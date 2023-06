[株式会社HIAN]

声優Misato(松岡美里)とHitomi(関根瞳)によるロックボーカルユニット”EverdreaM”がミニアルバム『ENDLESS LABYRINTH』で6月21日(水)デビュー!!









2023年6月21日(水)、声優Misato(松岡美里)とHitomi(関根瞳)によるロックボーカルユニットEverdreaMがデビュー・ミニアルバム『ENDLESS LABYRINTH』の発売を記念して、池袋サンシャインシティ噴水広場でデビュー・イベントを行いました。



さらに、7月放送スタートBSフジ放送のドラマ「アイドルだった俺が、配達員になった。」のオープニングテーマを担当することが発表されました。オープニングテーマの楽曲「ever dream」は、6月21日(水)発売のデビュー・ミニアルバム『ENDLESS LABYRINTH』に収録されます。

この日EverdreaMの2人は、TVアニメ「六道の悪女たち」のオープニング・テーマ「ENDLESS LABYRINTH」を含む計4曲を披露。力強い歌声とパワフルなパフォーマンスを見せ、通りがかりのお客様も思わず足を止めてステージを鑑賞するほど、会場を熱狂させました。

ステージ後のCD購入者への特典会では、ハイタッチに加え、CDジャケットへのサインが行われました。来場のお客様と楽しそうに話すEverdreaMの2人でした。

CD発売日ということもあり、メンバー、お客様のテンションも高揚し、記憶に残るスペシャルな1日となりました。

EverdreaMはこの後、6月23日(金)カメイドクロック、6月24日(土)ららぽーと柏の葉にてCD発売記念イベントを開催する予定です。



【イベント開催概要】

イベントタイトル︓EverdreaM Debut MINI ALBUM「ENDLESS LABYRINTH」発売記念ミニイベント

日時:2023年 6月 21日(水) 1回目15:30~ / 2回目18:00~

会場:池袋サンシャインシティアルパ B1F 噴水広場

内容:ミニライブ+特典会



【ドラマ概要】



BS フジ 連続ドラマ『アイドルだった俺が、配達員になった。』



主演の寺西優真がTwitter で連載中の漫画がドラマ化!

人気アイドルがある日突然配達員に大変身!破天荒な痛快お仕事コメディー



<放送・配信>

初回放送 BS フジ 2023年7月2日(日) 24:30~25:00

TVer・FOD でも配信!

<キャスト>寺西優真(主演)、SIZUKU、高橋健介、梅山恋和、さとう珠緒 他出演

<オープニングテーマ> EverdreaM「ever dream」



番組公式ホームページ︓https://idoldriver.com/

ドラマ公式Twitter︓https://twitter.com/idledriver2023

BS フジ公式サイト︓https://www.bsfuji.tv/idoldriver/pub/index.html



【リリース情報】

■EverdreaM TV アニメ「六道の悪女たち」オープニング主題歌「ENDLESS LABYRINTH」を含む

1st ミニアルバム「ENDLESS LABYRINTH」を2 形態で6/21(水)発売。

各配信サイトでも同日配信スタート!!



EverdreaM 6/21(水)発売「ENDLESS LABYRINTH」

<仕様・構成>

【通常盤(CD Only)】



品番 : XNHI-0002

定価 : 1,500円(税別) /1,650円(税込)

<CD>

1. ENDLESS LABYRINTH

2. Dreams come true~欲する翼~

3. Interlude~ever dream~

4. ever dream

5. 心の声

6. ENDLESS LABYRINTH (Instrumental)

7. Dreams come true~欲する翼~ (Instrumental)

8. ever dream (Instrumental)

9. 心の声 (Instrumental)



【初回生産版( CD + DVD)】



品番 : XNHI-0001/B

価格 : 2,500円(税別) /2,750円(税込)

<CD>

収録内容︓通常盤と同じ

<DVD>

1. ENDLESS LABYRINTH [Music Video]

2. Dreams come true~欲する翼~ [Lyric Video]

3. ever dream [Lyric Video]





<各配信サイトへのリンク>

https://orcd.co/rpy49ne



【プロフィール】



注目の作品で活躍する声優『Misato(松岡美里)』と『Hitomi(関根瞳)』が結成したロックボーカルユニット。アニメ作品と楽曲のテーマをリンクさせたアーティスト活動を軸に、楽曲だけでなく声優としても作品に出演し、多角的な展開を行なっていきます。



[EverdreaM Official Site]

EverdreaM 公式サイト URL︓https://hian.co.jp/everdream

EverdreaM 公式 Twitter︓https://twitter.com/everdre2023

EverdreaM 公式 YouTube︓https://www.youtube.com/@everdeam





【お問い合わせ先】

株式会社HIAN

EverdreaM 広報担当 並木



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/22-16:16)