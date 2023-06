[Activision Blizzard Japan株式会社]

先行アクセス開始わずか4日間で全世界でのプレイ時間が合計9,300万時間に到達



2023年6月6日、『ディアブロ』シリーズの待望の最新作『ディアブロ IV』が正式リリースし、既にBlizzard Entertainment史上最速の売上を達成しており、発売前の販売本数はコンソール、PCともに過去最高を記録しています*。さらに、先行アクセスが開始されてからわずか4日間で全世界でのプレイ時間が合計9,300万時間に到達しました。年数に置き換えると、1万年以上の時間プレイされたこととなります。







「ディアブロ」シリーズ ゼネラルマネージャー ロッド・ファーガソンからのコメント

「これは『ディアブロ IV』開発チームの数年間に渡る努力の集大成です。『ディアブロ』シリーズ史上最も充実した物語をプレイヤーの皆さんに届けられることを誇りに思います。個性豊かなキャラクターカスタマイズや戦慄の悪魔と戦うためのスキル、そして伝説の名に相応しい戦利品を集めて自分のプレイスタイルを強化し、新たなプレイスタイルを見つけたりと、本作では、これまで以上の選択肢が楽しめます。2019年に本作を発表して以来、世界中の無数のプレイヤーが、シリーズ中でもっともダークなサンクチュアリのビジョンを備えた、この最新作のリリースを支援してくださいました。リリスに栄光あれ!」



Blizzard Entertainment プレジデント マイク・イバラからのコメント

「Blizzardの理念は誰もが楽しめる伝説となるような体験の創出であり、『ディアブロ IV』はまさにこの理念が体現されています。細かくカスタマイズ可能なゲームプレイ、魅力あふれる物語、ゲーム内世界で利用可能な豊富な選択肢と、多くの時間を割いて周到に開発された『ディアブロ』シリーズの最新作は、Blizzardの開発陣の優れた才能が示されています。シリーズの長年のファンも、サンクチュアリに初めて足を踏み入れた人も、分け隔てなく『ディアブロ IV』のグローバルローンチを楽しんでもらいたいと思います。」



「ディアブロ IV」とは

「ディアブロ IV」はWindows(R) PC、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4でクロスプラットフォームとクロスプログレッションに対応し、最大4人による協力プレイのほか、家庭用ゲーム機ではローカル2人協力プレイが可能です。

「ディアブロ IV」は「Diablo III: Reaper of Souls(R)」から50年後の世界が舞台であり、憎悪の御子であるリリスが召喚されて、再び人間界のサンクチュアリに戻ってきたところから物語が始まります。世界は恐ろしい魔物に占拠され、この混沌の脅威に立ち向かえるのは勇敢な英雄たちのみです。プレイヤーは自らの望む方向にゲームプレイをカスタマイズすることが可能で、スキルツリーで様々な呪文や能力を試しながら、かの地に住まう民を救うために、再びサンクチュアリに戻って戦います。

「ディアブロ IV」には広大なオープンワールドが用意されており、プレイヤーはシェイプシフターのドルイド、俊敏なローグ、元素を操るソーサラー、屈強なるバーバリアン、狡猾なるネクロマンサーの5つのクラスから1つを選び、この世界に足を踏み入れます。本作には決められた道は存在しません――ひたすらリリスを追い続けるのか、それとも各地域を隅々まで探索してスキルを強化していくのか、ゲームをどのように進めるのかはプレイヤーの自由です。サンクチュアリの世界には多様な環境と悪魔のモンスターが存在しており、プレイヤーは協力プレイが可能な共有空間のオープンワールドで、5つの地域を巡って120以上のダンジョンや数十におよぶサイドクエストで腕を試し、その道中でワールドボスと対峙し、悪魔が蔓延る拠点を解放していきます。

しかし、それで終わりではありません。メインストーリーの完了後、プレイヤーは膨大なエンドゲームアクティビティに挑戦できるようになり、さらなる冒険に乗り出し、より一層パワーを強化することが可能になります。定期的に発生する恐ろしいヘルタイドや悪夢のような難易度のナイトメア・ダンジョンをプレイすることで、プレイヤーはアップデートされたパラゴン・ボードを活用して冒険の道筋を多様にカスタマイズできます。さらに、死者の囁きでは厳選された報酬クエストからレジェンダリー報酬を獲得可能になり、対人戦用に指定された地域である憎しみの地では、PvPでの名声を手にすることができます。また、シーズンおよびエキスパンションにより、定期的に新たなゲームプレイ機能やクエストライン、キャラクター、実績への挑戦、レジェンダリーの戦利品が追加され、プレイヤーはサンクチュアリで常に新しい何かに挑戦し続けることができます。



