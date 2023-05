[株式会社GOODIE]

パンツは3Way・ジャケットは2Wayで使える高機能素材を使用したレインウェア「HENGE」



株式会社GOODIE(本社:大阪市北区)が運営するフィッシングライフスタイルブランド 「Bywater(バイウォータ )」は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて、2023年5月31日(水)より「半袖・長袖ジャケット&ビブ・ロング・ショートパンツになる"蒸れない"レインウェア」プロジェクト「All-weather 2Way Jacket|HENGE」「All Situation 3Way Rain Pants|HENGE」の予約販売を開始しました。

https://www.makuake.com/project/bywater08/





半袖・長袖ジャケット&ビブ・ロング・ショートパンツになる"蒸れない"レインウェア



応援購入募集期間:2023年5月31日(水)から2023年7月26日(水)まで

プロジェクトページ:https://www.makuake.com/project/bywater08/





主な特徴







■ジャケットは「半袖」「長袖」の2Way。暑い夏の雨でも快適。

■パンツは「ビブパンツ(オーバーオール)」「ロングパンツ」「ショートパンツ」の3Way。あらゆるシチュエーションに対応。

■嵐にも耐えうる「耐水圧20,000mm」。オールシームテープ仕上げ。

■蒸れない「透湿性30,000g/平方メートル /24hr」で快適。

■開閉可能なベンチレーションで、暑い夏から寒い冬まで対応。

■ジャケットには6つのポケット。パンツも大容量。

■暗闇での視認性を向上する再帰反射リフレクター。

■パンツは総メッシュ裏地。パンツ単体でもオーバーパンツとしても着用可能。

■その他、ディティールまでこだわりました。





3Wayレインパンツ







ビブパンツ(オーバーオール)・ロングパンツ・ショートパンツの3Wayで使用可能なレインパンツ。それぞれの接合部には「止水ファスナー」を使用しており、つなぎ目からの浸水を防ぎます。





ビブパンツは、しゃがんでルアーチェンジをする際に背中までカバーしジャケットとの隙間が濡れるのを防いだり、オフショア(船)などでの釣りなどで広範囲をカバーできるメリットがあります。





ロングパンツは、一般的で使いやすく万人受けするスタイル。

内側がメッシュ素材になっているので、パンツ単体での着用も可能なだけでなく、ゆったりしたシルエットなので、不意な雨など服の上から着るオーバーパンツとしても着用可能です。

急な雨に備えて持って行く時は、ロングパンツスタイルが脱ぎ履きも楽です。





ショートパンツは、夏のオフショア(船)やバスボートでの釣りなどで大活躍。朝露や波飛沫などで濡れたところに座っても染み込んでこないので安心です。





2Wayレインジャケット







ジャケットは「半袖」「長袖」の2Wayで着用可能なだけでなく。普段使いも可能なスタイリッシュなデザイン。





半袖レインジャケットは、夏場の雨など「少しくらい濡れても大丈夫だけど、服は濡らしたくない。体の芯は濡らしたくない。」そんなシーンで、長袖よりも涼しく快適に過ごせます。

わざわざ「半袖のレインジャケット」を購入するのは躊躇してしまいますが、「半袖にもなるレインジャケット」なら持っておいても損はありません。





また、「透湿性30,000g/平方メートル /24hr」と蒸れない生地を使い、街でも違和感のないデザインに仕上げたので、普段使いのジャケットとしても使用可能。出番の少ないレインジャケットですが、普段使いもできると出番も増えます。



胸ポケット・背中に止水ファスナーで開閉可能なベンチレーションもついているので、快適に過ごせます。



冬場には、厚手の服装の上でも着用いただけるように、かなりゆったりとしたシルエットに仕上げました。オールシーズン活躍するレインジャケットです。





嵐にも耐えうる「耐水圧20,000mm」







耐水圧とは、生地にしみこもうとする水の力に耐える性能の数値です。「どのくらいの水の圧力に耐えることができるのか」を知ることができます。雨の量の目安では下記のイメージと言われています。



