’47 MVP ボーンにも新チームが追加!新たな素材や形との出会いを楽しんで、冬のキャップコーディネートにバリエーションをプラス!







アメリカ・ボストンで生まれ、メジャーリーグをはじめとするアメリカ4大スポーツとパートナー契約を結ぶMLB公認ブランド ’47 (フォーティーセブン)は、今冬デビューとなるウール素材の ’47 CLEAN UP 【Wooly ’47 CLEAN UP】を発売いたします。また、定番のコットン素材の ’47 CLEAN UPにも、ダークカラーがメインになりがちなウィンターファッションのワンポイントに、絶妙なニュアンスカラー<Cacao>が仲間入り。そして、シルエットが美しく厚手のツイル生地がウィンターシーズンにもおすすめな’47 MVP には、温かなホワイトカラーの”ボーン“に新チームが追加となるなど、冬の’47も新作が盛りだくさんです。それぞれの個性豊かな’47のキャップから、新たな出会いをお楽しみください。







ウールキャップとコットンキャップ





“ウール“といえば、羊の毛から作られる天然繊維で「暖かい」という、冬にぴったりなイメージがあります。実際、繊維が細かく弾力性があるので保温性が高く、「暖かい」素材です。その保温性に加え、吸湿性や放湿性、抗菌・消臭などの機能も豊富で、ファッションにも多く取り入れられてきた歴史があります。

’47 では、「ウール」の機能性を活かして、柔らかく、レトロ×クラシカルなウールキャップ 【Wooly ’47 CLEAN UP】をファッションアイコンとして新発売。定番のコットン100%の’47 CLEAN UPは通年通しておすすめですが、冬仕様のウールキャップで新たな発見も楽しんでいただけます。



【ウールの特徴】



・弾力があり保温性に富む

・吸湿性があり放湿性がある

・シワになりにくくシワができても回復しやすい

・汚れがつきにくい

・抗菌と消臭の機能がある

・天然素材なので地球にやさしい



【コットンの特徴】



・水に強く耐久性があり洗濯をしても生地が傷みにくい

・通気性に優れていてサラサラのかぶり心地

・吸水性に優れている

・柔らかく優しい肌ざわり

・染めやすいためカラーバリエーションが豊富

・静電気が起きにくい







■NEW!

Wooly ’47 CLEAN UP (ウーリー ’47 クリーンナップ)





11月10日(金)発売

全4種 <レッドソックス・ドジャース・ヤンキース・パドレス>

¥4,950 (tax in)



通常はコットン100%の定番’47 CLEAN UP に、ウールを使用したモデルが登場!保温性と保湿性に優れ柔らかく、ワンランク上の被り心地とフィット感を実現。カラーリングは、ナチュラルなボディーカラー×ネイビー・ブラック・ブラウンのバイザー&ロゴといったシンプルなツートーンで、クラシックカジュアルなファッションにもマッチするキャップです。





’47 CLEAN UP Cacao (’47 クリーンナップ カカオ)





11月17日(金)発売

全3種 <レッドソックス・ドジャース・ヤンキース>

¥3,960 (tax in)



’47のキャップの中でも最もベーシックで人気のある「’47 CLEAN UP」から、新色のカカオが登場。ブラウンでもレッドでもない絶妙なニュアンスカラーに、かぶるだけでおしゃれ度アップ!モノトーンにも柄物にも合わせやすいのが特徴です。



【既存色比較】









’47 MVP Bone(’47 エムブイピー ボーン)





12月1日(金)発売

全4種 <レッドソックス・アストロズ・カージナルス・ホワイトソックス>

¥4,180 (tax in)



丈夫でしなやかなツイル生地で、カッチリとしたシルエットとカーブドバイザーが特徴の ’47 MVPシリーズ。人気カラーの一つである“ボーン”(Bone)に新たな4チームが仲間入り!マジックテープでサイズ調整が可能で、クールでありながらもカジュアルな印象。顔の印象を明るくするカラーで、冬の澄んだ空気にもぴったり。ベーシックなブラックロゴのモノトーンだけでなく、カージナルスの明るい赤ロゴはファッションのワンポイントにもおすすめです。







■INFOMATION

’47 Ho Ho Holidays Campaign!





今年も待ちに待ったホリデーシーズンがまもなくやって来ます。

一年を振り返り、自分へのご褒美や大切な誰かへの感謝を込めて、ギフトを選ぶ時間は心もぽっかぽかに。そんな素敵な時間を閉じ込めた、最高な贈り物になるように、’47からホリデーシーズン限定のギフト提案をお届けします。



●11/24 (金)~12/25 (月)

★クリスマス限定リボンラッピング:この時期限定カラーのリボンでギフトラッピングいたします。

<’47 Shop:赤リボン/公式オンラインストア:緑リボン>ギフトラッピング代¥220(tax in)

※’47公式アプリ会員の方は無料です。

★ご購入特典:著名イラストレーターが描く!毎年数量限定の’47 オリジナル ホリデーカード プレゼント!



●12/8(金)~12/25(月)

★’47 Shop 限定特典:¥6,000 (tax in) 以上お買い上げの方に’47 オリジナル ギフトボックス(¥550 tax in 相当)をプレゼント!

※’47 Shopにてご購入商品をBOXにセットしてお渡しいたします。





POP UP 代官山 蔦屋書店 開催!





’47が代官山にやってくる!ホリデーシーズンに向け、キャップを実際に手に取りながら、ゆったり、楽しく、新しいキャップと出会えるリミテッドショップとして代官山 蔦屋書店内にてPOP UPを開催。冬素材のキャップやニット帽を色々と試したり、ギフトを選べるチャンス。お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄りください。





「Meet New ’47」



■期間:

2023年11月13日(月)~24日(金)



■場所:

代官山 蔦屋書店 2号館1F 建築デザインフロア

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

東急東横線「代官山駅」より徒歩5分



■内容:

’47の冬の新作を多数ご紹介



「’47 Ho Ho Holidays!」





■期間:

2023年12月2日(土)・3日(日)



■場所:

代官山T-SITE メインストリート

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

東急東横線「代官山駅」より徒歩5分



■内容:

ホリデーシーズンに大切な人へ贈る

ギフトをご紹介





SHOP





’47 Tokyo

場所:二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 3F

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1



’47 Yokohama-Minatomirai

場所:MARK IS みなとみらい2F

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1



’47 official online shop

https://www.47brand.co.jp/





ABOUT '47





1947年、イタリアから米国へ渡った双子の兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、

現在の’47の前身となるTwins Enterprisesを設立。

ボストン・レッドソックスの本拠地、フェンウェイパーク周辺のワゴン販売からスタートした

’47(フォーティーセブン)は、

大いなる努力、妥当な直感、燃える情熱によって『スポーツ・ライフスタイル・ブランド』に成長し、

現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ(MLB, NFL, NBA, NHL) に加え、

650校以上の大学スポーツとパートナー提携を結ぶなど、成長を続けています。



シンプルでありながら、快適さやデザインなどディテールにまでこだわった高品質な製品は、

常にユニークなアイディアと共に、手に取る人へ驚きと心地よさを与え、

プレミアム・スポーツライフスタイル・ブランドとしての地位を確立してきました。



’47 を躍進させる一方で、私たちは初心を忘れることはありません。

家族の価値にルーツを置き、本物の関係を重んじ、

未来は自分たちで作りあげるというシンプルな理念を持ち続けています。





’47 official Instagram

@47japan



