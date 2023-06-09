【無料視聴】６月25日（日）「癒しと安らぎの環境」オールディ…
［集中出版株式会社］
～今年も医療従事者への感謝を込めてオールディーズコンサートを開催します～
集中出版株式会社が主催する「癒しと安らぎの環境」フォーラムでは、来る2023年6月25日（日）、医療界および医療従事者への感謝を込めて、「癒しと安らぎの環境」オールディーズコンサートを開催します。当日の生配信は、YouTube「集中チャンネル」にてどなたでもご視聴頂けます。
医療情報誌・月刊『集中』を発行する集中出版株式会社は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「集中医療大賞」、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞」の表彰を行っています。更に、同フォーラムでは毎年2回、医療従事者の皆様への感謝を込めた「癒しと安らぎの環境」コンサートを開催しています。
来る６月25日（日）は、六本木ケントスにてオールディーズコンサートを開催致します。当日は午後４時からのステージをYouTube「集中チャンネル」にて生配信致します。ぜひ懐かしのナンバーをリアルタイムでお楽しみ下さい。
「癒しと安らぎの環境」コンサート・オールディーズ 懐かしの名曲ナンバー ～全15曲（予定）～
この胸のときめきを / You Don't Have to Say You Love Me
トップ・オブ・ザ・ワールド / Top of the World
ダイアナ / Diana
ビー・マイ・ベイビー / Be My Baby
デイ・ドリーム・ビリーバー / Daydream Believer
この世の果てまで / The End of the World
アンチェインド・メロディ / Unchained Melody
ツイスト&シャウト / Twist and Shout
ヴィーナス / Venus
プリティ・ウーマン / Oh, Pretty Woman
キッスは目にして
ハウンド・ドッグ / Hound Dog
ワイルドでいこう！ / Born To Be Wild
君の瞳に恋してる / Can’t Take My Eyes Off You
スタンド・バイ・ミー / Stand by Me
「癒しと安らぎの環境」コンサート2023.Jun
配信日時：2023年6月25日（日） 16:00～16：55（予定）
視聴方法：PC 「集中チャンネル（https://www.youtube.com/c/SHUCHUchannel ）」よりご視聴下さい。
スマートフォンの方は下記のQRコードからご覧頂けます。チャンネル登録も是非宜しくお願い致します。
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
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https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf
○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-20:16）
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