・300mm→小雨に耐えられる

・2,000mm→中雨に耐えられる

・10,000mm→大雨に耐えられる

★20,000mm→嵐に耐えられる



一般的なナイロン傘の耐水圧は250mmから500mm程度だそうで、雨の侵入だけならこの程度の耐水圧でも問題ないそうです。しかし、レインウェアは人が着るものなので、動作によって圧力がかかります。例えば、体重75kgの人が濡れた場所に座った時の圧力が約2,000mmで、濡れた場所に膝をついた時の圧力が約11,000mmだそうです。また、嵐の際などには強い風が吹き付けるため、高い耐水圧が必要となります。





嵐にも耐えうる20,000mmの耐水圧でしっかりと雨の侵入を防ぎます。もちろん、濡れた場所に膝をついたり、座っても大丈夫。オフショア(船)やバスボートなどの釣りでも安心です。



また、「撥水性」も抜群。雨粒を「さらり」と流してしまいます。





蒸れない「透湿性30,000g/平方メートル /24hr」







透湿度とは、生地1平方メートル あたりで、24時間で何gの水分を透過したか(外に出したか)を示した数値です。「HENGE」は、「透湿性30,000g/平方メートル /24hr」という、かなり高スペックな蒸れない素材を使用しており、晴れた日でも蒸れずに快適に過ごせます。









体質や気温などによって異なりますが、下記が一般的な大人の1時間あたりの発汗量の目安です。



・安静時:約50g

・軽い運動:約500g

・ランニング等の激しい運動:約1,000g



蒸れないためには「6,000g/平方メートル /24hr」程度が必要とされ、一般的には「8,000g/平方メートル /24hr」以上あれば十分に効果が実感できるとされており、「30,000g/平方メートル /24hr」は、かなりの高性能な透湿性といえます。





開閉可能なベンチレーション





背中には止水ファスナーで開閉可能な大きなベンチレーションを採用し、胸元にはポケット兼用の止水ファスナーで開閉可能なベンチレーションを2ヶ所採用しました。





前面・背面の両方にベンチレーションを設けることにより、さらに蒸れを防ぎ快適に過ごすことが可能です。

しかも、前面・背面の両方のベンチレーションを開けることで、風が吹いた際に風が通り抜けることも可能になります。



背中にベンチレーションのあるジャケットは、閉じることができないものが多いですが、背中のベンチレーションを止水ファスナーで閉じることが可能。



ゆったりとしたシルエットなので、下に厚着をしてもモコモコになりにくく、ベンチレーションを閉じると冬場の寒い時期にも暖かく過ごすことが可能です。





ジャケットには6つのポケット







胸元にベンチレーションを兼ねた止水ファスナー付きのポケットが2つ。

下部には、両脇から手を入れることが可能な止水ファスナー付きのポケットが2つ。フラップ付きのポケットが2つ。6つのポケットでたくさんの道具を整理して持ち運ぶことが可能。





パンツも大容量







ビブ(胸当て)部分に大容量の止水ファスナー付きポケットが1つ。両サイドにも止水ファスナー付きポケットが2つ。



さらに、ウエストはウェビングベルトで調整可能となっており、「Bywater(バイウォータ)」の人気アイテム「釣り特化型パンツ」と同様に、ウェビングベルトの両サイドとバックをウェビングベルト自体が外に出る仕様としており、ウェビングベルトにカラビナなどでモノをぶら下げる事が可能です。



