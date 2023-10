[NPO法人Piece of Syria(ピースオブシリア)]

「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指し、2016年から活動する大阪生まれのシリア支援団体、「NPO法人Piece of Syria(大阪府 代表理事 中野貴行 以下、Piece of Syria)は、「大阪マラソン2024」の寄付先団体に選出されました。2024年2月25日(日)開催予定の大阪マラソン2024では、Piece of Syriaの活動に賛同するチャリティランナー*を全国から20名の募集いたします。集めた寄付は、Piece of Syriaが運営するシリア北西部の幼稚園の運営費として活用し、300名の子どもたちの受け入れを目指します。



大阪マラソン2024チャリティ特設ページ: https://www.osaka-marathon.com/2024/charity/runner/



*一定額以上の寄付を対象の寄付先団体に行い、大阪マラソンに出走することで、チャリティ活動の素晴らしさを発信するランナー







大阪マラソン2024 チャリティランナーとしてのエントリー方法

●申込締切

2023年11月17日(金)17:00まで



●申込方法

大阪マラソン2024チャリティ特設ページ より、NPO法人Piece of Syriaを選ぶ。



●エントリーフロー

1.大阪マラソンのファンドレイジングサイトで、支援したい寄附先団体を選んでエントリーする。 (https://osaka-marathon.syncable.biz/campaign/4775)

2.周囲に広く呼びかけ、寄附を募る。

3.最低寄附金額(7万円)を達成し、チャリティランナーとして大阪マラソンに出場。



●寄付金額

7万円以上



※7万円は、7人の先生が1ヶ月家族を養いながら教職に従事できる分に相当します。

※寄付金のほかに、別途大会参加費がかかります。



●募集人数

20名



●支援目標とご寄付について

大阪マラソン2024を通して、シリア北西部の幼稚園の運営費を集め、300名の子ども達へ教育の機会を届けることを目指します。



●チャリティランナー特典(予定)

1)GPSランナー 志水直樹氏と走る!大阪マラソン練習会への参加

2)Piece of Syria代表 中野貴行からの激励メッセージ

3)チャリティランナー限定Facebookページへの招待

4)力いっぱいの沿道応援!





GPSランナー 志水 直樹



兵庫県西宮市出身。

建設コンサルタントと小学校教師を経て、2019年4月より世界初の職業『GPSランナー』を創り、プロとして活動。「”競わない”ランニング文化を創ること」をミッションに掲げ、国内外で「RUN FOR SMILE」をモットーに活動を展開。世界10ヵ国を駆け巡り、描いた作品数は約1300、描いた総距離はおよそ12400km。(2023年9月現在)アジア競技大会2026(アジアオリンピック)の公式イベント「GPS RUN ART」のコーディネーターなどを務める。世界4ヵ国、約130メディアに出演・掲載。

http://gps-run.com/





【NPO法人 Piece of Syria(ピースオブシリア)】

「シリアをまた行きたい国にする」ことを目指し、2016年に設立。2021年7月にNPO法人化。支援が届きにくいシリア北部の幼稚園・小学校や、トルコ南部の補習校などに教育を届ける。日本全国やオンラインで「シリアの今と昔」を伝えることを通じて平和について考える講演・写真展などのイベントを実施。



Web: http://piece-of-syria.org/

Facebook: https://www.facebook.com/piece.of.syria/

Instagram: https://www.instagram.com/piece.of.syria/

X(旧Twitter): https://twitter.com/piece_of_syria

Youtube: https://www.youtube.com/c/PieceofSyria

寄付:https://piece-of-syria.org/whatyoudo/donation.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-14:16)