[セーレン株式会社]

あなた好みのゴルフウェアをお作りいたします



総合繊維メーカーのセーレン株式会社(福井本社:福井県福井市、東京本社:東京都港区南青山)は、

2023年12月1日より、自社オリジナルブランド「Viscotecs make your brand(R)(ビスコテックスメイクユアブランド)」よりゴルフウェアの販売をオンラインショップ並びにViscotecs make your brand福井店で開始しました。



販売サイト

セーレンオンラインショップ https://store.seiren.com/myb_golf/p1









商品情報





メンズ・レディースのゴルフシャツとゴルフパンツを用意。

31柄×14色×6~12サイズの中から好きなものを選べます。自分だけのゴルフウェアを作成できます。



●メンズ

1.「メンズポロシャツ2型/モックネック2型」

サイズ展開:S~4L

14,300円~16,500円(税込)

2.「メンズパンツ」

サイズ展開:ウエスト73cm~115cm

27,500円(税込)



●レディース

1.「レディースポロシャツ/モックネック2型」

サイズ展開:S~4L

14,300円~16,500円(税込)

2.「レディースパンツ」

サイズ展開:S~OX

27,500円(税込)



ご購入方法





セーレンオンラインショップ https://store.seiren.com/myb_golf/p1

実店舗 Viscotecs make your brand福井店

住所 福井県福井市毛矢1丁目10-1

電話番号 0120-35-2036



オーダー方法





自分に合ったものをシミュレーション。好きな時に、好きなところから、好きなだけ楽しくショッピング。





※画像はメンズバージョンです。レディースも同様にシミュレーションができます。



発売背景





お客様の多様なニーズにお応えする新型オンラインショップ

今までのゴルフウェアは、供給側の想定により売れるであろう色・柄・サイズの商品を製造・販売していたため、小さいサイズや大きいサイズのものが無い、奇抜な柄や色のものがないなど、お客様お一人おひとりのニーズに応えることが難しく、お客様ご自身のお好みを全て叶えることが困難でした。

Viscotecs make your brand(R)のゴルフウェアオンラインショップは、このような少数のニーズにもお応えするべく、多数の柄・色・サイズをバーチャルに展開。発注と同時に1着からビスコテックスでお作りします。お客様は、オンラインでいつでも自分の好きなウェアをお買い求めいただけます。



Viscotecs(R)(ビスコテックス)とは







1989年に、セーレンが独自開発したデジタルプロダクションシステム。

小ロット、短納期、在庫レス、オンネット、カスタマイズを実現し、「ほしいものを・ほしいときに・ほしいだけ」作る、環境に優しい究極のビジネスモデルです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-11:16)