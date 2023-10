[株式会社FINOLAB]

~ ファイナリストは2024年3月7日に能楽堂でピッチを実施 ~



株式会社FINOLAB(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤 千恵、以下FINOLAB)は、国内外のFinTechスタートアップによるグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2024」を、2024年3月7日(木)に開催いたします。エントリーは2023年12月31日まで受け付けます。







概要および申込はこちら: https://finolab.tokyo/jp/events/finopitch2024/



日本初のFinTechピッチコンテストであるFINOPITCH(当初の呼称FIBC)は、2012年より開催されており、日本を代表する国際的なイベントとなっています。コンテストでは、一次審査を通過したファイナリストが7分間のピッチを行い、審査員の採点や視聴者投票を通して優秀なサービスを表彰します。これまでに、日本のFinTechスタートアップを代表する企業を含め、国内外のべ200社以上のFinTechスタートアップが登壇しています。



FINOPITCH 2024募集概要





■応募の流れ

応募締切 : 2023年12月31日(日)

審査結果通知 : 2024年1月 26日(金)

ピッチコンテスト/授賞式 : 2024年3月 7日(木)@観世能楽堂(GINZA SIX 地下3階)

※同期間に開催している当社主催「4F:Future Frontier Fes by FINOLAB」内にて行います



■応募条件

・FinTechスタートアップであること

・デモンストレーション可能な製品/サービスがあること

・エントリーフォームに記載の内容にご同意いただけること

・会社設立/サービス開始

国内企業:設立5年以内 サービス開始2年以内

海外企業:設立7年以内 サービス開始3年以内(日本進出を考えていること)



■プレゼンテーション形式

製品/サービスのデモンストレーションを含む英語でのプレゼンテーション(上限7分)



■審査基準

・金融市場へのインパクト

・ビジネスモデルの革新性

・ビジネスの成長性

・グローバルサービスとなる可能性



■表彰

・大賞

・オーディエンス賞

・サポーター賞



■審査員

一般社団法人 金融革新同友会FINOVATORS



■ご参考

FIBC&FINOPITCH 10th Anniversary Movie





■株式会社 FINOLAB (フィノラボ)概要

所在地:東京都千代田区大手町 1-6-1

代表者:代表取締役 伊藤 千恵

設立:2019年7月11日

資本金:3億円(資本準備金を含む)

事業内容:新規事業/イノベーションのテーマパーク(オンライン&リアルの場)を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワク感、共感できる人との出会い、SANDBOX(実験場)等を提供することにより、事業創出の課題を解決する。また、社会課題を解決する事業を次々に創出できる、次世代のビジネスエコシステム構築を目指す。

Webサイト(URL): https://finolab.co.jp/jp/index.html



■FINOLABコミュニティの概要

FINOLAB(The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB)は、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを拠点とするFinTechのエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的とした会員制のコミュニティ&スペース。2016年2月に日本初のFinTech拠点として三菱地所株式会社、株式会社電通および株式会社電通国際情報サービスの協業により開設。2023年10月現在、国内外の金融関連スタートアップ50社、業界団体4団体、事業法人22社が参画。

Webサイト(URL):https://finolab.tokyo/jp/

YouTube(URL):https://www.youtube.com/finolabchannel



