15/

■ABEMA視聴URL:https://abema.tv/channels/boxing/slots/ELuqJ7CaBTTYc7

■チケット:

<ローソンチケット> https://l-tike.com/order/?gLcode=33265

<チケットぴあ> https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2307706&rlsCd=001

■お問い合わせ:「KWORLD3ボクシングジム」06-6652-4333(12:00~20:00・日曜日定休)











プロボクシング元世界三階級制覇王者・亀田興毅が立ち上げたプロボクシングイベント「3150FIGHT」(サイコーファイト)。そのコンセプトは、「最高のボクシング 再興へ」。

所属ジムに関わらず、全ての選手が出場できる“プラットフォーム”を目指し、ABEMAとタッグを組んでスタートした「3150FIGHT」では、全試合、全選手にスポットライトを当てることを掲げ、全試合が世界タイトルマッチ並みの会場演出の中で行われ、全試合がABEMAボクシングチャンネルにて生中継される。

ボクサーにとってはこれ以上ない最高の舞台作りを掲げる「3150FIGHT」は、ファンやステークホルダーの全ての夢を一つにし、新時代のボクシングビジネスモデルとなることを目指している。

■公式サイト:https://www.3150fight.com

■公式Instagram: https://www.instagram.com/3150fight

■公式Twitter:https://twitter.com/3150Fight

■公式YouTube:https://onl.bz/3XQx3Ts







