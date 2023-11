[瀧定名古屋株式会社]

ポケット刺繍入りニットトップス+ボーダーニットパンツの上下セットとカンガルーポケット付きワンピースの2アイテムが全国のドン・キホーテ(一部店舗除く)にて絶賛発売中です。











株式会社サンリオの人気キャラクター、ポチャッコ・マイメロディ・シナモロール・ポムポムプリン・ハンギョドン・クロミがニットルームウェアになって登場です。

ポケット刺繍入りニットトップス+ボーダーニットパンツの上下セットは、ボーダー柄がアクセントになっています。衿元には可愛いラインも入っています。

ふわもこニットのワンピースは、フロントには便利なカンガルーポケット付きです。ポケットには、刺しゅうをワンポイントであしらいました。



どちらのデザインも柔らかい手触りのニット素材を使用しています。

ご自宅でのリラックスタイムに大活躍するアイテムです。

是非全国のドン・キホーテ(一部店舗除く)にてご確認ください。



【商品詳細】

サンリオキャラクターズ ニットリラクシング上下セット 4,389円(税込)

ポチャッコ(グリーン)、マイメロディ(ピンク)、シナモロール(サックス)、ポムポムプリン(ベージュ)、ハンギョドン(グレー)、クロミ(ブラック) M/L 2サイズ展開



サンリオキャラクターズ ニットリラクシングOP 3,839円(税込)

ポチャッコ(グリーン)、マイメロディ(ピンク)、シナモロール(サックス)、ポムポムプリン(ベージュ)、ハンギョドン(グレー)、クロミ(ブラック) M/L 2サイズ展開



-----------------------------------

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.645146

-----------------------------------



