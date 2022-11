[Appify Technologies, Inc.]

このたび株式会社Appify Technologies(所在地:東京都港区、代表取締役:福田 涼介、以下 Appify)は、世界最大級のコマースプラットフォーム「Shopify(ショッピファイ)」の日本法人 Shopify Japan株式会社(所在地:東京都渋谷区、日本カントリー・マネージャー:太原 真)が発表した2022年度最も活躍したパートナーを表彰するアワード「Shopify Partner of the Year 2022 - Japan」において、「Shopify Plus App Developer of the Year 2022」を受賞いたしました。









この賞は、 国内Plusマーチャントに大きな価値を与え、Shopify Plusの拡大に貢献したアプリ開発パートナーに贈られます。 株式会社Appify Technologiesは、昨年リリースされた新たな販売チャネルとしてのモバイルアプリ、また会員ロイヤリティを構築するためのアプリ2つを絶え間ない調査と開発でアップグレードし、抽選販売、会員ランクによる差別化などの機能により、国内のマーチャント、特にShopify Plusのマーチャントからの要望に高い品質で応えたことが評価されました。受賞者のアプリを導入しているマーチャントは有名ブランドなどインパクトの強い企業が多く、高いレビュースコアも得ており、真に日本のコマースに貢献するソリューションであることを証明しています。







Appifyについて





株式会社Appify Technologiesは、Shopifyを利用しているブランドに、売り上げを向上するための仕組み・機能をShopifyアプリ(機能拡張プラグイン)という形で提供しています。2021年4月にブランドがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify Mobile」を、2021年10月にブランドがロイヤリティープログラムを展開できる「Appify VIP」を正式にサービス公開し、機能の改善・拡大を続けてきました。今ではAppifyが提供するサービスは100以上のマーチャントで導入され、合計700万人以上のバイヤー(エンドユーザー)が利用しており、週間で約4万件の注文を処理しています。今後は既存サービスの展開加速だけでなく、新規サービスの展開も行っていきます。



Appify Mobileのアプリページ:https://apps.shopify.com/appify

Appify VIPのアプリページ:https://apps.shopify.com/vip







会社概要





株式会社Appify Technologies

東京都港区六本木7-3-12 六本木インターナショナルビル5F

代表取締役社長:福田 涼介

会社ホームページ:https://appify-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-20:16)