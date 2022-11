[株式会社アパレルウェブ]





株式会社アパレルウェブ(東京都中央区、代表取締役社長:千金楽健司)は、この度、「Shopify(ショッピファイ)」の日本法人Shopify Japan 株式会社が主催する「Shopify Partner of the Year 2022 - Japan」において「Retail Partner of the Year 2022」を受賞いたしました。この賞は、Shopifyリテール部門における小売企業向け実店舗ソリューションの啓蒙と繁栄に最も貢献し、Shopifyエコシステム全体に影響をもたらしたShopifyパートナーに贈られます。



【Shopify Japan様から選定のコメント】

株式会社アパレルウェブは、マーチャントのCSL様のサイトにてShopify POSの代表的な事例を構築し、Shopifyの公式ブログや社内報をはじめ様々なメディアで紹介され、日本におけるShopify POSの認知拡大に大きく貢献されました。また、複数のパートナーがPOSの知見を得るために実店舗を訪問しており、その際は同社がアテンドされ、その様子がTwittterなどで拡散されています。高品質なサービス提供に留まらず、日本のパートナーエコシステム全体の成長も視野に入れ、コミュニティの支援や積極的な情報発信を行う姿勢は、Shopifyが理想とするパートナー像であり、この点も大きく評価されました。



今回の受賞を受け、これまで以上にShopifyによるサイト制作、運用支援を推進してまいります。

興味のある方は下記よりお問い合わせください。

https://krs.bz/apparel/m?f=936



■Shopifyについて

カナダのオタワで設立されたShopify(ショッピファイ)は、コマースに不可欠なあらゆるサービスを提供しながらアップデートを続ける世界トップクラスのコマースプラットフォームです。世界175 ヵ国で展開され、「すべてのお客さまに、より良いコマース体験を」のミッションのもと、デジタルや店舗・ソーシャルメディアなど様々なチャネルに存在するお客様に寄り添い、より洗練されたお買い物体験を提供するために、日々アップデートを続けています。個人事業主から中小企業、大手企業など様々な規模に応じたサービスを提供しており、国内では、Blue Bottle Coffee Japan(ブルーボトルコーヒージャパン)、Francfranc(フランフラン)、JUN(ジュン)、亀田製菓、NEW ERA(ニューエラ)、Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)、タンスのゲン、WEGO (ウィゴー)、オリオンビール、KINTO(キントー)、海外では、Allbirds(オールバーズ)、Staples(ステープルズ)など、多くのブランドに利用されています。



Shopify公式ウェブサイト

https://www.shopify.com/jp



■株式会社アパレルウェブについて

アパレル・ファッション業界に特化したサービスを提供するオンリーワンカンパニーです。サイト・アプリの制作、データ分析、オウンドメディア、コンテンツ構築、SNS運用サポート、海外進出のサポート等を行っています。時代の変化に合わせた適切なアプローチで、アパレル・ファッション業界全体の活性化を目指しています。



【株式会社アパレルウェブ 会社概要】

社名 株式会社アパレルウェブ

所在地 東京都中央区日本橋本町1-9-13 日本橋本町1丁目ビル5F

代表者 代表取締役社長 千金楽 健司

資本金 100,000,000円

事業内容 ソリューション事業、プラットフォーム事業、海外事業他

会社URL https://www.apparel-web.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-14:46)