デジタル版の各エディションと特典

「ディアブロ IV」はスタンダードエディション(9,800税込)、デラックスエディション(12,600円税込)、アルティメットエディション(14,000円税込)のデジタル版が購入可能です。各デジタル版にはサンクチュアリを脅かす地獄の軍勢との戦いに役立つ、以下の各種特典が付属しています。

スタンダードエディション:「Diablo(R) III」(**)用の「イナリウスの翼」とペット「マーロックのイナリウス」、「World of Warcraft(R)」(**)用の乗騎「Amalgam of Rage」(***)、「ディアブロ イモータル」(**)用のコスメティックセット「有翼の闇 赤褐色」が含まれます。



デラックスエディション:スタンダードエディションの全特典に加えて、「ディアブロ IV」シーズン1のプレミアムシーズンバトルパス解放、「ディアブロ IV」の乗騎の鎧「地獄の甲皮」および乗騎「誘惑」(***)が含まれます。



アルティメットエディション:デラックスエディションの全特典に加えて、「ディアブロ IV」シーズン1のシーズンバトルパスのブースト解放(プレミアムシーズンバトルパス解放、20ティアスキップ、コスメティック)、「ディアブロ IV」の「創造主の翼」エモートが含まれます。





詳細はこちらをご覧ください:https://news.blizzard.com/ja-jp/diablo4

スクリーンショットや動画、その他のアセットについてはBlizzard Entertainmentのプレスサイトをご利用ください。:https://blizzard.gamespress.com/Diablo-IV

*発売前の全てのプラットフォームにおける販売本数(2023年6月5日まで)を基にした最速販売。セルスルーの数字は、デジタルパートナーからの報告とBlizzardの内部報告書に基づきます。

**別途ダウンロードが必要です。プラットフォームおよび地域によってはご利用になれません。「Diablo(R) III」、「ディアブロ イモータル」、「World of Warcraft(R)」は別売りです。

***乗騎を使用するにはゲーム内で乗騎を解放する必要があります。



Blizzard Entertainment, Inc.について

「Warcraft(R)」、「Overwatch(TM)」、「Diablo(R)」、「StarCraft(R)」などの大ヒットゲームシリーズで知られるBlizzard Entertainment(www.blizzard.com)はActivision Blizzard(NASDAQ: ATVI)の子会社の一つであり、エンターテイメント体験の開発・販売の第一人者です。Blizzard Entertainmentは過去30年間にわたって業界で高い評価を獲得し、ジャンルを創出した名作を作り続けており、これまでに複数のゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。Blizzard Entertainmentは世界中で数千万人のプレイヤーを魅了し、そのタイトルはPCのBattle.net(R)、Xbox、PlayStation、Nintendo Switch、iOS、Androidでプレイ可能です。





将来予想に関する記述についての注意事項

「ディアブロ IV」のリリース時期や価格設定、特徴、機能に関する記述を含み、本プレスリリースに記載されている、Blizzard Entertainmentの将来に関する予想、計画、意図または戦略に関する情報は、事実ではなくリスクおよび不確実性を含む、将来予想に関する記述です。Blizzard Entertainmentの実際の将来が、本プレスリリース内の将来予想に関する記述の中で示されたものとは著しく異なるものとなる要因には、予測不可能な制作の遅延、およびActivision Blizzardの最新の年次報告書10-Kおよびそれ以降の四半期報告書10-Qのリスク要因セクションに記載されているその他の要因が含まれます。本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述は、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardがリリース当日時点で入手できる情報に基づいており、Blizzard EntertainmentおよびActivision Blizzardのいずれも、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。作成時点において真実であると考えられている将来予想に関する記述は、結果的には誤りとなる可能性があります。これらの記述はBlizzard EntertainmentあるいはActivision Blizzardの将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性およびその他の要因によって左右されるものであり、一部のコントロール不能な要因により、実際の業績は現時点の予想とは著しく異なる可能性があります。







