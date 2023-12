[株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ]

TVアニメ「望まぬ不死の冒険者」キービジュアル&本PV第2弾公開!

放送情報決定!<2024年1月8日(月)より放送開始>

オープニング&エンディングテーマ配信リリース日決定!





2024年1月にTVアニメ放送が決定している「望まぬ不死の冒険者」の第1話・第2話先行上映会が池袋HUMAXシネマズにて開催された。本編映像の上映後、レント・ファイナ役:鈴木崚汰、ロレーヌ・ヴィヴィエ役:小松未可子、シェイラ・イバルス役:長谷川育美が登壇し、トークイベントも行われた。そのイベント内でキービジュアルが初公開された。メインキャラクターのレント、ロレーヌ、シェイラ、リナの4人のキャラクターを描き下ろしたイラストになっている。

また、放送情報の詳細も発表され1月8日(月)よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビ、BS日テレにてTV放送が開始され、1月5日(金)からはdアニメストア、Netflixにて地上波先行・国内最速配信が開始されることが決定した。

さらに、今作でJUVENILEが担当するオープニングテーマ「IMMORTAL」が第1話テレビ放送タイミングの1月9日(火)0時<1月8日(月)24時>より各音楽サイトにて配信リリースされることも発表された。また阿部真央が担当するエンディングテーマのタイトルが「Keep Your Fire Burning」に決定したことが新たに発表され、こちらもオープニングテーマと同じく1月9日(火)0時<1月8日(月)24時>より各音楽サイトにて配信リリースされることも発表された。

そしてイベント終了後には、YouTubeにて本PV第2弾の映像も新たに公開された。またこの映像の中ではエンディングテーマ阿部真央「Keep Your Fire Burning」の楽曲の一部も使用されている。

2024年1月8日(月)から開始するTV放送に向けてさらに期待が高まる本作に、ぜひご注目ください。



TVアニメ 『望まぬ不死の冒険者』キービジュアル公開!





TVアニメ 『望まぬ不死の冒険者』本PV第2弾公開!

<YouTube>https://youtu.be/zzbm_d03KqM





















オープニング&エンディングテーマ

2024年1月9日(火)0時より各音楽サイトにて配信リリース決定!



■オープニングテーマ:JUVENILE「IMMORTAL」

2024年1月9日(火)0時<1月8日(月)24時>より各音楽サイトにて配信リリース





〇JUVENILE(ジュブナイル)プロフィール

「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるDJ/アーティスト、音楽プロデューサー。

2020年、アーティストとして自身初のセッションアルバム「INTERWEAVE」をリリース。

☆taku takahashi、Teddy Loid、claquepot、藤森慎吾、中尾明慶、May'n、おかもとえみ等、豪華客演で話題を呼んだ。

音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲やTokyoFMの2021年ステーションジングルなども担当し、活動の方面は多岐にわたる。

演奏楽器はピアノをはじめトークボックスも得意とし、TALK BOX界No1プロデューサー”FINGAZZ”の来日公演で共演を果たすなど目覚ましい活躍を見せている。

アーティスト・サウンドプロデューサー・トークボックスプレイヤー・DJなど、幅広いだけでなく全てが深く、マルチに活動する音楽家。

バックトゥザフューチャーをこよなく愛す。



〇official website: https://juvenile-tokyo.com/

〇X(旧Twitter): @juveniletalkbox



▼各配信サイトはこちら

https://lnk.to/juvenile_immortal



■エンディングテーマ:阿部真央「Keep Your Fire Burning」

2024年1月9日(火)0時<1月8日(月)24時>より各音楽サイトにて配信リリース





〇阿部真央プロフィール

2009年、19歳の時にアルバム『ふりぃ』でデビュー。

「貴方の恋人になりたいのです」「I wanna see you」「ロンリー」「いつの日も」「モンロー」などの楽曲が10代の女性を中心に幅広い層からの強烈な共感と支持を得るシンガーソングライター。圧倒的な存在感をともなったライブパフォーマンスも高く評価される。

2019年1月にデビュー10周年を迎え、同月にキャリア初となるベストアルバム『阿部真央 ベスト』リリースし、自身二度目となる日本武道館、初の関西アリーナ公演となる神戸ワールド記念ホールでの単独公演を開催。

2020年1月9thアルバム『まだいけます』リリース。 2021年1月には自身初となるカバーアルバム『MY INNER CHILD MUSEUM』リリース。 2023年2月には記念すべき10枚目のオリジナルアルバム『Not Unusual』をリリース。

2023年3月所属事務所からの独立を発表。7月ポニーキャニオンIRORI Recordsと提携し プライベートレーベルKAGAYAKI RECORDSの設立を発表。9月には初のアコースティッ クアルバム「Acoustic -Self Cover Album-」をリリース、10月から11月にかけて全国 10箇所をまわる阿部真央 Acoustic Live Tour “I've Got the Power”を開催した。2024年1月にデビュー15周年を迎え、同月に東阪ビルボードライブでワンマンライブを開催する。



〇official website: https://abemao.com/

〇X(旧Twitter):@abemao_official



▼各配信サイトはこちら

https://abemao.lnk.to/KeepYourFireBurning





TVアニメ「望まぬ不死の冒険者」

■キャスト

レント・ファイナ:鈴木崚汰

ロレーヌ・ヴィヴィエ:小松未可子

シェイラ・イバルス:長谷川育美

リナ・ルパージュ: 鈴代紗弓



■スタッフ

原作:丘野 優(オーバーラップノベルス刊)

キャラクター原案:じゃいあん

原作コミック:中曽根ハイジ(「コミックガルド」連載)

監督:秋田谷典昭

副監督:福島利規

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン/総作画監督:佐野隆雄

サブキャラクターデザイン:原 友樹

キーアニメーター:渡部高志、古川英樹

プロップデザイン/世界観デザイン:バーンストーム・デザインラボ

色彩設計:但野ゆき子

美術監督:李 凡善

撮影監督:山本裕規

3D監督:濱村敏郎

編集:仙土真希

音楽:成田 旬

音響監督:亀山俊樹

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:CONNECT



オープニングテーマ:JUVENILE「IMMORTAL」

エンディングテーマ:阿部真央「Keep Your Fire Burning」



■イントロダクション

「……絶対に、俺は神銀(ミスリル)になる」

その決意を胸に冒険者になって早十年。レントは地道に剣の腕を磨き、知識を蓄え、冒険者組合(ギルド)へ貢献しながらも銅級下位のまま。それでも毎日のように迷宮に潜り、努力を続けていた。そんな中、低位迷宮《水月の迷宮》で未踏破区域を発見するが、そこで遭遇した《龍》に喰われてしまう。

命運尽き果てたと思われたレントだが、何故か意識を取り戻した――最弱の魔物・スケルトンとして。それでも絶望に陥ることなく己にできることを模索するレント。手始めに魔物の特性である《存在進化》を利用して上位の魔物を目指し、人間に戻る道を探すことに。

不死者(アンデッド)となったレントは、再び神銀級冒険者を目指す。



■作品基本情報

公式HP:nozomanufushi-anime.jp

公式X(旧Twitter):@nozomanufushiPR



■原作情報



シリーズ累計発行部数200万部突破!



「望まぬ不死の冒険者」

ノベルス1~12巻 大好評発売中!

13巻 12月25日発売!



コミックス1~11巻 大好評発売中!

12巻 12月25日発売!



▼オーバーラップ HP

https://over-lap.co.jp/narou/865542400/



▼コミックガルド

https://comic-gardo.com/





ノベルス13巻



コミックス12巻





