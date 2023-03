[ヴェンキ・ジャパン株式会社]

ARフィルターを使った参加型の「チョコビア」プレゼント企画やお試し価格での「チョコビア」販売などを実施



創業140年以上の歴史を持つイタリア発のチョコジェラテリアVenchi(ヴェンキ)は2023年3月15日(水)~4月10日(月)までの期間、Venchiを象徴するチョコレート「チョコビア」にフォーカスしたキャンペーン「CHOCOVIAR WHOYOUARE」を実施します。







「チョコビア」はキャビアのような細かいチョコレートをまぶしたユニークなチョコレート。食感やフィリングが異なる個性あふれる5種類のフレーバーを展開しています。



Venchiでは、“チョコレートを選ぶというちょっとした行為にも個性が表れ、自分自身を表現できる“というテーマのもと、オリジナルのARフィルターを日本初公開。ARフィルターを使ってご自身で撮った写真、もしくはVenchiの「チョコビア」を撮影した写真で「あなたらしさ」を表現してくれた方から抽選で10名様に「ゴールデンギフトボックス チョコビア」 が当たるInstagramキャンペーンを実施します。



また、店頭ではチョコレートのギフトやジェラートをお求めの方に 「チョコビア」をお試し価格でご購入いただけるテイスティングキャンペーンを実施。(アウトレット店舗を除く)



さらに期間中は、ヴェンキ 銀座店界隈の海外ブランドとのコラボレーションにより、各ブティックに来店されたお客さまに「チョコビア」をプレゼントいただく企画を行います。15以上のブティックで同時開催され、イースターを間近に控えた春の祝祭シーズン、銀座エリアは“チョコレートの祝福”で、甘い喜びに包まれることでしょう。





「チョコビア」 ラインナップ



Venchiを代表するアイコニックなファミリー “CHOCOVIAR”

柔らかなフィリングを包んだシェルに、キャビアのように細かい「チョコビア」をまぶしたチョコレート





チョコビア ジャンドゥーヤ

ヘーゼルナッツ1粒入りのジャンドゥーヤクリームをダークチョコレートシェルに包み、ダークチョコビアをまぶしました。



チョコビア 75%

ダークチョコレートクリームをダークチョコレートシェルで包み、ダークチョコビアをまぶしました。



チョコビア ピスタチオ

ホールのピスタチオ入りのピスタチオとヘーゼルナッツのフィリングをダークチョコレートでコーティングしてトーフィーとカカオニブをまぶしました。



チョコビア クレームブリュレ

キャラメルブリュレクリームをダーク&ミルクチョコレートシェルに包み、ダークチョコビアをまぶしました。



チョコビア クレームスプレマ

ヘーゼルナッツペースト入りチョコレートクリームをダーク&ミルクチョコレートシェルに包み、ダークチョコビアをまぶしました。





CHOCOVIARをお試し価格で





<ヴェンキ直営各店>

チョコレートのギフトやバー、ジェラートなどをお求めの方に 「チョコビア」をお試し価格でご購入いただけるテイスティングキャンペーンを実施。通常は、量り売り標準価格でひと粒374~414円(税込)程度の「チョコビア」を、ひと粒324円(税込)でお試し購入いただけます。詳しくは各店のスタッフまでお尋ねください。







<ヴェンキ公式オンラインストア>





チョコビア テイスティングセット 5P

1,620円(税込)

Venchiを象徴する「チョコビア」5種類をお試しいただけるテイスティングセット。(チョコビア 75%、チョコビア ジャンドゥーヤ、チョコビア クレームピスタチオ、チョコビア クレームスプレマ、チョコビア クレームブリュレ)

*数量限定、お試し価格での販売です。

*店頭での量り売り標準価格 1,911円(税込)

*1回のご注文につき【1個】までとなります。





チョコビア 1kgバッグシリーズ 5種類

各19,440円 → 特別価格 17,496円(税込)

「チョコビア」 1種類を1kg単位でおまとめ購入いただけるバッグがオンラインストア限定で登場。5種類のチョコビアが1kgバッグでお届けできるようになります。













*イタリアの製造所でパッキングされたものを未開封でお届けしております。チョコレートの個包装に、はがれやめくれ等がある場合がございますが、あらかじめご了承の上お買い求めください。

*1回のご注文につき【1個】までとなります。





CHOCOVIAR WHOYOUARE Instagram ARフィルターキャンペーン概要



CHOCOVIAR WHOYOUARE

あなたの1粒を探しましょう!







日常のほんの小さな選択にも、あなたの個性が表れています。

あなたにぴったりな「チョコビア」はどれ?



<キャンペーン概要>

実施期間:2023年3月15日(水)11:00 ~ 4月10日(月)23:59

キャンペーン参加条件:ARフィルターを使ってご自身で撮影された写真や動画、もしくはご自身で撮った「チョコビア」の写真や動画に「#ヴェンキチョコビア」と「@venchi_jp」をつけてInstagramのフィード、リール、ストーリーズいずれかで投稿。



発表:当選者にはヴェンキ公式アカウントからDMでご連絡。



<プレゼント>

抽選で10名様に、「チョコビア」 5種類が入った贅沢なギフト「ゴールデンギフトボックス チョコビア」 をプレゼント。※参考 価格:6,264円(税込)





<ARフィルター使用方法>

■公式Instagramよりアクセス

ヴェンキ公式Instagram (https://www.instagram.com/venchi_jp/) のプロフィール欄に記載のリンクからARフィルターアイコンを選択→カメラが起動→ARフィルターを使用



■ARフィルタ QRコードよりアクセス

<Instagram ARフィルター>

https://www.instagram.com/ar/850218869334983/





WHICH CHOCOLATE ARE YOU?

あなたはどのチョコレート?







画面をタップすると左右に選択肢が表示されます。自分にフィットする方に首を傾けて、選んでみてください。

アイコンをタップして写真を撮影。長押しで動画も撮影できます。あなたにぴったりな「チョコビア」をシェアしてください!



キャンペーンについて詳しくは、下記URLをご確認ください。

https://venchi.co.jp/news/72





ヴェンキ 概要



ヴェンキはチョコレートへの情熱をもったシルビアーノ・ヴェンキによって、イタリアのピエモンテで1800年代に創業しました。チョコレートをまるで宝石のように魅せるシルビアーノの才能は高く評価され、店舗は本物の「チョコレートブティック」として評判を呼びました。1878年、ヴェンキ社が正式に創立。その年は、今も愛され続けるヴェンキのアイコン的なチョコレート、ジャンドゥイオットの生まれた年でもあります。140年の歴史とともに、ヴェンキはジャンドゥイオットやヌガティーヌなどの数世紀の歴史を持つイタリアのレシピを守りながら、革新的で冒険的な新しいフレーバーの開発も続けています。



2007年からはジェラートのレシピ開発をスタート。天然由来のものを中心に原料を厳選し、合成香料、着色料、添加物の使用を抑え、鮮度にこだわって作られるヴェンキのジェラートは、多様なチョコレートのフレーバーをはじめイタリアらしいヘーゼルナッツやピスタチオなど独自の味の世界を展開しています。



現在ではイタリア国内をはじめ、ロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイ等の主要都市を中心に世界に135を超える直営店を有し、70か国以上に輸出され国際的に評価を得ています。



