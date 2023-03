[永井酒造株式会社]

コラボレーションを記念したプレゼントキャンペーンを開催



永井酒造株式会社(本社:群馬県利根郡川場村、社長:永井則吉)が製造するスパークリング日本酒「MIZUBASHO with Yumi Katsura」が、フランス産コンセプトアクセサリーのセレクトショップを展開するキャルトブランシュ株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役 共同CEO ボダン・アレキサンドラ/ 代表取締役 共同CEO澁江公俊)が展開するオリジナルブランド「Bijoux Petillants(ビジュ・ペティヤン)」のガラスアートにスパークリング日本酒を封じ込めた新作ジュエリー「Bijou de Sake(ビジュ・ドゥ・サケ)」のシリーズに採用されました。こちらはフランス国家最優秀職人章(M.O.F.)を受賞したガラス工芸職人アドリアン・コラン氏が製作を手がけた、ガラスアートにスパークリング日本酒を封じ込めた世界初の商品となります。本商品のローチングを記念し、2023年3月12日(日)に桂由美ブライダルハウスにて新商品発表記念パーティが開催されました。

今回のコラボレーションを記念し、アクセサリーに使用されているお酒が5名に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。











ビジュ・ドゥ・サケ





Bijou de Saké 「ビジュ・ドゥ・サケ」コレクションはCARTE BLANCHE社が展開するアクセサリーブランドBijoux Pétillantsの第二弾コレクションです。本ブランドではシャンパンをはじめとするスパークリング酒をガラスアートの中に封じ込める手法を用いたアクセサリーが展開されており、その中でスパークリング日本酒が採用されるのは世界初となります。

美しいガラス工芸作品の中に丁寧に封じ込められたスパークリング日本酒とプラチナ箔のハーモニーをお楽しみいただけるこの芸術作品は、フランス国家最優秀職人章(M.O.F)の高い技術によって実現されました。

身に着けて上から覗き込むと、スパークリング酒の中にプラチナ箔が舞う上品で「美しい瞬間」をお楽しみいただけます。



・ミズバショウ・ドゥ・サケ(水芭蕉AWA SAKEの水芭蕉)





・オコメ・ドゥ・サケ(水芭蕉AWA SAKEのお米)





・サカバヤシ・ドゥ・サケ(水芭蕉AWA SAKEの酒林)







<販路>

Bijoux Pétillants公式オンラインショップにて購入可能です。

https://shop.bijouxpetillants.com/







商品発表記念パーティ





「ビジュ・ドゥ・サケ」の発表記念パーティを2023年3月12日に桂由美ブライダルハウスにて行いました。













商品発表会は午前午後の2部制で行われました。メディア、インフルエンサー、そして顧客の方々約100名にご来場いただき、アクセサリーの中に使用されたMIZUBASHO with Yumi Katsuraも振舞われました。











ボダン・アレキサンドラ氏へのインタビュー







国内外の様々な取り組みや視点、ヒト・モノ・コトなどを弊社から発信するインターネットラジオ番組「MIZUBASHO蔵カフェRadio」にて、CARTE BRACHE株式会社 代表取締役 共同CEO ボダン・アレキサンドラ氏へインタビューを行いました。

