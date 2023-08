[株式会社曽我]

[ご来場特典]フェアにご来場&チラシのお持ち帰りで、新郎新婦様のレンタル衣裳がどれでも50%OFF



婚礼衣裳、お祝着のレンタル及び販売を行っている株式会社曽我が運営する貸衣裳〈グランジュール〉銀座店は、2023年8月26日(土)と27日(木)の2日間、フォーシーズンズホテル丸の内 東京(東京都千代田区)で開催される「One Story at Four Seasons ブライダルフェア婚礼会場見学&相談会」に衣裳を初出展いたします。会場で当社が配布しているチラシを店頭にご持参、ご成約で、レンタル衣裳が最大「半額」に。同様にチラシのご持参でご親族様の衣裳は30%OFFで承ります。銀座三越〈ブライダルサロン〉のブースでは引き出物も展示。この機会をぜひお見逃しなく。







One Story at Four Seasonsブライダルフェア お申し込み





フォーシーズンズホテル丸の内 東京にて結婚式をご検討・ご予定されている方向けの、衣裳・アクセサリーの展示のほか、各会場(チャペル・披露宴会場・スイートルーム)の見学、ニコライ・バーグマン氏によるフラワーアレンジメントの展示、結婚式当日をイメージした婚礼デザートのご試食(無料)等を予定しております。



[会場] フォーシーズンズホテル丸の内 東京

東京都千代田区丸の内1丁目11−1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内



[開催日時]

2023年8月26日(土) 12:00/15:00

2023年8月27日(日) 10:30/13:30/16:00



フェアへの参加お申込みは銀座三越〈ブライダルサロン〉でも承っております。



[お申込期日] 各開催日前日まで

[ご予約・お問合せ先] 銀座三越 本館7階 ブライダルサロン

[TEL]03-3535-1866 (直通)

[メールアドレス]ginza-bridal@isetanmitsukoshi.co.jp





ブライダルフェアの内容に関するご質問は、下記までお願いいたします。

フォーシーズンズホテル丸の内 東京 婚礼

[TEL]03-5222-7224 (直通)

[メールアドレス]Weddings.Mar@fourseasons.com



ご来場特典







フェア期間中限定で会場にてお配りしている、50%OFFのマークが入ったチラシをご持参のうえ、衣裳をご成約いただいたお客様には、新郎新婦様のレンタル衣裳代が洋装・和装問わず、どれでも半額に。ご親族のレンタル衣裳は3割引になるほか、さらに2着以上のご成約をいただくと配送料無料にて承ります。



ご試着予約・衣裳のお問い合わせ先





ご試着はご予約制です。お電話またはインターネットにてご予約ください。

※フェアへのご参加と、衣裳のご試着はお申込み先が異なります。

※チラシの割引をご希望される方は、その旨予約時にお知らせいただき、ご試着当日はチラシの原本をご持参ください。



[ブランドページ] https://grandjour.info/wedding/



○貸衣裳サロン〈グランジュール〉銀座店

[住所]東京都中央区銀座4‐6‐16 銀座三越 本館7階

[電話番号] 03-3562-1111 銀座三越 大代表

[営業時間] 午前10時~午後8時 ※銀座三越の営業時間に準じます





株式会社 曽我

明治44年に東京都文京区で創業(昭和34年株式会社として設立)。「美しくかけがえのない一日のために、伝統と洗練に裏付けされたサービスを提供することで社会に貢献していく」を企業理念としています。長い時をかけ培った高品質に対するこだわりはそのままに、貸衣裳のみに留まらない新しい視点で、魅力ある商品開発を目指します。現在、三越伊勢丹(首都圏5店舗)、ホテル・式場、神社にて、婚礼衣裳・各種祝着を取り扱う衣裳室を運営するほか、結納品・儀式用品の販売、美容・着付け、結婚式場相談、フォトウエディングなど多角的なサービスと共に、お客様の気持ちに寄り添った商品をご提供しております。

【ホームページ】https://soga.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-15:46)