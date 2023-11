[株式会社TOKYO BASE]

シンプルなデザインにフリース、中綿素材で5型発売







株式会社 TOKYO BASE が展開する、セレクトショップ『STUDIOUS(ステュディオス)』 より、世界的に注目される日本ブランド『NEEDLES(ニードルズ)』との計5型のコラボコレクションが発売。

今回のコラボレーションではフリースと中綿にフォーカス。フリース素材の別注アイテムは、昨年も同素材で作成したアイテムに、白と黒のパイピングデザインを施し、ジャケット、クルーネックスウェット、ストレートパンツの計3型を製作。STUDIOUS別注初となる、中綿アイテムも製作。手洗い可能な素材で機能性も兼ね備えた中綿ジャケット、中綿ベストの2型が展開。STUDIOUSらしいモードをテーマにブランドのアイコンであるパピヨン刺繍をオールブラックでカラーリング。シンプル且つキャッチ-なアイテムとなりました。

また今回の為に撮り下ろした LOOK では、若者に絶大なる人気を誇る東京都出身のラッパー、シンガーソングライター『Novel Core氏(ノベルコア)』が、この特別なコラボレーションアイテムを着用して登場しております。



商品情報

・Padded Blouson サイズ:S,M,L カラー:BLACK 金額:¥45,100 (税込)

・Padded Vest サイズ:S,M,L カラー:BLACK 金額:¥39,600 (税込)

・Fleece Jacket サイズ:S,M,L カラー:GREY/BLACK 金額:¥25,300 (税込)

・Fleece Crew Neck Shirt サイズ:S,M,L カラー:GREY/BLACK 金額:¥17,600(税込)

・Fleece Pant サイズ:XS,S,M,L カラー:GREY/BLACK 金額:¥19,800 (税込)



モデル情報

Novel Core(ノベルコア)東京都出身、22歳。ラッパー、シンガーソングライター。SKY-HI主宰のマネジメント / レーベル “BMSG” に第一弾アーティストとして所属。メジャー1stアルバム『A GREAT FOOL』とメジャー2nd アルバム『No Pressure』が2作連続、各チャートで日本1位を獲得。Zeppを中心とした大型のライブハウスを周遊する全国ツアーや、豊洲PITでの単独公演を全公演即ソールドアウトで成功させ、来年1月には日本武道館での単独公演が決定。その存在感を確かなものにする一方で、トップメゾンのモデルに起用されるなど、ファッション業界からも注目を集める新世代アーティスト。



取り扱い店舗

STUDIOUS ONLINE STORE https://studious.co.jp/

STUDIOUS 2nd原宿店 / STUDIOUS MENSルミネエスト新宿店/ STUDIOUS MENS 渋谷パルコ店/ STUDIOUS MENS 池袋パルコ店 / STUDIOUS TOKYO 神南店/ STUDIOUS MENS ルミネ有楽町店/ STUDIOUS MENS 名古屋パルコ店/ STUDIOUS MENS ルクア大阪店/ STUDIOUS南堀江店/ STUDIOUS 藤井大丸店/ STUDIOUS MENS なんばパークス店



問い合わせ先

STUDIOUS▲カスタマーサポート

ステュディオス▲カスタマーサポート

st-online-info@tokyobase.co.jp

TEL 03-6712-5980



『STUDIOUS(ステュディオス)ブランドコンセプト』

「日本発を世界へ‐from JAPAN to THE WORLD‐」をコンセプトに TOKYO ブランドにこだわりリアルクローズなモードスタイルを提案していくセレクト ショップ。 どの都市にもない TOKYO の独自性を、世界へ向けて発信していく。



STUDIOUS オフィシャルサイト/SNS

STUDIOUS ONLINE STORE

https://studious.co.jp

Instagram

https://instagram.com/studious_official

https://www.instagram.com/studious_mens/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/25-11:46)