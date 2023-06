[集中出版株式会社]

~今年も医療従事者への感謝を込めてオールディーズコンサートを開催します~



集中出版株式会社が主催する「癒しと安らぎの環境」フォーラムでは、来る2023年6月25日(日)、医療界および医療従事者への感謝を込めて、「癒しと安らぎの環境」オールディーズコンサートを開催します。当日の生配信は、YouTube「集中チャンネル」にてどなたでもご視聴頂けます。









医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版株式会社は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「集中医療大賞」、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞」の表彰を行っています。更に、同フォーラムでは毎年2回、医療従事者の皆様への感謝を込めた「癒しと安らぎの環境」コンサートを開催しています。



来る6月25日(日)は、六本木ケントスにてオールディーズコンサートを開催致します。当日は午後4時からのステージをYouTube「集中チャンネル」にて生配信致します。ぜひ懐かしのナンバーをリアルタイムでお楽しみ下さい。



「癒しと安らぎの環境」コンサート・オールディーズ 懐かしの名曲ナンバー ~全15曲(予定)~

この胸のときめきを / You Don't Have to Say You Love Me

トップ・オブ・ザ・ワールド / Top of the World

ダイアナ / Diana

ビー・マイ・ベイビー / Be My Baby

デイ・ドリーム・ビリーバー / Daydream Believer

この世の果てまで / The End of the World

アンチェインド・メロディ / Unchained Melody

ツイスト&シャウト / Twist and Shout

ヴィーナス / Venus

プリティ・ウーマン / Oh, Pretty Woman

キッスは目にして

ハウンド・ドッグ / Hound Dog

ワイルドでいこう! / Born To Be Wild

君の瞳に恋してる / Can’t Take My Eyes Off You

スタンド・バイ・ミー / Stand by Me



「癒しと安らぎの環境」コンサート2023.Jun





配信日時:2023年6月25日(日) 16:00~16:55(予定)

視聴方法:PC 「集中チャンネル(https://www.youtube.com/c/SHUCHUchannel )」よりご視聴下さい。

スマートフォンの方は下記のQRコードからご覧頂けます。チャンネル登録も是非宜しくお願い致します。



医療情報誌 月刊『集中』とは





病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名:集中/Medical Confidential

定価:年ぎめ購読料18,000円(税込1冊1,500円)

判型:B5判

発売日:毎月末



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中/Medical Confidential』(2008年4月創刊)を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL: https://www.medical-confidential.com/

○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス:東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル6F

ケンブリッジオフィス:Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK



