[株式会社A-Stage]

~休井 美郷さんがあざとかわいい髪の乾かし方”も伝授!~



デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage (本社:東京都港区、代表取締役社長:藤岡 毅、以下 当社)が展開する、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De(リデ)」は2022年12月6日(火)にリブランド&新製品発表会を開催いたしました。発表会では、ウェルネスブランドへの刷新とオウンドメディアの公開に加え、業界トップクラスの風を誇る新ドライヤー「Re・De Hairdry」について発表いたしました。新製品の紹介については、タレントの休井 美郷さんにご登壇いただき、「Re・De Hairdry」の実演とトークセッションが行われました。さらに、"速乾"を叶えることでライフスタイルを豊かにするためのアディショナルタイムを創出することができる「Re・De Hairdry」を表現するために、音楽家Chihei Hatakeyamaさんに登壇いただき、本製品のために制作いただいたオリジナルミュージックを生演奏いただきました。







■開催概要

【名称】A-Stage「Re・De」リブランド&新製品発表会

【日時】2022年12月6日(火) 11:00開始

【会場】赤坂ベクトルスタジオ(東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18階)

【ゲスト】休井 美郷さん、 菊池 美香さん、Chihei Hatakeyamaさん



■ゲストプロフィール





・休井 美郷さん

Amazon Prime Videoの大人気番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4で注目を集め、パン教室の先生として働く”あざとい系女子”として話題に。番組放送開始前は2千人足らずだったInstagramのフォロワーが、2週間で12万人増加。メイクやファッションへのこだわりが支持され、ファンの8割を女性が占める。





・Chihei Hatakeyamaさん

エレクトロニックミュージックアーティスト。

電子音楽ユニットOpitope、佐立努とのLuis Nanook、ダブ・ロックバンドAll The Frogs Are Our Weekendとしても活動。独自の楽曲制作の他、映画などにも楽曲を提供。2006年にKrankyよりファーストアルバムをリリースし、世界中から何重にもプロセッシングされた楽器音が構築する美しい音色が評価を受ける。以後各国のレーベルから積極的に作品の発表を続けている。



家電ブランドから心地を整えるウェルネスブランド「Re・De」へ。

より生活に馴染み、人々の生活を豊かにするブランドとして進化を遂げる。





発表会ではまず当社代表の藤岡より、「Re・De」のリブランドについて説明を行いました。この度のリブランドで、「今までくらしをリデザインするライフスタイルブランドとして、ユーザー目線に立ち、調理家電を中心に製品展開しておりましたが、より人々の生活に馴染み、人々の生活を豊かにするブランドとして、製品ジャンルを超えて進化」することを発表しました。

ブランドコピーも「くらしをリデザインするライフスタイルブランド」 から、「心地をリデザインするウェルネスブランド」に刷新され、生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活だけでなく人生をもより豊かに、心地よく導いていけるようなブランドを目指す、と今後のRe・Deが目指すブランドの姿勢について話しました。





また、リブランドに際して、新たに Re・De のコンセプトを体験で きるようなブランドサイトを立ち上げることを発表しました。ブラン ドロゴのReとDeとの間にある「ドット」を『心地よさのアイコン』 として表現し、「心地デザイナーの頭の中」と題した世界観へ引き込 むブランドビジョンムービーを公開しました。



<Re・De 新ブランドサイト>

2022年12月9日(金) 12:00 オープン予定



Re・DeのDNAであるリデザインの力を伝えるメディア『ReDESIGN』公開







新たに「心地をリデザインするウェルネスブランド」 として、Re・De が生まれ変わるこのタイミングで、 Re・De の根幹である「リデザイン」の考え方を発信 する WEB メディア『ReDESIGN』を新たにローンチ したことを発表いたしました。藤岡より、「様々な分 野でリデザインを体現する方々にインタビューを行 い、彼らの考え方や生き方を発信することで、読者の 皆様がブランドのパーパスに共感していただけるよう なコンテンツを目指しています。」と発表。



様々な方のインタビューを通して新たな視点から物事のあり方を捉え直し、読者の方に生きるヒントや 勇気を与えられるメディアにすることを説明しました。



<あなたとリデザインが繋がるメディア『ReDESIGN』>

https://re-design-media.jp/



圧倒的な風と軽さを実現した革新的なドライヤー「Re・De Hairdry」





業界トップクラスの風速を誇るドライヤーでありながら、頭皮と髪を健やかに保つヘアケア性能を備え、さらに習慣的に使うものだからこそ ”使い心地” を追求した革新的なドライヤー、「Re・De Hairdry」が発表されました。長く使っても疲れない圧倒的な軽さと、誰もが使いこなせるようなシンプルなユーザーインターフェースにこだわりを持った新製品は、リブランドするRe・Deを象徴する新製品として紹介されました。



その後、製品の構想段階からモードコンサルティングにご参加頂いた、ヘアメイクアップアーティストの菊池 美香さんによる、モード解説がありました。菊池さんは「Re・De Hairdry」に対し、「いろんなドライヤーを見てきましたが、風速に着目したモード設計は初めてでした。」と語り、開発時のエピソードと交えてご紹介。そのような開発のこだわりがあったからこそ「Re・De Hairdryの風は、根元まで素早く乾かすだけでなく、ベースメイクのように髪の土台を整えて、ヘアケアで最も大切な『頭皮を健やかに、髪を美しく保つこと』を叶えてくれる」と語ってくださいました。



休井 美郷さんが「Re・De Hairdry」の風を体験!あざと可愛いヘアドライ方法を紹介!