また、オプションとして小型のルアーケースなどを入れることが可能な「Hanging Bag|KOBANZAME(R)(別売)」をぶら下げる事も可能です。







▼Hanging Bag|KOBANZAME(R)はこちらから購入いただけます。

https://bywater.jp/products/kobanzame-hanging-bag





暗闇での視認性を向上する再帰反射リフレクター







光が当たると反射する「再帰反射リフレクター」を背中のベンチレーション部分に配しました。夜釣りや自転車に乗るときなどに周りから発見してもらいやすくなります。

昼間や光が当たっていない時は普段はただのグレーのラインに見え、背中のデザインのワンポイントとなり、夜に光が当たると効果を発揮します。





パンツは総メッシュ裏地





内側がメッシュ素材になっているので、パンツ単体での着用も可能。ゆったりしたシルエットなので、不意な雨など服の上から着るオーバーパンツとしても着用可能です。



太ももの前側だけメッシュというパンツも多い中、膝下まですべてメッシュとなっていますので、パンツ単体での着用の際にも快適に過ごせます。





ディティールまで抜かりなく





■オールシームテープ仕様

縫い目からの水の侵入を防ぐために、縫い目はシームテープでカバーしたオールシームテープ仕様。



■調整可能なフード

フードはツバを長めにし、ドローコードを絞って調整可能なだけでなく、視界が悪くならないように頭頂部のフードアジャスター(ベロクロ)で調整可能。



■裾からの風の侵入を防止

ジャケットの裾にもドローコードがあり、風が強い時のジャケットの裾からの風の侵入も防ぐことができます。



■脱着しやすい工夫

パンツの裾のベロクロを完全に外すと裾が一段と広くなり、急な雨の際などオーバーパンツとして履く際にも履きやすくなっています。ビブパンツスタイルで着用する場合の履きやすさを考え、ビブ(胸当て)部分のサイドは伸縮性のある素材を選びました。



■肩が凝らない工夫

肩のベルトは、長さの調整も可能なゴムでできており、肩が凝りにくくなっています。胸には「止水ファスナー」付きのポケットも。





製品仕様





All-weather 2Way Jacket|HENGE

【サイズ】M,L,XL(ジェンダーレス)

【カラー】ブラックのみ

【素材】ポリエステル100%

【重さ】約540g(Mサイズ)



All Situation 3Way Rain Pants|HENGE

【サイズ】M,L,XL(ジェンダーレス)

【カラー】ブラックのみ

【素材】ポリエステル100%

【重さ】約730g(Mサイズ)





Bywaterについて





「A Life with Fishing(釣りのある生活)」をコンセプトに、フィッシング ライフスタイル ブランド『Bywater(バイウォータ)』は、2020年に誕生しました。



「釣りに行く時に、着たい服がない」これがスタートです。



もちろん、全くない訳ではなく、好きで着ている服もあります。でも「もっと選択肢があってもいいのではないか」という思いから「Bywater」を立ち上げました。



「釣り場でおしゃれに着こなせる」のはもちろん「街中でも着ることができるデザイン」「釣りをアピールしすぎないデザイン」で、「街」や「オフィス」でも着たくなる。そんなブランドを目指します。



「釣り好き」をさりげなくアピールし、 「街」や「オフィス」などで、「釣り好き」が繋がっていく。そんなことが生まれることを夢見ています。



そして「釣り」に興味のない人にも着ていただいて、「釣り」に興味を持ってもらえたらさらにうれしいですね。



Silver A'Design Award受賞



イタリアで行われる世界で最も大規模かつ影響力のある国際デザインアワードの一つ「A' Design Award and Competition 2022-2023」の「Fashion, Apparel and Garment Design Category」にて、「Bywater」の全天候型コート「All-weather Balmacaan Coat|BANNOU」が、上位3-5%にあたる「Silver A' Design Award」を受賞しました。



また、姉妹ブランド「L'ora blu(ローラブルー)」のフィッシュレザーとグラデーションレザーで「海と空」を表現した「長財布」と「名刺入れ」も「Fashion and Travel Accessories Design Category」にて「Iron A' Design Award」を受賞いたしました。



▼受賞ページ

https://competition.adesignaward.com/gooddesign.php?ID=146138



▼All-weather Balmacaan Coat|BANNOU

https://bywater.jp/products/all-weather-balmacaan-coat-bannou





■半袖・長袖ジャケット&ビブ・ロング・ショートパンツになる"蒸れない"レインウェア

応援購入募集期間:2023年5月31日(水)から2023年7月26日(水)まで

プロジェクトページ:https://www.makuake.com/project/bywater08/



「Bywater」「L'ora blu」「Hanging Bag|KOBANZAME(R)」は、株式会社GOODIEの登録商標です。