インタビューでは、今回のコラボ商品制作にいたる経緯、そして情熱や想いを熱く語って頂きました。



MIZUBASHO蔵カフェRadioは時間帯、場所を問わず以下より視聴可能です。

Vol.47 ~夢をカタチに、物づくりへの情熱~

https://jingumae.fm/jf/2453





M.O.F.とは





フランス文化のもっとも優れた継承者にふさわしい、高度な技術をもつ職人に授与される名誉な称号です。

M.O.F.のコンクールは3~4年ごとに行なわれています。非常に高いハードルの出願条件をクリアした出場者は2~3年以上の長い期間をかけて技術を競います。

審査では、参加者がどのような方法で作品を作るか、どんなノウハウを持っているか、スピード感、ルールを守っているか、作品の卓越性や完璧さなどで総合的に判断されます。

一度受賞したら生涯保持でき、日本でいう「人間国宝」の存在に近い人物として敬われています。



アドリアン・コラン氏

アドリアン・コラン氏は2011年、27歳という最年少でガラス工芸部門において17人目となるフランス最高勲章である国家最優秀職人章(M.O.F.)を受賞し、さらに2014年には人間国宝一歩手前のメートル・アルティザンも受賞したガラス職人です。現在は自身のコレクションとは別に、著名メゾン (CHANEL, DIOR, CARON, CARTIER, TAITTINGERなど) をはじめ、様々なデザイナーやクリエーター、ラグジュアリーメゾンとのコラボレーションも実現しています。







プレゼントキャンペーン概要





今回のコラボレーションを記念しジュエリーの中に使用されているスパークリング日本酒「MIZUBASHO with Yumi Katsura」を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。

弊社はこちらの商品売上げの5%をユミカツラインターナショナル様と共同で尾瀬の環境保全活動へ寄付しております。



【プレゼント内容】

MIZUBASHO with Yumi Katsura 720mlを抽選で5名様にプレゼントいたします。



【応募期間】

2023年3月16日~2023年3月31日 23:59



【応募方法】

下記リンクのキャンペーン専用フォームに情報をご登録ください。

https://forms.gle/uC4iS2EL5g64c1Fv6



【当選発表】

抽選後、商品の発送をもってかえさせていただきます。

-注意事項-

・プレゼントの発送は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

・当選プレゼントの販売・換金はお控えください。

・応募フォームへの入力内容に不備がある場合、また当選者の住所が不明確な場合や、 転居による住所変更などの理由によりお届けできない場合、当選資格を無効とさせていただきます。







MIZUBASHO with Yumi Katsura







伝統的な日本酒製法にシャンパーニュ地方由来の瓶内二次発酵の技術を取り入れた本格的なスパークリング日本酒。

永井酒造とユミカツラに共通するテーマ「伝統と革新」を体現し、様々なお祝いシーンにぴったりの【幸せを紡ぐAWA SAKE】が誕生しました。

原料には「全国米・食味分析鑑定コンクール」にて最多金賞受賞歴を誇る幻の食用米「雪ほたか」を贅沢に100%使用し、酵母に関しても群馬県のKAZE酵母を使用するなど地元由来のものを使用する事にこだわりました。

徹底した温度管理のもと低温熟成を行った事によって生み出された、きめ細やかでやわらかな泡が、透明感のある酸味と米由来の甘みや旨味をバランスよく調和し、心地よく口中で弾けます。時間と共に変化する香りや余韻もお楽しみください。



容量・価格

360ml 3,850円(税込)

720ml 7,700円(税込)



アルコール度数:13%



本商品の開発に関するStoryを以下からご覧いただけます。

永井酒造とユミカツラが日本酒とファッションの融合で初コラボ「伝統と革新」を集約したスパークリング日本酒の誕生秘話とこだわり

https://prtimes.jp/story/detail/wxG5zOCezgb





永井酒造株式会社



創業1886年。利根川源流域に位置する群馬県川場村で「自然美を表現する綺麗な酒造り」をモットーに“水芭蕉”と“谷川岳”の2銘柄を醸す酒蔵。

全国新酒鑑評会では通算18回の金賞を受賞しており、フラッグシップ商品であるスパークリング日本酒「MIZUBASHO PURE」はフランスの一流ソムリエ達が審査を行う国際日本酒コンテスト「Kura Master2020」においてスパークリング部門最高賞の「審査員賞」を受賞。

「伝統と革新」をテーマに、スパークリング、スティル、ヴィンテージ、デザートという4種類の日本酒を食事のコースに合わせて楽しむコンセプト 「NAGAI STYLE」を開発。新しい価値観の日本酒「MIZUBASHO Artist Seriesー水芭蕉アーティストシリーズー」を通して、環境保全と女性のエンパワーメント支援、また持続的に地域社会の発展に貢献する為の取り組みを行っております。



公式サイト/各種SNS:

https://lit.link/nagaisake