髪の量が多く、毎日10分ほどかけてヘアドライを行っているという休井さんは、ヘアドライに抱えているお悩みは多いそう。その中で初めて「Re・De Hairdry」を手に取り、「すごいコンパクトですね!このデザインで業界トップクラスの風が出るんですか!」と驚いていました。実際に製品を試して、その風にも驚きながら「私は、髪の量も多くてパサついてしまうことが悩みなんですけど、Re・De Hairdryはまとまりがすごいですね。次の日のセットが楽になりそう!」とコメント。





ヘアドライをしているオフモードなシーンでも可愛く、魅力的に見せられるヘアドライの方法を聞かれると「後ろに彼がいるとして、うなじが見えるような感じでヘアドライをするのが良いんじゃないでしょうか!」と回答し、実演も交えてヘアドライを披露しました。





「Re・De Hairdry」だからこそ生まれる”アディショナルタイム”

心地が整うオリジナルミュージック披露!





発表会では、「Re・De Hairdry」の速乾性能とノンストレスな使い心地により新たに生み出した心地よい時間表現する生演奏を、音楽家のChihei Hatakeyama氏が披露してくださいました。今回生演奏された楽曲は「Re・De」のブランドイメージと今回の新製品である、「Re・De Hairdry」を表現したオリジナルミュージック。爽やかな風を意識した、軽快な音から始まり徐々に音が重なり盛り上がっていく楽曲となっています。心地よい音に会場が包み込まれ、「Re・De Hairdry」の心地よさを体験できる時間となりました。



■新製品概要

製品名 :Re・De Hairdry ヘアドライヤー

型名 :DR01A-WT(ホワイト) / BK(ブラック) / HG(ヒュッゲグレー)

色 :ホワイト / ブラック / ヒュッゲグレー

価格 :29,700円(税込)

発売日 :2022年12月16日(金)

※2022年12月6日(火) 12:00より順次、先行予約販売を開始

本体サイズ :約W38 × D185 × H170mm

スタンドサイズ:約W72 × D117 × H168mm

質量 :本体 約255g(ノズル、ケーブル含まず)

スタンド :約310g

定格電圧 :AC100V~

定格周波数 :50/60Hz

年間消費電力量:1000W (モード:BASIC1 温風時)

最大風量 :約3.6㎥/min (モード:BASIC1) ※1

最大風速 :約53m/s (モード:BASIC1) ※2

電源コード長さ:約1.8m

モード :BASIC1 / BASIC2 / GROW / DESIGN / STAND

主要材質 :PC、ABS、PA66樹脂

使用環境 :周囲温度:5~35℃

周囲湿度 :20~80%RH(結露なきこと)

内容品 :本体、ノズル、スタンド、トラベルポーチ、

クイックガイド、取扱説明書(保証書付)



(※1) ノズル有り 室温30℃ 風口から20cmの位置にて縦12cm×横16cmの範囲を21×21点で計測した風速より算出した体積流量 ツクバリカセイキ社調べ

(※2) ノズル無し 室温30℃ 風口からの距離3cmでの測定時 ツクバリカセイキ社調べ



<Re・De Hairdry 製品ページ>

https://re-de.jp/hairdry/

<Re・De公式Webサイト>

https://re-de.jp/



■Re・De について





電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開していた「Re・De」は、より人々の生活に馴染み、暮らしを豊かにするブランドとして、製品ジャンルを超えて進化します。



これから「Re・De」は、単なる家電ブランドではなく、「心地をリデザインするウェルネスブランド」として ”ユーザーのあらゆる心地” にフォーカスした製品開発を行います。



生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活をより豊かに、心地よく過ごせるライフスタイルに整えていけるようなブランドを目指してまいります。



そのブランドの姿勢を体現する製品として、この度の「Re・De Hairdry」を開発いたしました。業界トップクラスの風速を誇るドライヤーでありながら、頭皮と髪を健やかに保つヘアケア性能を備え、さらに習慣的に使うものだからこそ ”使い心地” を追求し、長く使っても疲れない圧倒的な軽さと、誰もが使いこなせるようなシンプルなユーザーインターフェースにこだわりました。「Re・De」が生み出した” 新しいヘアドライのかたち”を是非体験してみてください。



■会社概要

会社名(商号) :株式会社A-Stage

代 表 者 :代表取締役社長 藤岡 毅

所 在 地 :〒105-0004 東京都港区新橋1-9-5 KDX新橋駅前ビル 3F

設 立 :2018年(平成30年)3月

資 本 金 :50百万円(2018年3月31日現在)

事 業 内 容 :家電の製造及び販売 等

URL :https://a-stage-inc.jp/

※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

※ 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-15:16)