[株式会社バノバギ]

【3/4(土) 20:00~3/11(土) 01:59まで】



皮膚科専門医が作った正しいダーマコスメティックブランド、

バノバギは3月楽天スーパーセールを開催。

バノバギの新商品を含むベスト商品を最大65%割引販売します。









正しいダーマバノバギ(BANOBAGI)が3月4日から11日まで約8日間、3月楽天スーパーセールを開催します。





「3月楽天スーパーセール」は楽天市場で開催される大型イベントとして、バノバギのブランド館 でイベント期間内に商品を購入すると、最大65%割引に加え、全商品無料配送とポイント2倍の特典も追加で受けられます。





今回のイベントでは毎年春シーズンに限定数量でお買い求めいただける ‘ミルクシスルリペアクリームサクラエディション(2023 さくらエディション)’を53%割引価格でご購入いただけます。その他にも、高い紫外線遮断力はもちろん、くすんだ肌にピンク色の活力を取り戻してくれる「カーミングケアトーンアップサンスクリーン」を、なんと55%割引された破格の1,000円でご購入いただけます。



この他にも人気のK-POPアイドルKARAのリーダー、パク・ギュリさんが韓国ビューティー芸能で紹介しSNS上で話題になっている万能オールインワン日焼け止め ▲ミルクシスルリペアサンクリームプラスと肌の悩みに合わせた特化シートで、自宅でも専門的なケアができる ▲インジェクションマスク4種(ベビーフェイス、ホワイトジェイド、アンチオキシダント、ウォーターグロー)など、サンケアからスペシャルスキンケア製品まで、様々な品目を低価格でご購入できます。





また、 ‘ミルクシスルリペアクリームサクラエディション’を購入しレビューを作成すると、老廃物を隙間なく洗浄し、しっとり感だけを残す弱酸性クレンザー ‘カーミングケアクレンジングジェルツーフォーム’ 本品をプレゼントするサプライズするサプライズレビューイベントも実施中です。





バノバギ関係者は「バノバギメディカルで直接作ったブランドなので、多くの方々が製品の肌の優しさを考えた製品やその効能に信頼して使用していただいている」また 「バノバギを愛用して下さる多くのお客様の関心と愛に感謝し、今後さらに良い製品で恩返しする」と話しました。











'ミルクシスルリペアクリームサクラエディション’ 商品紹介













華やかな桜モチーフで所蔵価値を加えた春シーズン限定 バノバギ 2023 ミルクシスル リペア クリーム さくらコレクション



*商品構成: ミルクシスルリペアクリーム(本製品)+ミルクシスルリペアセラム(贈呈品_15ml)+ミルクシスルリペアトナー(15ml*2ea)+ミルクシスルリペアマスク(1枚)



[ミルクシスルリペアクリーム]_ドイツのダーマテスト皮膚低刺激、最上位EXCELLENT等級を獲得



: ミルクシスル,ごぼうの根,ツボクサエキス等、57%以上配合されており、刺激を受け敏感肌のための高濃縮リラクシング保湿クリーム(ケア+皮膚を落ち着かせる+保湿+美容成分)





[ミルクシスルリペアセラム] _ドイツダーマテスト皮膚低刺激、最上位EXCELLENT等級を獲得



: ミルクシスル,ごぼうの根,ツボクサエキス等が76%以上配合されており、刺激を受け敏感肌のための高濃縮回復セラム(ケア+皮膚を落ち着かせる+保湿+美容成分)





[ミルクシスルリペアトナー] _ドイツダーマテスト皮膚低刺激、最上位EXCELLENT等級を獲得



: ミルクシスル,ごぼうの根,ツボクサエキス等が54% 以上配合されており、なめらかでしっとりした肌に仕上げる第一段階&リラクシングトナー





[ミルクシスルリペアマスク]



: 敏感肌のためのリラクシング核心成分を配合し、素早く肌を回復させるエンボス密着シートマスクパック







‘カーミングケアトーンアップサンスクリーン’ 商品紹介











強力な紫外線遮断力はもちろん華やかなピンク色の活力を取り戻すピンク光彩トーンアップクリーム



1. ベースメイクの代わりに自然にトーンとキメを補正してくれる SPF50+ PA+++ 無機紫外線遮断

: 強力な紫外線遮断力の SPF50+ PA+++ 無機紫外線遮断剤で刺激なしに自然に生き生きとした肌を演出します。





2. 7種類の植物エキス、カラミン、4重ヒアルロン酸配合でしっとりリラクシングケア

: 7種類の実物エキスとカラミンを配合し、お肌を落ち着かせ、4重ヒアルロン酸で一日中元気にしっとりとしたお肌に仕上げてくれます。





3. 粘性のある淡いピンク色のクリーム製剤

: パサつかない柔らかな塗り心地のテクスチャーで、爽やかな仕上がりにしてくれます。





4. 皮膚に健康な弱酸性サンスクリーン

: 皮膚がリラックスした状態の弱酸性PH6.0で健康的な肌バランスを保てます。







販売情報





2023年 3月 SALE 商品は次の公式ショップからご購入可能です。



実施対象: 【公式】banobagi 楽天市場店 : https://www.rakuten.ne.jp/gold/banobagi/





[3月 SALE 重要商品目録]

**3月 楽天スーパーセール (全製品無料発送&ポイント2倍)



- イベント期間: 3/4(土) 20:00 ~ 3/11(土) 01:59

- 重要イベント商品構成及び価格:



1. ミルクシスルリペアクリームサクラエディション(2023 さくらエディション)



一般価格 3,040円 53% OFF → 1,400円





2. カーミングケアトーンアップサンスクリーン



一般価格 2,240円 55% OFF → 1,000円





3. サンスクリーン2種セット(ミルクシスルーリペアサンスクリーンプラス&カーミングケアトーンアップサンスクリーン)



一般価格 6,600円 65% OFF → 2,310円





4. リジュブネイティングバイタルセット (3種選択)



一般価格 13,475円 60% OFF → 5,390円





5. マスクパック35枚セット

一般価格 9,100円 61% OFF→ 3,500円





1. インジェクションマスク4種セット



一般価格 11,100円 59% OFF → 4,500円





2. バノバギクリーム3種セット



一般価格 12,376円 59% OFF→ 4,990円







バノバギについて





バノバギは、バノバギメディカルグループ(バノバギ整形外科、皮膚科、プチ、エステ、毛髪移植クリニックなど)30人のビューティーコンサルタントが数年間のノウハウで開発したダーマコスメティックブランドだ。 正しい価値、正しい成分、正しい製品を作ろうという哲学を基に、世界14カ国余りのオン・オフラインチャンネルに流通しているグローバルビューティーブランドでもある。 日本国内ではプレミアムコスメティックのセレクトショップクリマレや楽天モールを始め、様々な流通チャンネルに入店し、販売活動や広報を行う予定だ。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-16:15)