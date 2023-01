[テープス株式会社]

テープス株式会社(本社:神奈川県茅ヶ崎市、代表取締役:田渕健悟)は、プレシリーズ A ラウンドにて、小売・流通を DX・SX するスタートアップを対象とする VC ファンドの運用を行う New Commerce Ventures 株式会社 (本社:東京都品川区、代表:松山馨太・大久保洸平)が運営する、コマース領域特化型 VC ファンド「New Commerce Explosion 投資事業有限責任組合」を引受先とした第三者割当増資により約 5,000 万円の資金調達を実施します。







TēPs は、API を介して EC モール・カートや受注管理システム、Google スプレッドシート、チャットツール、CRM、データベースなど、EC 事業者が日々の業務で利用するさまざまなサービスの機能を自由に組み合わせ、プログラミングの知識や経験がなくても、自社独自の業務を自動化するツールをつくることができるノーコードツールです。

2021 年 5 月にサービスを開始して以来、ユーザー数は順調に増加し、2022 年 12 月末時点で、商材・事業規模を問わず約 500 社に利用されています。









EC 特化ノーコードツール TēPs(テープス)とは

事業者ごとに商材・商流が大きく異なる EC 業界には、既存のサービスでは自動化できていない「事業者固有の業務」が数多く存在しています。



EC に取り組むにあたり利用せざるをえないシステムは増える一方で、それらシステム間の連携不足により、売上・在庫・受注・発送といった重要なデータの処理や集計を手作業に頼っている事業者は多く、また業務効率化サービスを導入したとしても、その機能の限界により対応しきれない細かな処理のための手作業が発生しているのが実情です。



また、物流倉庫や販路、商材や仕入れ先などを変えるたびに「事業者固有の業務」が新たに発生します。それらの業務への対応のため、業務効率化サービスを頻繁に切り替えたり、多額な費用をかけてシステムを開発せざるを得なくなる例も後を絶ちません。



TēPs は、多額な費用や時間をかけずとも、変化に合わせて常に発生する「事業者固有の業務」を EC の担当者自身で解決できるように、システムやサービスの機能を細かなパーツとして分解し、それらをブロックのように組み合わせることで、プログラミングの知識がなくても、欲しいツールを自分でつくれるようになるためのサービスです。









・接続サービス・パーツの一覧は WEB サイトに掲載しています:https://teps.io/



資金調達の目的

TēPs はこれまで、主に国内の主要な EC モールに関わるバックヤード業務まわりの機能を充実させてきました。今後、より多くのカートシステムに関連する機能や、事業を成長させるためのフロント業務に関連する接続先や機能を拡充することで、よりたくさんの EC 事業者に対しての価値を提供し、EC 運営の必携ツールとしての価値を高めてまいります。



今回調達した資金をもとに、ユーザビリティーの改善や接続先・機能の増加、またサービスレベルの改良を押し進め、今後よりいっそうの事業規模の拡大を狙います。



また、本資金調達と同時に、テープス株式会社はフィードフォースグループ株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:塚田 耕司)の子会社ではなくなり関連会社となりますが、今後もフィードフォースグループが推進する企業アライアンス「App Unity」での活動をはじめとする営業面でのさまざまな連携は継続して行います。





New Commerce Ventures 代表取締役 大久保 洸平 氏からのコメント:





ご出資する機会をいただけたことを光栄に思います。田渕さん、五島さん(テープス社取締役)が率いるチームは過去にシッピーノ社を創業するなど長年 E コマースに携わっているエキスパートです。日本においては今後、小売を始め DX がより一層求められていく一方で、エンジニア不足は深刻化していくと思われます。そういった背景もあり、EC 業務の効率化・自動化を提供するテープス社は日本の課題解決をしていける会社だと考えております。“『働く』を彩り、人生を豊かにする” というビジョンの実現に向け New Commerce Ventures 一丸となりご支援して参ります。





テープス株式会社 代表取締役 田渕 健悟からのコメント:







この度の資金調達において、New Commerce Ventures さまからのご期待とご支援をいただきましたこと心より感謝申し上げます。

コマース領域特化の VC ファンドである New Commerce Ventures さまにご支援いただくことは、調達額以上の大きな意味を持つと考えております。

長く EC 業界に携わってきた中で、E コマースの現場業務の煩雑さを見てきたからこそ生まれた TēPs は、すでに多くの現場で必要不可欠なプロダクトとして評価していただいています。

今回調達した資金でプロダクトを更に強化すると同時に、よりいっそうの事業規模の拡大を目指してまいります。





■テープス株式会社

「『働く』を彩り、人生を豊かにする」というビジョンを掲げ、EC 特化ノーコードツール「TēPs(テープス)」を提供しています。



会社名 : テープス株式会社

所在地 : 神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4 丁目 12986 番 52 サザンビーチヒルズ 5 F

代表者 : 田渕 健悟

ウェブサイト:https://teps.io/



※ Google スプレッドシートは Google LLC の商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-10:46)